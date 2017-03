Von Matthias Probst

Karl Fairburne ist zurück: Im inzwischen vierten Teil der „Sniper Elite“-Reihe verschlägt es den schlagkräftigen Alleskönner an die italienische Riviera. Sein Ziel: Den Nazis im Zweiten Weltkrieg einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen – und wie sich zeigt, ist das eine äußerst unterhaltsame Sache.



Seit Teil 3 hat sich die Reihe zu einem hervorstechenden Shooter gemausert, der auch ohne brutale Inszenierung punkten kann – selbst wenn die „Kill Cam“ immer noch Bestandteil des Spiels ist. Teil 4 verfeinert die bereits bekannten Mechaniken aus dem Vorgänger und pimpt zudem die KI der Gegner auf – was dringend an der Zeit war.

In der Ruhe liegt die Kraft

Für alle Hobby-Scharfschützen, die noch nie mit „Sniper Elite“ zu tun hatten, sei gesagt, dass hier ein behutsames Vorgehen von Nöten ist. Wer in Rambo-Manier nach vorne stürmt, wird schneller als virtueller Dünger enden, als ihm lieb ist. Daher: Eine ruhige, wenn möglich erhöhte, Stelle aussuchen und kundschaften. Anschließend Feinde markieren, interessante Objekte herauspicken und Patrouillen-Routen einprägen. Ist die Planung getan, geht es ans Eingemachte. Mit ein paar präzisen Schüssen werden die Reihen der Gegner ausgedünnt, Ablenkungen geschaffen und Zielpersonen heimlich aus dem Spiel genommen. Dass dabei keine Langeweile aufkommt, haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen: Auf den weitläufigen Arealen in den acht Missionen gibt es dutzende Lösungswege zum Erfüllen eines Auftrags – jedoch nur, wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt. Spaß macht das Ganze jedenfalls.

Leidiges Übel: Die eingangs erwähnte „Kill Cam“ ist so eine Sache. Anfangs werden damit besonders spektakuläre Schüsse kinoreif und äußerst brutal in Szene gesetzt. Was bei den ersten paar Malen noch für Aha-Momente sorgt, wird auf Dauer zum nervigen Begleiter, der die Gewalt verherrlicht. Zum Glück lässt sich die Mechanik im Hauptmenü abschalten. Dennoch: Das Feature hat die Reihe inzwischen gar nicht mehr nötig, um über technische Schwächen hinwegzutäuschen. Denn das Konzept mit „Tarnen, täuschen, verpissen“ geht hervorragend auf.

Qual der Wahl

Wegen der Story wird sich wohl niemand „Sniper Elite 4“ anschauen – das sollte klar sein. Doch das Schleichen und Ausspähen von Gegnern in einer wunderschönen, italienischen Kulisse macht durchaus Laune. Die verschiedenen Waffen und Herangehensweisen sorgen zudem, dafür, dass jeder sein Ziel erreichen kann, wie er möchte – solange ihr heimlich agiert. Für mich hat das Entwicklerstudio von Rebellion ganze Arbeit geleistet, um die Reihe auf ein anschauliches Niveau zu hieven. Für einen nächsten Teil liegt die Messlatte inzwischen recht hoch. Gut so!