Von Matthias Probst

Totale Fehleinschätzung: Als ich die ersten Screenshots zu „Yakuza Zero“ sah, dachte ich reflexartig an ein „GTA“ in Japan – womit ich völlig danebenlag. Hätte vielleicht geholfen, wenn ich die anderen Teile der „Yakuza“-Reihe mal angespielt hätte. So durfte ich mich auf eine dicke und äußerst positive Überraschung gefasst machen.

Denn „Yakuza Zero“ ist ein klassisches Action-Adventure, das euch zielgerichtet durch eine ebenso spannende, wie irrwitzige Story aus Intrigen, Rache und Freundschaft führt. Angesiedelt ist das Ganze im Jahre 1988 in Japan: Ihr übernehmt in einigen Abschnitten die Kontrolle über Yakuza-Neuzugang Kazuma Kiryu, der schon gleich nach Beginn mächtig Ärger am Hals hat. In späteren Kapiteln dürft ihr die Geschichte aus den Augen von Goro Majima, einem ehemaligen Yakuza und stolzer Erotik-Club-Besitzer erleben. Beide Charaktere sind coole Typen, die lieber ihre Fäuste sprechen lassen, als lange zu diskutieren – womit wir auch schon beim Kern des Spiels wären.

Immer mitten in die Fr…

Anscheinend ist das Leben in Tokio und Osaka, den beiden Hauptschauplätzen des Spielchens, von Aggressionen geprägt. Denn überall, wo Kiryu und später auch Majima auftauchen, ist der Ärger nicht weit. In streng abgesteckten Arealen, die einen tollen Eindruck der damaligen Zeit in Japan vermitteln, dürfen die kurzweiligen Aufträge erledigt werden. Da es sich bei „Yakuza Zero“ im Grunde um einen klassischen Brawler, also ein Prügelspiel, handelt, liegt die Aggression mancher Straßenbewohner wohl in der Sache der Natur. Was auch nicht weiter schlimm ist. Denn die immer wieder auftretenden Kämpfe unterhalten auch nach mehreren Stunden noch bestens.

Meist seht ihr euch einer Überzahl von drei bis sechs Kontrahenten gegenüber. Dank einiger Special-Moves der Hauptakteure ist dies jedoch kein Problem: Fäuste fliegen, Hüften kreisen und Gesichter treffen oftmals mit harten Materialien zusammen. Dass bei jedem Treffer Gelbeträge auf dem Bildschirm erscheinen, verleiht dem Ganzen den typisch-verrückten Japan-Touch. Denn das gewonnene Geld dürft ihr später in den Ausbau neuer Fähigkeiten investieren, um euren Charakter zu verbessern. Damit keine Langweile aufkommt, verfügt jeder der beiden Antihelden über drei verschiedene Kampfstile, zwischen denen im Gefecht flüssig hin- und hergewechselt darf. Eine feine Sache.

Die Aufträge selbst befassen sich meist damit, irgendwen zu verprügeln oder den Weg zu jemanden zu finden. Wenn die über 100 kleinen Missionen jedoch so unterhaltsam in Szene gesetzt wurden, wie hier, dann kann ich über die im Grunde immer ähnlich ablaufenden Aufträge locker hinwegsehen. Denn es gibt ja noch Nebenbeschäftigungen…

Goldkehlchen gesucht

Da das Spiel von Sega stammt und die Jungs für irrwitzige Ideen immer gut sind, darf auch hier das dicke Augenzwinkern nie fehlen. Während es in der Hauptstory recht blutig und brutal zur Sache geht, bilden die Nebenbeschäftigungen einen herrlichen Kontrast. So ist es zum Brüllen komisch, wenn sich Kiryu in einem Karaoke-Lokal als Rockstar feiern lässt – in einem Minispielchen, bei dem Tasten in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden müssen. Ebenso habt ihr die Möglichkeit Arcade-Hallen aufzusuchen, in denen Klassiker von Sega aus den 1980er-Jahren auf euch warten – wie cool ist das denn?!

Machen wir es kurz: „Yakuza Zero“ hat mich förmlich umgehauen – im virtuellen Sinne. So einen spaßigen Action-Trip hätte ich nicht erwartet. Ab sofort könnt ihr mich als Fan der Reihe sehen, der schon fiebernd auf den nächsten Ausflug in die spannende Welt der Yakuza wartet. Bis dahin klemme ich mich noch hinters Mikrophon oder verfeinere meine Kampftechniken – Konnichiwa!

„Yakuza Zero“ ist erhältlich für PS4.