Von Charles Reiser



Das typische Knattergeräusch des luftgekühlten und zuletzt 28 PS starken eingebauten Zweizylindermotors, die einmalige phänomenale Kurvenlage, das schöne Lebensgefühl sowie die speziale Karosseriebauweise des Citroën 2 CV , der seit 1949 in Frankreich und bis zuletzt am 27. Juli 1990 im portugiesischen Automobilwerk Mangualde mit insgesamt 3 898 631 Einheiten hergestellt wurde, gilt heute noch der Popularität bei vielen Oldtimerliebhabern keinen Abbruch.



So trafen sich die Oldtimerfreaks traditionsgemäß am letzten August- Wochenende auf Einladung des „ 2CV Club Lëtzebuerg“ der mit nunmehr 130 zählenden Mitgliedern bereits im April 1979 gegründet wurde, beim Scout Camping auf der „ Toutschemillen“ zum 35. Sommer- Ententreffen in Wiltz. Rund 60- „ Doeschwo“ , Entenfans aus Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich hatten an beiden Tagen die beste Gelegenheit, ihre sehr schön restaurierten und gepflegten kleinen Nobelkarossen in verschiedensten Varianten zu präsentieren.



Unter wahren Oldtimer Freunden wurden in freundlicher Atmosphäre Erfahrungen ausgetauscht bis zum Fachsimpeln über das gemeinsame und begeisternde Hobby. Neben der traditionellen Versteigerung von 2 CV- und Campingartikeln war das beliebte Zylinderkopfdeckelrennen, ganz innovativ mit kleinen Lichtern ausgestattet, bis in die Nachstunden hinein, ein wahres Freizeiterlebnis.



Neben dem Lagerfeuer und dem Auftritt der „ Celtic Folkrock“- Gruppe stand das freundschaftliche Beisammensein zwischen allen Teilnehmern stets im Mittelpunkt. Das nächste nationale Wiedersehen zum „2. Revival- Wintermeeting All In “ ist bereits schon vom 27. bis 29. Januar 2017 fest im Entenkalender eingeplant.



www.2cvclub.lu

