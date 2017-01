von Fernand Morbach

Nach einem Jahr mit Unruhen und Anschlägen blickt auch die Luxemburger Reisebranche mit gemischten Gefühlen in die Zukunft.

Zuverlässige Angaben über die Befindlichkeiten der buchenden Kundschaft liefert seit Langem die Luxemburger Tourismusmesse. Die „Vakanz 2017“ beginnt an diesem Freitag in den Messehallen auf Kirchberg und geht am Sonntagabend zu Ende. Auf 14 000 Quadratmetern werden 200 Aussteller drei Tage lang ihre Produkte und Reisen vorstellen. Luxexpo-Direktor Jean-Michel Collignon spricht von dem „größten Reisebüro der Region“. Für den Chef der Luxexpo steht fest, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Ausstellern und Kunden „ein wichtiger Erfolgsfaktor für den nächsten Urlaub“ ist. Dieses Vertrauensverhältnis, das dürfte der Wunsch der teilnehmenden Unternehmen sein, soll auf der Vakanz weiter gestärkt werden.

Der Erfolg der Messe steht und fällt mit den großen Luxemburger Reiseunternehmen – und die sind auch dieses Jahr alle auf der „Vakanz“ mit zum Teil neuen Ständen vertreten. Ob die Luxair, die ULT, We Love to travel, Cruisopolis oder Neptun Cruises – sie haben die Tourismusmesse groß gemacht und sie sind auch weiterhin mit dabei.

Um die Attraktivität der in den vergangenen Jahren immer mal wieder kritisierten Messe zu steigern, haben die Veranstalter ein breites Rahmenprogramm zusammen gestellt. Es reicht von Indoor-Rennen mit Mini-Drohnen über Spielplätze für Kinder und Skifahren in einem 3D-Simulator bis zu zahlreichen Wettbewerben und Preisausschreiben, bei denen – es wundert nicht – vor allem Reisen zu gewinnen sind.



Reisen und Gutscheine für "Luxemburger Wort"-Leser



Auch dieses Jahr nehmen das „Luxemburger Wort“ und Télécran mit einem eigenen Stand an der Tourismusmesse teil. Er befindet sich in Halle 8D. Bei der „Vakanz 2017“ stellen die beiden Zeitungen ihr von Jahr zu Jahr umfangreicher werdendes Leserreisen-Angebot vor. Das aktuelle Leserreisen-Programm liegt dieser LW-Ausgabe bei. Außerdem können alle Leser und Messebesucher an einem Preisausschreiben teilnehmen, bei dem fünf Reisen zu gewinnen sind. Auf dem Stand wird auch ein Heft mit Vergünstigungs-Coupons verteilt. Diese Gutscheine können bei acht Partnern des Luxemburger Wort eingelöst werden.

Am Freitag – dem Tag, an dem die Tourismusmesse beginnt – veröffentlicht das LW eine 20-seitige Sonderbeilage rund um die Themen Ferien und Urlaub. Diese Sonderausgabe enthält auch das Preisausschreiben.

Zu gewinnen sind eine zwölftägige Reise für zwei Personen nach Sri Lanka, zur Verfügung gestellt von der ULT; eine zwölftägige Sommerkreuzfahrt für zwei Personen von Neptun Cruises; eine sechstägige Reise für zwei Personen in die Schweiz von „We love to travel“; eine dreizehntägige Kreuzfahrt „Elbpanorama und Prag“ für zwei Personen von Cruisopolis und zwei Tickets für Flüge nach Turin von Luxair.

Praktische Informationen



Öffnungszeiten:



Freitag, 13. Januar: 14 bis 21 Uhr.

Samstag, 14. Januar: 10 bis 19 Uhr.

Sonntag, 15. Januar: 10 bis 19 Uhr.

Eintritt: 5 Euro



Parkenauf dem Luxexpo-Gelände: 3 Euro