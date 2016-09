(rr) - Nicht zu warm und nicht zu kalt - ideales Wetter, um auf der "Stater Braderie" einzukaufen: Das ist die landläufige Meinung. Und doch waren am Vormittag weniger Einkaufswillige als sonst unterwegs, um im hauptstädtischen Bahnhofsviertel oder in der Oberstadt auf Schnäppchenjagd zu gehen. Erst zur Mittagsstunde füllten sich die Einkaufsstraßen.



Insgesamt 396 Geschäftsleute beteiligen sich dieses Jahr am Straßenmarkt. Den größten Anteil macht dabei die Kleidung mit 60 Prozent aus. Neben den Geschäftsleuten sind ebenfalls 13 Vereinigungen und acht Parteien vor Ort, die für ihre Anliegen werben. Auch für Animation und Gewinnspiele sowie das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.



Gewinn fällt von Jahr zu Jahr kleiner aus

Bereits um 6 Uhr in der Früh begannen die ersten Ladeninhaber mit dem Aufbau ihrer Verkaufsstände vor den Geschäften. Die ersten Kunden ließen nicht lange auf sich warten, getreu der Redensart "Der frühe Vogel fängt den Wurm". Von regem Betrieb konnte jedoch erst zur Mittagsstunde die Rede sein.

"Die Braderie ist einer der besten Tage des Geschäftsjahres, der Gewinn fällt allerdings von Jahr zu Jahr kleiner aus", sagt Carlo Keller, Inhaber eines Lederwarengeschäfts in der hauptstädtischen Grand-Rue. Vor 45 Jahren hat er seine erste Braderie mit seinem Vater bestritten.

Zur diesjährigen Braderie gewährt die "Maroquinerie Keller" zehn Prozent auf die neue Ware und bis zu 50 Prozent auf allen anderen Artikeln. "Für die Braderie kaufe ich nicht extra bei den Herstellern ein", betont der langjährige Geschäftsmann.

"Früher war die Braderie noch wie ein richtiges Dorffest", sagt Jacques Krau, Inhaber der Bekleidungsgeschäftes Krau-Hartmann. Zur Braderie stehen zwölf Personen für Beratung und Verkauf zur Verfügung, darunter Familienmitglieder und Freunde, die schon seit Jahren an diesem Tag helfen. Auf die Sommerkollektion werden 50 Prozent gewährt, auf alle anderen Artikeln mindestens 20 Prozent.

Dass in den Einkaufszentren auf der grünen Wiese schon seit vergangenen Donnerstag Prozente gewährt wurden, kritisiert Anne Birden von "Chaussures Goedert". Dieses Vorgehen bleibe nicht ohne Folgen für die "Stater Braderie". Wer bereits fündig geworden sei, bemühe sich am Montag nicht mehr in die Stadt. Dementsprechend ruhig habe der Montagmorgen begonnen, meinte sie.

Viel Interesse bekundeten die Besucher für Sommer- und Winterkollektion, insbesondere bei den Textilien und den Schuhen. Vor allem bei der Sommerbekleidung waren Angebot und Preis so richtig nach dem Geschmack derjenigen, die den Urlaub in sonnigen Gefilden noch vor sich haben.