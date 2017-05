von Birgit Pfaus-Ravida



Streng schaut das Model in die Kamera und hält konzentriert das Gleichgewicht in einer offensichtlich nicht ganz bequemen Pose. Und doch scheint sie federleicht in einer überdimensionalen Seifenblase auf dem Wasser zu schweben. Dies ist eine Szene aus einer der letzten Folgen der ProSieben-Castingshow „Germany's Next Topmodel“ (GNTM).



Und gleichzeitig wurde exakt diese Szene in dem kleinen Fotostudio unter dem Dach eines alten Bauernhofes in Roeser nachgestellt ...