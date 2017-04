(mij) - Ein Wochenende lang heißt es in den "Rotondes" am Bahnhof Luxemburg: Ran an die Gabeln! Das Streetfood-Festival "Eat it" lädt zum Testen, Schmecken und "Verputzen" ein. Foodtrucks aus der Großregion kredenzen Leckereien aus aller Welt - und das auch noch am Sonntag - bis 18 Uhr.



Klicken Sie sich durch einige Eindrücke vom ersten Tag des Food-Festivals - da läuft einem doch glatt das Wasser im Mund zusammen.