von Henri Leyder



Auch die 2015 eingeführte vierte Prius-Generation schwimmt mit ihrer kantigen Karosserie nicht unbemerkt im automobilen Alltag mit – akustisch hingegen schon, vor allem dann, wenn der Elektroantrieb für Vortrieb sorgt. Das ist immer häufiger der Fall. Der jetzt vorgestellte Prius PHV setzt in seinem Segment sogar einen neuen Maßstab. Bis zu 50 Kilometer Reichweite sind im reinen Elektromodus theoretisch möglich, doppelt so viel wie bisher, 40 Kilometer können es im Alltag ohne Weiteres sein. Mehr noch: Der neue Prius PHV fährt jetzt bis zu 135 km/h rein elektrisch – zuvor war bei 85 km/h Schluss.

Verbrauchswerte von weniger als vier Liter Benzin auf 100 Kilometer sind problemlos erreichbar, was sich anlässlich der internationalen Pressefahrvorstellung auf einer Strecke von 170 Kilometern (Stadt/Autobahn/Landstraße) bestätigte. Damit bleibt man allerdings noch weit über dem Normwert von 1,0 Liter pro 100 Kilometer (CO2-Emission 22 Gramm pro Kilometer). Beim treffenden Vergleich: Start mit voller Batterie, Blick nach 100 Kilometern auf die Armaturen und leerer Batterie kann der Verbrauch durchaus bei nur zwei beziehungsweise zweieinhalb Litern liegen ...



Über das Solardach können laut Toyota pro Tag bis zu fünf Kilometer Reichweite in die Traktionsbatterie geladen werden.

Foto: Toyota

Bis zu 1 000 Kilometer ohne Tankstopp

Das in den Viertürer gepackte Kraftstoffsparpotenzial (15-Zoll-Leichmetallräder und Leichtlaufreifen, cw-Wert von 0,25, relativ niedriges Gewicht ...) kommt auch dem Antrieb mit dem Benziner zugute. Sein 43-Liter-Tank und die während der Fahrt geschickt genutzte Energie-Rekuperation können Tankstopps bis zu 1 000 Kilometer voneinander entfernen.



Auf seinem Weg zum Entwicklungsziel „ultimatives Umweltauto“ hat Toyota auch für den zweiten Prius PHV neue Technologien ausgetüftelt. Das neben dem Benziner erstmals eingesetzte „Dual Motor Drive“-System koppelt den Generator des Hybridsystems an den Traktionsmotor, die elektrische Antriebsleistung wächst um 83 Prozent. Ein Solardach steigert die Reichweite der Stromreserve. Die Fahrgastzelle wird über eine Wärmepumpen-Heizung versorgt, die Lithium-Ionen-Batterie vorgewärmt, was bis zu minus 20 Grad Celsius eine optimale Betriebstemperatur sicherstellt. Der Stromspeicher lässt sich an der Haushaltssteckdose in höchstens drei Stunden und zehn Minuten, an einem speziellen Ladestecker in nur zwei Stunden aufladen.

Der Prius und dessen Plug-in-Variante unterscheiden sich auch optisch. Bandförmig angeordnete LED-Scheinwerfer mit vier Leuchtkörpern leuchten nachts beim Prius PHV „adaptiv“ die Fahrbahn aus. Ein nun wellenförmig gestalteter kräftig aussehender Spoiler ziert die aus carbonfaserverstärktem Kunststoff gegossene Heckklappe. Der Innenraum bleibt in seinen Dimensionen unangetastet, die Transportkapazität jedoch nicht. Nur 250 Kilogramm Gewicht dürfen zusätzlich zum Fahrer an Bord geholt werden, weshalb auch nur vier Sitze aufgestellt sind; 120 Kilogramm Batterie fordern ihren Tribut.

In puncto Fahrvergnügen ist der Plug-in-Prius eine Entdeckung. An der Ampel sprintet er kraftvoll los, genau wie ein reines Elektromobil. Der Verbrenner schaltet sich nicht zu. So lange genügend Strom vorhanden ist, rollt er lautlos dahin, draußen ist nur das Abrollgeräusch der Reifen zu vernehmen. Der Fahrkomfort ist akustisch und gefühlt insgesamt vom Feinsten, auch dann, wenn irgendwann später der 1,8-Liter-Ottomotor für Vortrieb sorgt.

In Sachen Getriebe setzt Toyota wie gehabt auf eine einwandfrei reagierende stufenlose CVT-Automatik. Oft als lärmig verschrien, ist sie bei einem progressiven Umgang mit dem Gaspedal keinesfalls unangenehm laut. „Hybrid“-Fahrer knallen das Pedal ohnehin nur selten bleifußartig aufs Bodenblech. Fahrwerk und Aufhängung wurden geschickt den neuen Gegebenheiten angepasst. Ob mit Elektro- oder/und Benzin-Power, das Fahrverhalten ist ausgesprochen ausgewogen, auch auf kurvenreichen Strecken.

Dieser Prius ist mit innovativer Technik geradezu vollgestopft – worüber noch manches zu berichten wäre. Der Verkaufspreis (40 595 Euro) spiegelt diese Tatsache wider. Er enthält allerdings auch eine Menge Sicherheits- und Entertainment-Zubehör wie etwa Rückfahrkamera, Spurhalteassistent, Smartphone-Induktionsladefläche, Navi- und Multimedia-Equipment, Auffahrwarnsystem mit Fußgängererkennung, drei Fahrmodi und vier Betriebsarten.



Technische Daten

Ottomotor: 1,8-Liter-Vierzylinder-Benziner; Leistung: 72 kW (98 PS); Max. Drehmoment: 142 Nm; Elektromotor/Generator: MG1, Leistung: 22,5 kW (31 PS); Elektromotor MG2, Leistung: 53 kW (72 PS); Systemleistung: 90 kW (120 PS); Kraftübertragung: CVT-Automatik, Frontantrieb; L x B x H: 4 645 x 1 765 x 1 470 Millimeter; Leergewicht (mit Fahrer): 1 605 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 360 bis 1 204 Liter; 0-100 km/h: 11,1 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 162 km/h; ECE-Verbrauch: 1,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: 22 g/km; Preis: ab 40 595 Euro.