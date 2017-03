(nas) - Gerade in puncto Bauprojekte mahlen die Mühlen in Luxemburg nicht selten langsam. Beste Beispiele dafür sind der Ausbau der Nordstraße, der „Collectrice du Sud“ oder etwa die Planung sowie die Umsetzung des Mudam. Doch auch den Aufzug, der die Oberstadt mit dem Viertel Grund verbindet, könnte man ohne weiteres in diese Reihe aufnehmen.



Denn bereits 42 Jahre bevor dieser offiziell eröffnet wurde, hatte der einstige Staatsminister Pierre Werner – zu diesem Zeitpunkt war er Regierungsrat und Kommissar zur Bankenaufsichtskontrolle – diese Idee aufgeworfen ...