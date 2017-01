(dho) - Bei winterlichen Wetterbedingungen sind Winterreifen in Luxemburg Pflicht. Dieser Verpflichtung widersetzte sich ein Autofahrer, der in der Nacht auf Dienstag gegen 1.40 Uhr Richtung Kayl unterwegs war.



Er wurde von der Polizei gestoppt, da sein Rücklicht defekt war. Die Beamten wollten ihn lediglich darauf aufmerksam machen, als sie feststellten, dass keine Winterreifen an dem Fahrzeug angebracht waren.



Ähnlich ist es einem Mann ergangen, der am Dienstagmorgen in eine Verkehrskontrolle in Lorentzweiler gefahren war. Trotz Schnee hatte auch er keine Winterreifen an seinem Wagen. Des Weiteren lag gegen ihn ein Fahrverbot bis Mitte nächsten Jahres vor. Den Wagen hatte er sich, ohne Kenntnis des Besitzers, ausgeliehen.



Beide erhielt einen Strafzettel in Höhe von mindestens 74 Euro. Gegen letzteren wurde Strafanzeige erstellt und die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt.