Von Matthias Probst



Fotos: Hersteller

Darksiders: Warmaster Edition

Sieben Jahre ist es inzwischen her, dass der damalige Publisher THQ mit „Darksiders“ ein „Zelda für Erwachsene“ auf den Markt brachte. Das Action-Adventure funktionierte nämlich auf ähnliche Weise: Dungeons erkunden, Rätsel lösen und scharenweise Monster verdreschen – super inszenierte Bosse inklusive. Allerdings ging es bei „Darksiders“ etwas brutaler und ernster zur Sache. Denn in der Rolle des apokalyptischen Reiters „Krieg“ muss der Spieler den hohen Rat von seiner Unschuld überzeugen. Ansonsten werden die Dämonen die Erde vernichten. Einigen Zockern mag das Spiel vielleicht nur vage im Gedächtnis geblieben sein – was echt schade ist. Denn die Neuauflage samt aller Downloadinhalte zeigt, wie gut designt diese Softwareperle doch ist. Klar, der Aufbau der Level und die gesamte Spielmechanik ist etwas angestaubt. Aber weil es diese Art von Spielen heutzutage nicht mehr gibt (Stichwort: Offene Spielwelten), lohnt sich ein Ausflug in das „Darksiders“-Universum umso mehr. Persönlich hatte ich beim erneuten Durchspielen jede Menge Spaß, was mich darauf hoffen lässt, dass es in Zukunft vielleicht doch bald mit der Reihe weitergeht – diesmal unter Publisher THQ Nordic.

Erhältlich für: PS4, Xbox One

Batman: Return to Arkham

Die beeindruckende Rückkehr einer Legende: So jedenfalls nahm ich 2009 das Spiel „Batman: Arkham Asylum“ wahr. Zu dieser Zeit hatte der geflügelte Rächer im Kino bereits seinen Siegeszug angetreten, doch auf den Konsolen war eher Ebbe angesagt. Was anfangs nach einer mittelmäßigen Lizenzumsetzung klang, entpuppte sich alsbald als eines der besten Action-Adventure der letzten Jahre. Teil 2 („Batman: Arkham City“) verfeinerte das Konzept mit einer größeren offenen Welt, die zum Erkunden und Erforschen einlud. Die Mischung aus spannender Story und bunterweich ablaufenden Kampfeinlagen funktioniert auch heute noch erstaunlich gut, wie „Batman: Return to Arkham“ beweist. Auf den beiden Discs befinden sich die Remakes dieser beiden Teile samt aller erhältlicher Download-Inhalte. Damit ist nicht nur für wochenlange Unterhaltung gesorgt, sondern auch für einen idealen Einstieg in diese faszinierende Batman-Version. Wer also noch nie in die Reihe reingeschnuppert hat, sollte die Collection auf keinen Fall verpassen. Und wenn es danach noch Spielbedarf geben sollte, ist ein Kauf des absolut grandiosen Abschlusses der Reihe („Batman: Arkham Knight“) Pflicht!

Erhältlich für: PS4, Xbox One

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Ich traue meinen Augen kaum: Das Spiel da soll wirklich schon zehn Jahre auf dem Buckel haben? Die Grafik: Auf der Höhe der Zeit. Die Animationen: Geschmeidig wie heute bei Blockbustern. Die Story: Könnte kaum aktueller sein. In jeder Hinsicht ist „Modern Warfare“ ein beeindruckendes Meisterwerk der Shooter-Riege. Das Spiel läutete damals eine neue Ära an Kriegsshootern ein, die ihre Geschichten spannend zu erzählen wussten – was ich heutzutage immer mehr vermisse. Hier jedoch treffen Bombast, packende Atmosphäre und grandiose Ballergefechte aufeinander. Das sollten sich Shooter-Fans keinesfalls entgehen lassen – auch wenn sie das Spiel bereits vor zehn Jahren gezockt haben. Persönlich zeigte mir das Remake, wie man Neuauflagen machen sollte. Selbst heute fällt mir bei einigen Szenen immer noch die Kinnlade herunter. Und manche Momente im Spiel brennen sich ins Gedächtnis ein und animieren zum Nachdenken. Einziger Wermutstropfen: Das Spiel bekommt ihr nur, wenn ihr die „Legacy Edition“ von „Call of Duty: Infinite Warfare“ kauft.

Erhältlich für: PS4, Xbox One, PC

Assassin's Creed Ezio Collection

Mächtig viele Inhalte auf einer Disc. Mit der „Ezio Collection“ können Spieler erneut (oder zum ersten Mal) in den hoch gelobten zweiten Teil der „Assassin’s Creed“-Reihe eintauchen. Eigentlich handelt es sich hierbei um drei vollwertige Spiele, die zusammen eine epische Geschichte um den Titelhelden Ezio erzählen. Rein optisch wurde ordentlich nachgebessert, wobei die Texturen für meinen Geschmack manchmal etwas zu scharf geworden sind. Was so schlimm daran ist? Eigentlich nichts, aber dadurch wird der Blick doch allzu sehr auf die wenigen Polygone gelenkt, die man damals für die Modelle und die Umgebungen nutzte. Das verleiht dem Ganzen einen leicht billigen Look. Wer die heutigen Abenteuer der „Assassin’s Creed“-Reihe gewohnt ist, wird sich mit der Steuerung etwas anfreunden müssen. Die Kletterpassagen funktionieren erst nach einiger Übung wieder wunderbar. Ob nun Neuling oder Kenner: Diese Collection ist ihr Geld wert und verspricht wochenlange Unterhaltung mit einem Helden, den man so schnell nicht mehr vergisst.

Erhältlich für: PS4, Xbox One

Resident Evil 4

EIN. MEISTERWEK. Anders kann man den vierten Teil der „Resident Evil“-Reihe eigentlich nicht bezeichnen. Die grandiose Mischung aus Survival-Horror, packenden Schockmomenten, einer düsteren Story, grandiosen Bosskämpfen und tollen Rätseleinlagen ist ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Und auch zwölf Jahre nach dem Erscheinen des Originals ist die optisch aufgetunte Version heute immer noch einen Blick wert – was teilweise vielleicht auch an den nostalgischen Gefühlen liegen mag, mit dem ich den Titel verbinde. Und dennoch: Gerade Neulinge im Genre sollte sich diesen Teil unbedingt anschauen – es lohnt sich allemal. Grafisch merkt man dem Spiel natürlich die Jahre an. Aber die Geschichte und die spannende Atmosphäre greifen auch heute noch wunderbar ineinander. Kleiner Tipp: Bevor ihr euch „Resident Evil 7“ (ab dem 24. Januar in den Läden) anschaut, werft doch mal einen Blick hierauf. Denn wenn es im siebten Teil wieder „Zurück zu den Wurzeln“ geht, solltet ihr zumindest wissen, wie diese eigentlich aussahen. Daumen hoch!

Erhältlich für: PS4, Xbox One

Resident Evil 5

Auf nach Afrika: Der fünfte Teil der Horror-Saga ging nach dem meisterlichen vierten Teil in eine völlig neue Richtung. Anstatt in einer dunklen Villa zu kämpfen, geht es diesmal im hellen, afrikanischen Tageslicht ans Werk. Dass die Spannung dabei keineswegs auf der Stecke bleibt, zeigte Capcom in eindrucksvoller Weise. Allerdings schraubte man den subtilen Horror etwas zurück und ersetze ihn durch actionlastige Kampfeinlagen und kooperatives Gameplay. Mit einem Kumpel von der Couch aus spielt sich der fünfte Teil auch heute noch wunderbar – auch wenn es für meinen persönlichen Geschmack einen Tick zu viel Action gibt. Für einen erneuten Durchgang in der aufgehübschten HD-Version ist das Spiel aber immer noch äußerst lohneswert. Bei Teil 6 scheiden sich allerdings die Geister und Meinungen…

Erhältlich für: PS4, Xbox One

Resident Evil 6

Eins muss man Entwickler Capcom lassen: Gründlich sind die Jungs jedenfalls. Warum? Weil sie auch dem von den Fans kritisch beäugtem sechsten Teil eine Frischzellenkur verpasst haben. Optisch kann sich das Werk also schon mal sehen lassen. Nur der Horror bleibt dabei immer noch auf der Strecke und wird gegen ordentlich Action eingetauscht und jede Menge Inhalte. Damit ist die größte Stärke des Titels leider auch seine größte Schwäche. Bei all den Features und den umfangreichen Kampagnen, die ineinander verwoben sind, bleibt die Qualität der einzelnen Spielelemente oftmals auf der Strecke. Viele Spielpassagen vermitteln den Eindruck, dass man das alles schon mal irgendwo gesehen hat – und zwar im selben Spiel. Hier haben die Entwickler eine große Chance verpasst. Denn es stecken viele gute Ideen in „Resident Evil 6“ . Capcom wollte es aber wohl allen recht machen. Daher bietet „Resident Evil 6“ viel. Sehr viel. Und teilweise leider zu viel. Die Entwickler haben viel Handlung und viele, viele Zusatz-Features in das Spiel und das zugehörige Online-Erlebnis gepackt. Leider ist dabei oftmals die Qualität auf der Strecke geblieben. Was bleibt ist immer noch ein gutes Spiel, dem eine kleine Abmagerungskur sicher sehr gut getan hätte. Außerdem werden Action-Fans hier lieber zugreifen als Freunde von Horror-Survival-Spielen. Aber zum Glück steht ja bereits der 7. Teil in den Startlöchern, der wieder zurück zu den Horror-Wurzeln kehrt. Nicht verpassen!

Erhältlich für: PS4, Xbox One