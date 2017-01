(dpa) - Wer in den Winterurlaub fährt, braucht in der Regel vor allem eines: eine Skiausrüstung. Die kann man leihen oder kaufen. Doch wann lohnt sich eigentlich was? Wenn man im Jahr mehr als zehn Tage Ski fährt, lohne sich eigenes Material, sagt Andreas König, Sicherheitsexperte beim Deutschen Skiverband. Wer jedes Jahr eine Woche Skiurlaub mache und dann noch spontan zwei, drei Tage in die Berge fahre, sei mit einer eigenen Ausrüstung gut beraten.



Vorteil: Kaufen



Der Vorteil beim Kaufen sei, dass man sich nicht immer neu an die Ausrüstung gewöhnen müsse, erklärt König. „Ich muss mich außerdem nicht in die lange Schlange anstellen, um die Skier auszuleihen.“ Da gehe viel Zeit verloren. Vor allem wer zu Stoßzeiten, etwa am Samstagmorgen, eine Ausrüstung ausleihen möchte, müsse sich auf Wartezeiten einstellen. Gerade für Urlauber, die gerne mal spontan auf die Piste möchten, sei eine eigene Ausrüstung dann sinnvoll.



Vorteil: Leihen



Leihen hingegen bietet den Vorteil, dass Wintersportler immer optimal gepflegte Skier bekommen. „Ich muss die Skier nicht transportieren, und ich muss mich nicht um die Pflege zwischen den Saisons kümmern“, sagt König. Je weiter man von einer Skiregion entfernt wohnt, desto weniger Sinne mache es zu kaufen. Denn hier sei die Chance gering, mal eben spontan in die Berge zu fahren. Vor Ort gebe es wahrscheinlich außerdem kaum Fachgeschäfte, die das Material richtig pflegen können.

Auch Gelegenheitsskifahrer, die noch gar nicht wissen, ob die Sportart zu ihnen passt, sind mit ausgeliehener Ausrüstung erstmal besser beraten. Wer gerade Ski fahren lernt und jedes Jahr möglicherweise ein neues Modell braucht, leiht sich besser auch erstmal Skier.

Skier müssen auch zur Person passen



Peter Hennekes vom Deutscher Skilehrerverband gibt zu bedenken, dass die Skier zur Person und Leistungsfähigkeit passen sollten. Wer leiht, sollte daher die Bretter auch ausprobieren. „Man sollte beim Verleih immer gucken, dass es wirklich aktuelle Modelle sind und Bindungseinstellungen korrekt durchgeführt werden“, sagt Hennekes.

Wichtig sei außerdem, dass der Verleiher nachfragt, wie man fährt und was man erwartet. „Gute Beratung und guter Service sind ein Hinweis für einen guten Laden. Außerdem solle man sich nicht scheuen, die Skier zurückzubringen, wenn man nach der ersten Abfahrt merkt, dass es nicht passt. „Dann sollte man auch nicht noch mal extra bezahlen müssen.“