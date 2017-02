(SH) - Der Tourismus boomt, auch und vor allem in Luxemburg. 2016 konnte zum fünften Mal in Folge ein neuer Rekord aufgestellt werden, was die Übernachtungen betrifft. Dies geht aus der Tourismusbilanz des vergangenen Jahres hervor, die Staatssekretärin Francine Closener am Mittwoch vorstellte.

Dabei waren die Voraussetzungen in den vergangenen Monaten wahrlich nicht die besten. Ein verregneter Frühsommer trieb Camper in die Flucht. Terroristische Attentate in den Nachbarländern ließen viele Urlauber aus Amerika und Asien ihre Reisepläne überdenken. Zudem hatte der EU-Ratsvorsitz 2015 die Anzahl der Übernachtungen in die Höhe getrieben.



Dennoch wurden 2016 in den Luxemburger Hotels 0,2 Prozent mehr Kunden als noch im Vorjahr gezählt. Unter den etwa 4.800 Hotelgästen pro Nacht befanden sich vermehrt Freizeittouristen (+2,9 Prozent) und Geschäftsreisende (+3,1 Prozent), während die Anzahl an Kongresstouristen nach dem EU-Ratsvorsitz um 14,8 Prozent gesunken ist. Allerdings liegen die Zahlen von 2016 in diesem Bereich immer noch über dem Wert von 2014.

Camper passen sich an

In den Jugendherbergen übernachteten in den vergangenen Monaten ein Prozent mehr Gäste als im Vorjahr, die Anzahl an Übernachtungen auf Campingplätzen ging hingegen um 1,5 Prozent zurück. Wie Francine Closener betonte, sei dies vor allem auf die große Flexibilität der Camper zurückzuführen. Insbesondere diejenigen, die in ihrem Wohnmobil unterwegs waren, zogen die widrigen Witterungsbedingungen in Mitteleuropa von Mai bis Juli vermehrt Richtung Süden.

Das schlechte Wetter hatte jedoch auch einen Einfluss auf den Tagesablauf der Touristen. So wurden vermehrt Attraktionen aufgesucht, die Schutz vor Regen und Co. bieten. In den Luxemburger Museen wurden 427.588 Besucher gezählt (+5,3 Prozent), die Schlösser wurden von 251.948 Touristen besucht (+6,4 Prozent).

Das Müllerthal boomt



Doch auch wenn die geführten Touren durch die Stadt Luxemburg im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 7,1 Prozent kannten, blieben sie mit 273.480 Teilnehmern die beliebteste Beschäftigung überhaupt, gefolgt vom Märchenpark in Bettemburg (222.839 Besucher; -11,5 Prozent), dem Schloss in Vianden (171.722 Besucher; +5,9 Prozent) und den Kasematten (129.682 Besucher, +1,7 Prozent). Auf Rang fünf folgte der „Mullerthal Trail“, auf den sich trotz widriger Witterungsbedingungen 105.757 Aktivurlauber begaben. Dies ist ein Plus von 16,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zu den Gewinnern zählen weiterhin der Schmetterlingsgarten in Grevenmacher (37.019 Besucher; +9,9 Prozent) und der Sessellift in Vianden (81.945 Fahrgäste; +8,2 Prozent).



Über 105.000 Wanderer begaben sich auf den "Mullerthal Trail".

Foto: Guy Jallay

Beliebteste Region war 2016 neben dem Müllerthal (+5,8 Prozent) die Moselgegend (+11,2 Prozent). Im Zentrum (+0,1 Prozent) gab es kaum Schwankungen, während die Ardennen (-3,7 Prozent) und der Süden (-2,6 Prozent) einen leichten Rückgang verzeichneten.

Ein Mekka für Aktivurlauber

Dies könnte sich bereits in diesem Jahr ändern, denn der Tourismus soll weiter gefördert werden. Immerhin zeichnet er für rund 19.000 Arbeitsplätze verantwortlich.

Die Eröffnung der Jugendherberge in Esch/Alzette wird Reisenden eine Alternative im Süden anbieten. Doch auch große Sportevents sollen 2017 Touristen anlocken. Die Cyclocross-Weltmeisterschaft war mit rund 30.000 Besuchern bereits ein voller Erfolg. Im Sommer macht die Tour de France in Luxemburg Station. Erneut werden dann die Augen der Radsportfans auf das Großherzogtum gerichtet sein, das derzeit mit einem Radwegenetz von über 600 Kilometern bei Cyclotouristen punkten kann. Auch die Wanderwege über insgesamt rund 5.000 Kilometer sollen zur Attraktivität Luxemburgs bei Aktivurlaubern beitragen. Dass dies funktioniert, stellt das Müllerthal einwandfrei unter Beweis.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.