Alles, was der gebürtige Luxemburger Jean-Claude Biver anfasst, scheint sich in Gold zu verwandeln. Als erfolgreicher Manager verhalf er bekannten Schweizer Uhrenmarken zu neuem Glanz. Omega, Blancpain, Hublot, TAG Heuer sind nur einige Stationen seines Unternehmerlebens. Doch seine Karriere verlief nicht immer so geradlinig. Seine Lebensgeschichte und das Geheimnis seines Erfolges hat Jean-Claude Biver vor kurzem in seinem Buch „Du kannst alles, wenn du es nur willst“ veröffentlicht, das er jetzt dem Luxemburger Publikum vorstellen will.

Das „Luxemburger Wort“ lädt in seiner Konferenzreihe „Wort Rendez-vous“ auf einen Vortrag mit Jean-Claude Biver ein. Der Unternehmer wird anschließend dem Journalisten Pierre Leyers Rede und Antwort stehen und dabei auch ganz Persönliches preisgeben.