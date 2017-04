von Christian Haas (srt)



Von wegen Seniorensport mit Kniebundhosen, Rotsocken und Karohemd! Längst hat Wandern sein angestaubtes Image abgelegt und begeistert alle Altersstufen. Dies ist nicht nur ein subjektiver Eindruck von Szenekennern, sondern auch das objektive Ergebnis verschiedener Studien.

So bewegt sich das Durchschnittsalter aktiver europäischer Wanderer nach dem jüngsten umfassenden Forschungsbericht des Europäischen Tourismus Instituts zufolge sukzessive nach unten und liegt mittlerweile bei 47 Jahren. Es sind eben auch (wieder) zunehmend Familien mit Kindern und junge Paare auf Schusters Rappen unterwegs.

Zugleich geben die aktiven Wanderer immer mehr Geld für ihre Ausrüstung aus – und legen immer mehr Kilometer zurück. Tendenz steigend. Je höher Ansprüche, Hektik und Digitalisierung im Alltag, so die Vermutung, desto größer der Wunsch nach Ruhe und Natur in der Freizeit. Und selbst wenn nicht jeder Urlaub explizit dem Wandern gewidmet wird, so spielt das Wanderwegeangebot bei der Wahl des Urlaubsortes doch bei vielen eine wichtige Rolle.

Zugegeben: An Touren jeglicher Länge und jeglichen Schwierigkeitsgrades herrscht in den Alpen wahrlich kein Mangel. Ansprechende Strecken jedoch, die sich auch außerhalb der Hauptsaison garantiert und bei einigermaßen kommoden Temperaturen begehen lassen, sind seltener.



Wanderangebot spielt wichtige Rolle

Im Süden Südtirols werden lauffreudige Outdoorfans aber fündig. Rund um die Weinstraße beginnt die Wandersaison bereits Mitte/Ende März mit der Apfelblüte und dauert bis zur Weinlese Anfang/Mitte November – für den Alpenraum eine rekordverdächtig lange Zeitspanne.

Während die Gäste vielerorts noch – oder schon – in die Ski- oder Schneeschuhe schlüpfen, schnüren sie südlich von Bozen die Wanderschuhe. Und diese „Randzeiten“, sprich das frühe Frühjahr und der fortgeschrittene Herbst, sind sogar besonders attraktiv. Nicht nur, weil es in den Monaten Juni bis August im dampfenden Talkessel ohnehin oft viel zu heiß ist zum Wandern, sondern weil davor und danach die Weingärten und Obstanlagen und das höher gelegene Mittelgebirge mit seinen Mischwäldern extra schöne Naturschauspiele bieten. Stichwort Apfelblüte und Blattfärbungen – Südtirol kann es ganz schön bunt treiben!



Abschalten und genießen - dies ist eine Einstellung, die vielen Urlaubern gut tut.

Foto: Südtirol Marketing

Eine würdevolle Kulisse bietet die Region zwischen Tramin, Kaltern und Eppan ohnehin: sanfte Hügel, leuchtende Wiesen, mitunter Palmen und Zypressen und jede Menge Burgen und Ruinen wie etwa die Schlösser Sigmundskron und Hocheppan sowie die Ruine Festenstein. Wer in kurzer Zeit maximal viele Burgen erleben will, wählt den neuen, 15 Kilometer langen „Bozner Burgenweg“. Der Wanderweg verbindet gleich fünf Burgen zwischen Bozen, Jenesien und Terlan: Schloss Runkelstein sowie die Ruinen Rafenstein, Greifenstein, Helfenburg und Neuhaus.

Zusatzangebote im Frühjahr

Wer gern länger unterwegs ist, kann sich über eine Reihe Mehrtagestouren freuen: Eine verläuft südlich von Meran über Bozen und durch die aufregende Bletterbachschlucht, ihres Zeichens Unesco-Welterbe. Dazu gibt es den weiterführenden Fernwanderweg E5, den Südtiroler Jakobsweg, die Via Alpina, den Europa Höhenweg 2 sowie die Sarntaler Hufeisentour, die in sieben oder acht Tagesetappen durch eine wildromantische Gegend führt – in zwei Varianten. Während bei der „Extrem“-Route Trittsicherheit vorausgesetzt wird, sind bei der „Family“-Route auch Familien mit Kindern ab acht Jahren richtig, erst recht, wenn sie sich für eine geführte Tour entscheiden.

Organisierte Touren sind auch andernorts gefragt – gerade im Frühling, wenn unter dem Stichwort „Südtirol Balance“ etliche Zusatzangebote aufgelegt werden. Da bietet etwa der Ort Tramin Blütenwanderungen sowie Kultur- und Winzer-Wanderwochen. Terlan lädt zu Spargelwanderungen ein, bei denen Einblicke in die Geheimnisse des Anbaus gegeben werden. In Salurn können Wanderer auf den Spuren der Römer und des berühmten deutschen Malers Albrecht Dürer wandeln und die landschaftlichen und kulturellen Reize entdecken.

Kulinarische Reize locken eigentlich überall: Die typische Südtiroler Marende mit Speck und Schüttelbrot zählt in Jausenstationen und Landgasthäusern zum angenehmen Basisprogramm. Doch auch in puncto Gastronomie bringt der Herbst Wanderer besonders auf den Geschmack: Da lockt das „Törggelen“ mit neuem Wein und gerösteten Kastanien. Diese Verlockungen könnten die weitere Laufbereitschaft freilich etwas bremsen. Wobei: Es gibt Schlimmeres. Dann fällt halt die nächste Streckenstatistik des Europäischen Tourismus Institutes ein bisschen niedriger aus.



