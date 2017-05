von Sully Prud'homme

So zeigen jetzt e-Golf, Golf GTE, Golf GTI Performance, Golf R und Golf R Variant, wie ungewöhnlich groß das Antriebs-Portfolio des erfolgreichsten europäischen Autos ist und beweisen, dass für jede Mobilitätsfrage die richtige Antwort bereitsteht. Auch diese Hightech- und Sport-Ikonen erhielten das schärfere Design der erst kürzlich an dieser Stelle vorgestellten Schwestermodelle, die neuen LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten und zahlreiche neue Assistenzsysteme.

Mehr Leistung für die Stromer

e-Golf und GTE mit Hybrid-Power stehen in diesem Kontext für maximale Entlastung der Umwelt und wurden konsequent in diese Richtung weiterentwickelt. So punktet der permanent zumindest lokal emissionsfreie e-Golf in seiner zweiten Entwicklungsphase mit mehr Reichweite (300 Kilometer im NEFZ) und zusätzlichen 21 PS Leistung (100 kW/136 PS) und ist somit besonders auf die Pendler zugeschnitten.



Der Energiegehalt der neuen Lithium-Ionen-Batterie wurde im Vergleich zum Vorgängermodell von 24,2 auf 35,8 kWh erhöht, das Aufladen per CCS (Combined Charging System) mit 40 kW dauert lediglich 45 Minuten bis zum Erreichen eines Levels von 80 Prozent.

Für den Golf GTE mit TSI- (110 kW/150 PS) und Elektromotor (75 kW/102 PS) wurde eine neue, prädiktive Hybridstrategie entwickelt, bei der im Fahrmodus „Hybrid“ die Daten des optionalen Navigationssystems genutzt werden, um vorausschauend unter Berücksichtigung der zu fahrenden Route den Einsatz des Elektro- und Benzinmotors zu koordinieren und optimal zu steuern. Das System erkennt so die topografischen Eigenschaften der Wegstrecke und kann den Leistungsfluss exakt abstimmen. Im rein elektrischen „E-Mode“ schafft der Golf GTE maximal 50 Kilometer.

Der stärkste Golf GTI trägt den Namenszusatz „Performance“ und leistet jetzt 180 kW (245 PS) bei einem maximalen Drehmoment von 370 Nm; damit schafft der Golf GTI Performance den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,2 Sekunden und eine elektronisch begrenzte Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Diese Fahrleistungen gelten sowohl für die Version mit manuellem Sechs-Gang-Getriebe als auch für die Variante mit dem neu entwickelten Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Dabei verbraucht der Golf GTI Performance zumindest auf dem Prüfstand nur 6,3 Liter pro 100 Kilometer im Drittelmix. Neben dem Leistungsplus gibt es eine erweiterte Serienausstattung mit serienmäßigem Active Info Display, größeren Bremsen und einer Vorderachsquersperre.

Der leistungsfähigste Golf überhaupt ist der Golf R als Limousine und als Variant. Das jetzt 228 kW (310 PS) starke Flaggschiff der Golf-Baureihe ist stets allradgetrieben und besitzt die konsequente Dynamik reinrassiger Sportwagen, erweist sich jedoch auch im Alltagsbetrieb als zuverlässige Fahrmaschine.



Die R-Varianten sind besonders exklusiv ausgestattet, und ein spezifisches Design mit neu gestalteten Stoßfängern, nach außen gesetzten Abgasendrohren, optionaler „Performance“-Titanabgasanlage mit unvergleichlichem Sound, Außenspiegelkappen in „Chrom matt“, „Schwarz glänzend“ oder „Carbon“ lässt sie nochmals an Dynamik gewinnen. Optional gibt es jetzt ebenfalls eine „Performance“-Bremsanlage mit einer silbernen R-Logo-Plakette auf den Bremssätteln.

Nach dem Update gelten folgende Preise für die Hightech- und Sportmodelle: e-Golf: aktuell noch ausstehend; Golf GTE: ab 36 670 Euro; Golf GTI: ab 29 150 Euro; Golf R: ab 38 340 Euro.