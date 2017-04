von Rainer Krause (SRT)



Einen edlen Maßschuh selbst fertigen: Um den Schuh wird man Sie beneiden! Im Kompetenzzentrum für altes Handwerk des Österreichischen Freilichtmuseums Stübing nahe Graz in der Steiermark kann man seinen Wunschschuh selbst maßfertigen und das in Meisterqualität. Dafür sorgen während des 2,5-tägigen Kurses die Schuhmachermeister Herbert Bednar und Harald Strunz.

Ob klassischer Budapester, moderner Sneaker, schräge Boots oder extravagante Ballerinen: Alle Schuhe werden perfekt auf den Kursteilnehmer angepasst und nur aus Naturmaterialien gefertigt. Der Kurs kostet ab 420 Euro je nach ausgewähltem Modell – die Garantie, dass jeder Teilnehmer mit seinen handgefertigten Meisterschuhen zufrieden nach Hause fährt, ist inklusive.

Schnitzen mit der Kettensäge: Ganz dem Thema Bildhauen verschrieben hat sich die Familie Geisler-Moroder im Tiroler Dorf Elbigenalp. Seit gut 30 Jahren gibt es die Schnitzschule im idyllischen Lechtal, Holzbildhauer kommen aus der Familie seit 400 Jahren. Highlight des Kursangebots ist „Kettensägen-Schnitzen“. An die Motorsäge darf man allerdings nicht ohne Vorkenntnisse, die der Grundkurs vermittelt: Handhabung und Wartung, Sicherheitsmaßnahmen, Fachtheorie und erste praktische Arbeiten an einer Skulptur.

Der 2,5-Tage-Kurs kostet 305 Euro inklusive Mittagsmenü und Nachmittagskaffee. Dazu kommen noch die Materialkosten. Dann ist man gerüstet für die Basis- und Aufbaukurse sowie die Spezialkurse wie „Kettensägenkurs Kopf“ oder „Kettensägenkurs Akt/Torso“. Bei denen wird in Theorie und Praxis das Thema für 540 Euro während einer ganzen Woche ausführlich behandelt.

Dengeln, Wetzen, Mähen: Wer sie schon einmal geschwungen hat, der weiß, dass man dazu Technik und Kraft braucht: Zum Mähen mit der Sense. Nach dem Kurs in der ersten Österreichischen Sensenmähschule im Mostviertel, in Niederösterreich, wird es zumindest mit der Technik klappen.

Denn Johann Lueger ist fünffacher Landessieger und Staatsmeister im Sensen. Zum Üben muss er nicht weit gehen. Auf seinem Hof in Hinterstockreith gehört das Sensenmähen noch heute im Sommer zur täglichen Arbeit. Nur mit der Sense kann man die steilen Wiesenhänge, Böschungen und Streuobstwiesen pflegen.

In seinen Tagesseminaren (35 Euro plus 25 Euro Verpflegung) für Gruppen ab acht Personen lernt man, wie man eine Sense dengelt, mit dem Wetzstein schärft und sie schwingt.

Schmieden in historischen Hammerwerken: Heiß ist es, Funken sprühend lodert das Feuer auf, hart fällt der Hammer auf das glühende Metall. Schauplatz ist ein historisches Hammerwerk in Ybbsitz. Der Ort liegt im Mostviertel, etwa zwischen Salzburg und Wien und ist seit Jahrhunderten ein Zentrum der Eisenverarbeitung.

Noch heute sind einige der Hammerwerke in Betrieb, die entlang der Bäche entstanden. Dort finden die Kurse statt, bei denen man einfache Fertigkeiten im Schmieden lernen kann (Tageskurs neun Stunden, 80 Euro) oder in zwei Tagen eine Hacke, wie eine Axt dort heißt, nach eigenen Entwürfen schmieden kann (drei Tage, 15 Stunden, 240 Euro). Dazu sind aber schon Kenntnisse in Schmiedetechniken und Feuerschweißen erforderlich.

Etwas mehr Geld muss man mit 340 Euro für das Damaszenerschmieden investieren. Das Hintergrundwissen eignet man sich beim Besuch des Museums „FeRRUM – Welt des Eisens“ an.

Vom Blockhausbau bis zur Böttcherei: Ein kleines Paradies für Hobby-Handwerker befindet sich in dem Marktflecken Metten unweit von Deggendorf in Niederbayern. Der Werkzeughändler Dictum verkauft nicht nur Werkzeuge, er veranstaltet auch Kurse, die vermitteln, wie man damit umgeht. Rund 300 listet das Workshop-Verzeichnis.

Allein im Bereich Holzbearbeitung werden knapp 90 Workshops von Drechseln über Zinken bis zu Polstern angeboten, darunter auch so ausgefallene Sachen wie Blockhausbau aus Naturstämmen, Bogenbau und Böttcherei. Im Bereich Metallbearbeitung schmieden die Teilnehmer ein Outdoor-Beil, eine Damastklinge oder eine Pfanne. Sogar einen Kurs in der klassischen Nassrasur mit dem Messer gibt es.

Geleitet werden die Kurse, die ganztägig oder an Wochenenden stattfinden, jeweils von Könnern ihres Metiers. Sie finden in der Kurswerkstatt in Niederalteich statt, einige auch in der Münchner Filiale oder direkt in der Werkstatt eines Handwerkers. Die eintägigen Kurse kosten je nach Thema ab 145 Euro (Outdoor-Beil schmieden), der fünftägige Kurs Blockhausbau kostet 880 Euro.