Von Matthias Probst

Rasante Action für Zwischendurch: Mit „Riptide GP: Renegade“ kommt ein frischer Arcade-Racer auf die Konsolen, der gute Laune verspricht. Denn zur Abwechslung finden die Rennen hier nicht auf einer Asphaltpiste statt, sondern im Wasser – auf dem Rücken von futuristischen Hydro-Jets.

Der Fokus der Wettkämpfe liegt hier eindeutig auf dem simplen Spaß am Fahren. Denn die Steuerung ist fix gelernt und das Brechen über die Wellen macht von Anfang an Laune. Damit jedoch mehr Abwechslung in den Rennalltag kommt, greifen die Entwickler von Vector Unit auf eine nette Idee zurück: Um zusätzlich Geschwindigkeit zu erhalten, müssen an bestimmten Stellen der Strecke waghalsige Stunts absolviert werden. Je höher der Level des Spielers steigt, desto mehr Möglichkeiten (und damit auch höhere Boni) stehen zur Auswahl. Allerdings kann das ganz schön knifflig werden, wenn die Sprungschanze falsch angefahren wurde und der Jet droht, an der nächsten Klippe zu zerschellen. Ein launiges Konzept jedenfalls, das zu actionreichen Situationen führt.

Einzelkämpfer

Solo-Spieler werden sich über die anspruchsvolle Kampagne freuen, wobei die Story in der Pfeife zu rauchen ist und vor Klischees – wenn auch nicht ganz unbeabsichtigt – trieft. Macht aber nichts: Die Streckenauswahl und die Rennen passen jedenfalls. Von der klassischen Gruppenfahrt über Elimination-Races bis hin zu reinen Stunt-Wettkämpfen und Bossfights ist für Unterhaltung gesorgt. Was beim Spielen auffiel: Bereits im zweiten (von vier) Kapitel zieht der Schwierigkeitsgrad ordentlich an. Wer da nicht sein hart verdientes Geld in neue Ausrüstungsteile von einen seiner Jets steckt, hat das Nachsehen. Aber zum Glück hat man unendlich Versuche, um sein Ziel zu erreichen – das spornt an.

Wer ganz Hardcore drauf ist, kann auf jeder einzelnen Strecke ein verstecktes Osterei (ja, es ist wirklich ein buntes Ei) finden und einsammeln. Das stellt sich selbst dann als keine leichte Herausforderung dar, wenn man weiß, wo das Ei zu finden ist. Persönlich brauchte ich auf manchen Abschnitten dutzende Versuche, um das begehrte Fundstück zu sammeln.

Rudelbildung

So richtig Spaß kommt aber beim Spiel gegen Freunde auf: Im Splitscreen-Modus können sich bis zu vier Fahrer gleichzeitig bekämpfen und wilde Stunts abziehen. Eine feine Sache, die über den ein oder anderen Abend zu unterhalten weiß.

Insgesamt kann man bei gerade mal zehn Euro für das Spielchen nicht viel falsch machen, wenn man auf dieses Genre steht: Grafisch nett, herausfordernd und amüsant mit Freunden. Kämen jetzt noch Waffen hinzu, mit denen man seine Konkurrenten ärgern kann, hätten wir fast einen „Mario Kart“-Klon auf dem Wasser – was zur Abwechslung mal ganz cool wäre.

Erhältlich für PS4, Xbox One und PC.