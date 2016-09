Ubisofts Spaß-Attacke

von Matthias Probst

Flottenmanöver

Schon als Kind war ich von diesem Spiel immer hellauf begeistert: “Schiffe versenken” war ein kurzweiliger Spaß, den man auch perfekt in der Reise-Edition unterwegs in den Urlaub spielen konnte. Dass man das Spielprinzip nun auf die Konsole bringt, könnte vielleicht auf den ersten Blick als Gelmacherei angesehen werden, weil es sehr einfach erscheint, das simple Regelwerk in digitale Form zu gießen. Aber ganz so einfach machen es sich die Entwickler dann doch nicht – was auch echt gut ist. In einem ausführlichen Tutorial lernen Neulinge die angepassten Spielmechaniken kennen: Denn anstatt in jeder Runde nur ein paar Schüsse auf das gegnerische Spielfeld abzugeben, reicht hier nicht aus. Jedes der insgesamt fünf Boote hat zwei Spezialattacken, mit denen man dem Feind einheizen kann. Grundsätzlich gibt es zwei Munitionstypen, die dafür verwendet werden können: Die weiße Munition ist lediglich zum Aufdecken von gegnerischen Feldern gedacht, während die rote Schaden anrichtet. Dementsprechend verhalten sich auch die Spezialfähigkeiten der Schiffe: Weiße Fähigkeiten decken Gebiete auf und rote Attacken teilen Schaden aus. Dadurch bekommen die kurzen Gefechte eine taktische Note, die es beim Original nicht gab – sehr nett. Ob nun alleine oder – was natürlich mehr Fun macht – gegen einen Kumpel, für Zwischendurch ist das „Flottenmanöver“ eine lustige Sache.

Erhältlich für: Xbox One, PS 4

Risiko

Dieser Titel dürfte wohl zu den Brettspielen gehören, die man schon aus der Kindheit her kannte. Bei der Konsolenversion überträgt Ubisoft die Spielmechanik fast Eins-zu-Eins. Soll heißen: Auch hier gilt es, mit etwas Taktik und einer ordentlich Portion Glück alle Länder mit seiner Armee erfolgreich zu übenehmen. Im Gegensatz zum Brettspiel werden die einzelnen Schlachten, die per Würfellos entschieden werden, durch anschauliche Cutscences dargestellt. Auch wenn die drei Spielmodi (Weltherrschaft, Mission, Hauptstädte) nach reichlich Abwechslung klingen, so spielen sie sich am Ende doch alle ähnlich – was aber an der eigentlichen Spielmechanik liegen mag. Wer sich aber gerne auf dem endzeitlichen Schlachtfeld mit Freunden messen möchte und das Glück herausfordert, wird hier reichlich Gelegenheit dazu finden – und nebenher auch seinen Spaß haben.

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, Xbox 360, PS 3

Uno

Bunt, taktisch und immer wieder überraschend – das ist das beliebte Kartenspiel Uno. Klar, dass sich dieses Konzept prima auf die Konsolenversionen übertragen lässt. Hier hat Ubisoft ganze Arbeit geleistet: Denn neben dem Standard-Modus hält der Entwickler noch einige Leckerbissen bereit. Das fängt bereits beim Regelwerk an, das man zu Beginn in einer kurzen Einführung erläutert bekommt. Da jeder Spieler aber wohl die ein oder andere Regel etwas anders kennt, lässt euch das Spiel selbst einige Anpassungen machen, wenn ihr wollt – eine feine Sache. Im klassischen Modus spielen vier Parteien gegeneinander – entweder online oder offline mit Freunden oder gegen den Computer. Richtig amüsant wird es jedoch im 2-gegen-2-Modus, wenn man sich mit einem anderen Spieler zusammentut. Einige frustrierende, sowie zahlreiche Jubel-Momente sind dabei vorprogrammiert. Auch beim Kartendeck selbst hat Ubisoft nachgeholfen: Wer das typische Blatt nicht mag, darf gerne auf die verrückten „Rabbits“ zurückgreifen, die das eh schon bunte Treiben noch farbiger gestalten. Bei einem Preis von gerade mal 10 Euro sollten Fans des Kartenspiels nicht lange überlegen müssen. Coole Umsetzung!

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, PC

Monopoly Plus

Der Methusalem unter den Brettspielen ist auch heute noch so beliebt wie eh und je. Monopoly überzeugt in jeder x-beliebigen Form – da darf der digitale Ableger natürlich nicht fehlen. Sehr hübsch animiert kommt dieser daher und punktet durch seine liebevolle Gestaltung. Wem das ursprüngliche Spielbrett nicht gefällt, baut einfach selbst eine kleine Stadt in der Mitte des Feldes nach. Ebenso dürfen Spieler auch bei den Straßennamen kreativ zu Werke gehen, was für einen individuellen Touch sorgt. Die Regeln kommen klassisch daher, sind aber ebenfalls den Wünschen der Spieler unterlegen, wenn es mal schneller gehen soll. Ob nun eine kurze Runde Zwischendurch oder ein tagelanger Marathon – diese Version lässt keine Wünsche offen. Hätten wir nur damals eine Speicherfunktion gehabt, mit der sich jederzeit wieder in eine Partie einsteigen lässt...

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, Xbox 360, PS 3