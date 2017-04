(tom/LW) Am Donnerstag gegen 20:00 Uhr kam es in Trier-Nord im Bereich der Kreuzung Schöndorfer Straße/Wasserweg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Aus bisher ungeklärter Ursache rollte das Fahrzeug eines 83-jährigen Mannes aus Trier nach links über die gesamte Kreuzung und kollidierte dort mit einem Fahrzeug, das aus Richtung Franz-Georg-Straße in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Nach ersten Ermittlungen fuhr das Fahrzeug zunächst aus Richtung Hauptbahnhof und stand an der Ampel in Fahrtrichtung Aveler Tal, dann bewegte es sich über die Kreuzung hinweg in Richtung Wasserweg - also in die andere Richtung.

Bei der Kollision schleuderte das Fahrzeug des 83-Jährigen durch einen Zaun auf das Gelände eines an der Kreuzung ansässigen Gartenzentrums.

Der Mann verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen vor Ort.

Der 52-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges aus dem Kreis Wittlich erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 €.

Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Im Einsatz befanden sich ein Notarzt, Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Trier sowie Streifenteams der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Trier.

