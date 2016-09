Von Matthias Probst



Armello



Was für eine Mischung: Brettspiel trifft auf Kartenspiel trifft auf Rollenspiel trifft auf Rundenstrategiespiel. Das muss erst einmal sacken... Zum Glück haben sich die Jungs von League of Geeks aber ganz viel Zeit genommen, um in vier netten Einführungsmissionen das äußerst unterhaltsame Spielprinzip zu erklären. Grob zusammengefasst: Pro Runde, die immer die Hälfte eines Tages darstellt, darf jeder Charakter der vier Parteien einen Zug machen. Ein solcher Zug beinhaltet sowohl das Bewegen auf dem Spielfeld, das Ausspielen und Ziehen von Karten, sowie Kämpfe gegen Monster oder andere Spieler. Dass dabei auch Magie und Würfelglück zum Einsatz kommt, macht die Sache zwar nicht einfacher, aber umso interessanter. Besonders ansprechend ist den australischen Entwicklern dabei das Charakter-Design gelungen: Der wundervoll animierte Comic-Stil und die kurzen Zwischensequenzen sorgen für mächtig Atmosphäre – herrlich.



Und das Beste: Jede Runde – sei es in der Kampagne oder im Einzelspiel – ist einzigartig. Das liegt daran, dass das Ziel einer jeden Partie – nämlich den Löwen-König zu Fall zu bringen – auf unterschiedliche Weise erreicht werden kann: Einige versuchen es durch hinterlistige Intrigen, andere überlassen der Seuche die Arbeit, und kampflustige Naturen versuchen es mit einem direkten Angriff. Die unterschiedlichen Karten, die Gegenstände, Magie oder Verschwörungen bereithalten, lassen jedem Hobby-Strategen das Herz aufgehen. Ein fantastisches Stück digitaler Unterhaltung!

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, PC, Android, iOS

Master of Orion

Die Wiederbelebung eines Klassikers: Der Name „Master of Orion“ zaubert gewiss einigen alten Strategie-Hasen ein Grinsen aufs Gesicht. Denn das 4X-Strategiespiel (der Begriff setzt sich aus ex plore, ex pand, ex ploit und ex terminate zusammen) zählt zu den Meilensteinen der Videospielgeschichte. Wargaming, die Macher von Hits wie „World of Tanks“ oder „World of Warships“, haben mit ihrer hauseigenen Entwicklertruppe NGD Studios das Spiel neu aufgelegt. Herausgekommen ist ein rundum atmosphärisches, sowie spielerisch ansprechender Strategie-Titel, der besonders Neulinge des 4X-Genres ansprechen wird. Zumal jeder Durchgang ein neues Erlebnis verspricht. Neben einer sehr guten Einführung punktet Wargamings Remake zudem mit einer fantastischen Vertonung und Animation der unterschiedlichen Alien-Völker, deren Geschicke es zu lenken gilt.



Persönlich zog mich allerdings die Präsentation auf der gamescom in den Bann dieses Universums: In einem stillen Kämmerchen inmitten des Business-Bereich durften mein Kollege und ich einer privaten Vorführung durch die Entwickler lauschen. Mit dabei: Meine Wargaming-Ansprechpartnerin Marcela Koster. Mit ihren unterhaltsamen Kommentaren und ihrer freundlichen Art war die Präsentation ein Fest und machte Lust auf mehr. Seitdem hat mich „Master of Orion“ fest im Griff. Daher der Rat an alle Interessierten: Unbedingt einen Blick riskieren. Und noch ein kleiner Tipp: Wer sich die „Complete Edition“ zulegt, erhält zudem noch die Originale aus den 90er-Jahren – großartig.

Erhältlich für: PC

Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas

Ich gebe es ja zu: Ich bin Fan von Konsolenspielen. Zwar wird hin und wieder mal eine Runde Zwischendurch am iPad gedaddelt, aber das ist nicht der Rede wert. So kam es dann auch, dass ich auf der diesjährigen gamescom beim id@Xbox-Aufgebot vor „Oceanhorn“ stand und keine Ahnung hatte, welche Karriere der Titel bereits hinter sich hatte. Neugierig vom Art-Design spielte ich den Titel kurz an. Direkt war klar: Hier haben große Zelda-Fans gewerkelt. Denn das ursprünglich vor drei Jahren für Android und iOS konzipierte Spielchen könnte glatt der Sohn der beiden Zelda-Klassiker „A Link to the Past“ und „The Wind Waker“ sein. Der namenlose Hauptheld gleicht Link aus den Spielen fast wie ein eineiiger Zwilling. Auch von der Spielmechanik konzentriert sich der finnische Entwickler Cornfox & Bros. an der Nintendo-Vorlage. In isometrischer Draufsicht geht der Held auf Abenteuertour, um seinen Vater zu finden und dem namensgebenden Ganon... pardon... Oceanhorn den Garaus zu machen. Dazu werden etliche Inselchen besucht, auf denen stets neue Aufgaben warten und hin und wieder mal ein dicker Bossgegner. Eine feine Sache!



Allerdings merkt man dem Titel seine Tablet-Herkunft an: Die Kämpfe sind etwas simpel gestaltet, die Grafik ist zwar hübsch, aber nicht ganz so detailreich und die Steuerung scheint auch ursprünglich für Eingaben auf dem Tablet konzipiert zu sein. All das tut der spielerischen Unterhaltung jedoch keinen Abbruch. Hat man sich innerhalb der ersten 15 Minuten einmal daran gewöhnt, geht der Spaß los – und zieht einen in seinen Bann, wie es sonst nur Zelda-Spiele können. Ein sehr tolles Projekt wartet nun also auf Abenteurer, die eine PS 4 oder Xbox One ihr Eigen nennen. Hut ab!

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, PC, Android, iOS

The Final Station

Gemischte Gefühle: Das anfängliche Interesse an dem Titel wich schnell einer gewissen Skepsis. Vielleicht ist das Spielchen doch eine Spur zu retro in Bezug auf die grafische Präsentation? Und überhaupt: Warum müssen die Texte im Spiel so winzig klein sein? Also erst einmal tief Lust holen und weitermachen – vielleicht wird ja alles besser. Und siehe da: Nach einer halben Stunde begann eine noch zarte Freundschaft zwischen uns aufzukeimen. Denn nach und nach nimmt „The Final Station“ richtig an Fahrt auf – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Als Zugfahrer in einer düsteren Zukunft ist es die Aufgabe des Spielers, seine Lok sicher von einem Bahnhof zum nächsten zu bringen – inklusive der Gäste versteht sich. Während der Fahrt spielt sich das Ganze wie eine sehr simple Simulation: Passagiere mit Essen und Medizin verpflegen, Batterien überprüfen und Mails checken.



Alles ganz nett, aber anfangs nicht sonderlich herausfordernd. Der Zwischenstopp an den verschiedenen Bahnhöfen sieht jedoch anders aus. Werden zu Beginn noch die kleinen Areale munter drauf los erkundet und mit Bewohnern gequatscht, zeichnet sich bald ein anderes Bild ab: Eine Seuche macht sich breit, die Menschen in blutrünstige Monster verwandelt. Dadurch werden die späteren Besuche an den Bahnstationen zum knallharten Überlebenstrip. Doch einfach wieder einsteigen und zur nächsten Station fahren ist nicht: Zuerst gilt es einen Code zu finden und wichtige Ressourcen für die Fahrgäste. Genau an dieser Stelle greifen die unterschiedlichen Mechanismen des Spiels plötzlich genial ineinander. Meine Empfehlung: Mit etwas Zeit könnte „The Final Station“ euch so schnell nicht mehr loslassen.

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, PC

Valley

Das kam völlig unerwartet: Eigentlich habe ich bei dem Spiel mit dem simplen Namen „Valley“ gar nicht so viel erwartet. Mir gefiel das Cover einfach gut, auf dem ein Typ in einem... ja was eigentlich?... steckt. Es sieht ein wenig wie ein Fallout-angehauchter Kangaroo-Anzug – eben einfach cool. Mit diesem Cover und ein paar Screenshots im Gedächtnis ging die Reise also los. Es dauert keine zehn Minuten da mache ich die Bekanntschaft mit dem futuristischen Gerät, das mir im Spiel als „L.E.A.F.-Suit“ vorgestellt wird: Ein geheimes Projekt der US-Armee aus den 60er-Jahren, das normale Soldaten zu Übermenschen macht. Damit lässt sich das hübsche, geheimnisvolle Tal, in dem man gestrandet ist, nicht nur in Windeseile erkunden, sondern kann durch ein technisches Werkzeug auch toten organischen Formen (Tiere, Bäume usw.) erneut Leben einhauchen – oder umgekehrt: Interessant, spielerisch super umgesetzt und motiviert zum Experimentieren. Erkunde ich anfangs noch die großflächigen Levels, in denen ich mich frei bewegen darf, geht es in späteren Arealen schnell ans Eingemachte, wenn plötzlich Gegner auftauchen und der Anzug zusätzliche Fähigkeiten – und damit völlig neue Arten der Fortbewegung und Erkundung – erhält.

Auffällig ist auch der dynamische Soundtrack, der sich herrlich an jede Situation anpasst. An diesem Punkt reiht sich „Valley“ in das Erbe großartiger Metroidvania-Titel ein, bei denen neue Skills zu neuen Wegen in bereits bekannten Arealen führen. Persönlich finde ich, dass es von solchen Spielchen einfach zu wenige gibt – besonders keine, die so unterhaltsam gestaltet sind, wie „Valley“ es ist. Die Story um das mysteriöse Tal gewinnt vielleicht keinen Oscar, weiß aber mit einem ansprechenden Setting zu überzeugen. Wer sein Geschick beweisen möchte und gerne auch seine grauen Zellen anregt, sollte dieser Softwareperle einen Besuch abstatten.

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, PC