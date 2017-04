par Jean-Marie Denninger



Nous sommes partis pour un voyage en mer de plus de 4.000 miles marins (plus de 7.500 km) qui va mener jusqu’à Valparaiso dans l’Océan Pacifique, après un passage au large du mythique Cap Horn.

Mais auparavant les participants à ce circuit de rêve ont eu droit à un séjour de deux jours dans la capitale argentine par une température supérieure à 20°. N’oublions pas que nous sommes sur le continent sud-américain et en janvier, nous y sommes en plein été alors qu’au décollage à Paris, les températures étaient négatives.

Dans cette ville aux larges avenues aérées, on reconnaît rapidement l’influence française et italienne dans l’architecture. «Ce n’est pas pour rien que l’on appelle la ville la petite Europe», nous explique notre guide, Laura. Mais avec en plus dans les rues, de la musique, du tango et des habitants, les Portenos, détendus et chaleureux. On nomme en effet ainsi les habitants de la capitale: le terme vient de puerto, en espagnol le port, car la ville s’est développée dans la pampa avec ses immigrés arrivés au fil des siècles par bateau.



Dans le quartier Madeiro, les anciens entrepôts du port ont été intelligemment rénovés en boutiques, bureaux et restaurants.

Photo: Jean-Marie Denninger

Mais Buenos Aires, c’est aussi 48 quartiers très différents les uns des autres! Il y a bien sûr Puerto Madero, aménagé sur les anciennes jetées rénovées de ce qui était précédemment le port. Devenu centre d’affaires, il est connu pour ces gratte-ciel où les gens aisés aiment à se retrouver dans des restaurants chics aménagés dans les anciens entrepôts.

Ville colorée

Mais impossible de visiter la capitale argentine sans passer par le quartier coloré de La Boca qui respire le tango, l’art et le football. Il est devenu un centre artistique à ciel ouvert, très touristique. Ou encore la Plaza de Mayo avec la fameuse Casa Rosada, le palais présidentiel, et la cathédrale dont le pape François, Jorge Mario Bergoglio, fut l’archevêque. Voire le quartier élégant de Recoleta avec son cimetière, à la fois lieu de souvenir remontant aux années 1800 et musée d’architecture de par les mausolées de marbre des familles aisées argentines à l’image d’Eva Peron dont la mémoire reste vive dans le cœur des Argentins.

Le lendemain, après une nuit reposante dans un magnifique hôtel, une sortie dans le Delta du Tigre est au programme. Elle porte ce nom car lors de sa découverte par les Espagnols, ces derniers pensaient qu’on y trouvait des tigres. En fait il s’agissait d’un autre félin, le jaguar.

A une trentaine de kilomètres au nord de la capitale argentine, une région à nulle autre pareille dessinée par les multiples méandres des bras du Rio Parana et du Rio Capitan pour déboucher sur le Rio de la Plata. La nature y conserve tous ses droits malgré la présence de l’homme. On ne peut y accéder qu’en bateau, il n’y a pas d’électricité mais les maisonnettes ont poussé les unes à côté des autres avec un embarcadère, toutes construites sur pilotis pour prévenir les brusques montées des eaux.



Le delta où l’on retrouve des clubs nautiques notamment italien, allemand et suisse témoignant de fortes colonies d’immigrés de ces pays a connu son heure de gloire des années 1960 à 1980. A présent, une majorité de Portenos préfèrent les stations balnéaires du bord de l’océan. Mais ils sont encore nombreux à venir passer leur été dans ces habitations, de la cabane à la villa en fonction des revenus. Elles se vendent entre 30.000 et 130.000 dollars.

«Ce sont des amoureux de la nature dont le sport national n’est pas le football, mais le grill», plaisante Edgar, un Argentin connaissant chacun des bras de rivière comme sa poche. Et en matière de restauration, ils savent y faire, le bœuf argentin étant un délice, comme nous l’aurons constaté au Gato Blanco, l’un des rares restaurants de la zone. Une immersion dans une région à nulle autre pareille sur le globe.

Ranch et station balnéaire

Au départ de Buenos Aires, le capitaine Nikolaos Frantzis s’engage dans le Rio de la Plata, le fleuve le plus large du monde, fait cap sur Montevideo, la capitale de l’Uruguay qui se trouve sur sa rive nord où nous arriverons le lendemain matin. Diverses excursions étaient possibles mais une bonne partie des croisiéristes passera la journée à San Jose de Mayo, au ranch La Rabida exploitant quelque 1.500 hectares.

Grâce à l’hospitalité de la famille nous avons plongé dans son quotidien et celui de sa vingtaine de collaborateurs pour assurer quotidiennement la production de quelque 12.000 litres de lait et cultiver des champs de céréales et maïs à perte de vue, juste stoppés par la rive du Rio de la Plata. Point d’orgue de la journée, les hôtes ont été conviés à un asado, le plat national composé de pièces de bœuf et de saucisses grillées accompagnées de différentes salades. Très différent de nos grillades et … un vrai délice.



Sur la plage La Brava de Punta del Este, chaque touriste veut se faire photographie devant la sculpture d’Irarrazabal.

Photo: Jean-Marie Denninger

Retour sur l’Infinity, paquebot quatre étoiles et demi occupant un millier de personnel pour accueillir jusqu’à 2.500 passagers. Beaucoup, diront certains. Pourtant, on ne ressent pas l’effet de masse sur le bateau en raison de la multiplicité des restaurants, bars, lounge, salons et opportunités de divertissement.

Et si l’on s’en tient au restaurant principal et aux restaurants de spécialités, la cuisine s’avère bien goûteuse grâce à la créativité des chefs. Seul bémol, l’attente peut être conséquente lors du débarquement dans des ports dont l’infrastructure n’est pas adaptée à l’accueil de plusieurs paquebots d’un tel tonnage le même jour.

Etape suivante, Punta del Este, pointe sud de l’Uruguay entre le Rio Plata et l’Océan Atlantique. Si l’on se promène, sur la Rambla et dans certains quartiers, la ville a des petits airs de Biarritz. Il s’agit en effet d’une station balnéaire animée, rendez-vous de la jet set sud-américaine, prise d’assaut en été par les touristes uruguayens mais aussi argentins et brésiliens. Passage incontournable, sur la plage La Brava, posée devant la sculpture réalisée par l’artiste chilien Irarrazabal représentant les cinq doigts d’une main émergeant du sable.

Manchots et lions de mer

Nous quittons l’Uruguay et nous engageons dans l’Océan Atlantique pour deux journées en mer avant d’atteindre Puerto Madryn en Argentine. Alors qu’il fait encore près de 20 degrés et un beau soleil, elles arrivent à point nommé pour bien ancrer dans sa mémoire les premiers jours du voyage, gagner en zénitude et se préparer mentalement à la nouvelle phase qui s’annonce: une nature grandiose et des animaux qu’il ne nous est pas possible de côtoyer tous les jours sous nos latitudes. Et à chacun sa manière d’y parvenir: faire son jogging ou une séance de fitness, bronzer sur le pont, se plonger dans un bon livre sur le balcon de sa cabine, faire du shopping dans les boutiques du Deck 5 ou prendre un verre avec des amis à l’ombre et à l’abri du vent, au bar installé à la poupe du navire.

Nous arrivons à Puerto Madryn, à 18 heures de route de Buenos Aires. La ville qui porte ce nom à la mémoire d’un baron gallois niche au fond d’un golfe profond aux eaux cristallines.



Le Celebrity Infinity est en train de doubler le mythique cap Horn.

Photo: Jean-Marie Denninger

A une vingtaine de kilomètres, la réserve de Punta Loma offre la possibilité de découvrir une colonie de lions de mer. Mais les plus courageux se rendront à travers la pampa herbeuse de Patagonie à 170 kilomètres de là, dans la zone protégée de Punta Tombo: des centaines de milliers de manchots de Magellan, et non pas pingouins, y vivent, au milieu des guanacos, ces cousins sauvages des lamas. Un spectacle inoubliable que ces oiseaux ne pouvant pas voler venus nicher sur les côtes argentines pour s’y reproduire.

On ne peut que fondre devant ces animaux à la marche pataude évoluant avec grâce dès qu’ils se retrouvent au contact de l’eau. Ils peuvent atteindre 24 km/h lorsqu'ils poursuivent une proie et plonger jusqu'à 75 m de profondeur! Au large et sur les côtes, orques, éléphants de mer, lions de mer, dauphins, baleines franches. Une expérience inoubliable.

Cap Horn et Ushuaia

Les deux journées suivantes se passeront en mer et la température commence singulièrement à chuter. C’est que nous continuons à descendre en direction du Cap Horn vers l’Antarctique. Fini le maillot de bain. Pour profiter du bon air vivifiant, il vaut mieux remettre un pantalon et un polaire, ou suivre un film sur l’écran géant du rooftop, emmitouflé dans les couvertures.

Nous longeons les côtes de la terre de Feu et les paysages sont splendides avec les montagnes enneigées de la Cordillère des Andes. Les amateurs de photos s’en donnent à cœur joie, en s’efforçant de rester debout sur le pont et de ne pas perdre leur bonnet, casquette ou serre-tête, tant le vent y est violent et les vagues deviennent plus hautes.

Nous approchons du Chili et donc du Cap Horn que nous franchissons en fin d’après-midi. Nous venons de passer le point le plus au sud du continent américain, l’Océan Pacifique y rejoignant l’Atlantique. Et tout le monde ou presque a une pensée pour ces navigateurs téméraires qui ont découvert le passage mais aussi tous les marins qui ont emprunté ou continuent de l’emprunter malgré les éléments contraires.



Les 52 lecteurs du «Luxemburger Wort» à bord du Celebrity Infinity.

Photo: Jean-Marie Denninger

Arrivée le lendemain matin à Ushuaia alors que le soleil est en train de se lever sur la baie. Une luminosité à couper le souffle. Nous sommes au bout du monde et lors de la journée passée dans la ville et la région, nous avons pu vérifier l’adage des locaux. Entre soleil, pluie et gel, nous avons connu les quatre saisons dans la même journée.

Comme une tempête s’annonce le capitaine Frantzis a décidé d’avancer l’heure du départ. Voilà qui nous arrange: le Celebrity Infinity s’enfonce dans le canal Beagle aux eaux très calmes alors qu’il fait encore très clair. Les glaciers s’y succèdent les uns après les autres au point que certains ont rebaptisé le canal en avenue des glaciers.

En l’espace de 90 minutes, nous en croiserons six, portant tous un nom européen, comme pour rendre hommage aux explorateurs qui ont sillonné ces eaux: Hollande, Italie, France, Allemagne, Romanche, Espagne. Impressionnant.

Le lendemain, escale à Punta Arenas, à l’architecture moderne européenne avec son flair chilien. Incontournables, la place d’Armes qui comme celle de Luxembourg dispose d’un kiosque, le palais Sara Braun et un magnifique cimetière dont les mausolées blancs révèlent que la moitié des colons ayant fondé la ville sont d’origine croate.

Après avoir emprunté le détroit de Magellan, la croisière se poursuit dans les fjords chiliens, bordés de montagnes abruptes et de vallées verdoyantes offrant des paysages tout en contrastes que l’on distingue à travers la brume. Nous remontons vers Puerto Montt et sa région des Lacs, notre porte de sortie de la Patagonie, avec ses rapides du Rio Petrohue et le volcan Osorno au sommet enneigé.

Avant l’arrivée à Valparaiso, une dernière journée en mer où nous retrouvons un soleil radieux et des températures estivales permet à chacun de se remémorer les multiples temps forts de la croisière. Ce périple d’une vingtaine de jours a permis d’entrer en contact avec des cultures qui nous sont éloignées par la distance, de découvrir une faune sauvage et des paysages somptueux à couper le souffle.