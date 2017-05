(SH) - Verkehrsteilnehmer, die am Wochenende von Luxemburg nach Trier unterwegs sind, müssen Geduld aufbringen. Denn in Höhe der Grenze sowie an der Aire de Wasserbillig bekommt die A1 einen neuen Belag, deshalb ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Von Freitag 20 Uhr bis Montag 6 Uhr wird die Autobahn in Richtung Deutschland zwischen Wasserbillig und dem Grenzübergang gesperrt sein. Gleiches gilt für die Ausfahrt Wasserbillig, die Aire de Wasserbillig sowie den "Park & Ride"-Parkplatz am CR141B.



Die Umleitung führt über die Gegenfahrbahn, die jeweils auf einer Spur befahrbar sein wird. Verkehrsteilnehmer, die nach Wasserbillig fahren wollen, müssen die Ausfahrt Mertert unddann die N1D und N1 nehmen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.