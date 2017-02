Von Matthias Probst

Adrenalinschub: Ein ganz schön dicker Brocken, der dort fast aus dem Nichts aufgetaucht ist. Und sehr freundlich sieht das zweieinhalb Meter hohe Vieh mit seinen brennenden Hörnern und der glühenden Axt auch nicht aus. Ein lautes Aufschreien und schon macht sich dieser Dämon auf den Weg zu mir. Aber keine Sorge: Mein scharfes Langschwert ist bereit. Blocken, Ausweichrolle, zwei schnelle Hiebe in den Rücken, Distanz schaffen, Trank einnehmen, wieder in die Offensive und genau den Lebensbalken des Ungetüms im Auge behalten. Eine unkontrollierte Bewegung und schon wartet der virtuelle Tod auf mich. Aber diesmal habe ich den längeren Atem. In einer Wolke aus Feuer und Staub geht das Monster zu Boden und hinterlässt ein paar interessante Ausrüstungsgegenstände für mich. Allerdings werde ich noch so eine Begegnung kaum überleben, weil meine Tränke zu Neige gehen. Daher ab zum nächsten Lagerfeuer… nein… zum nächsten Schrein. Das mit dem Lagerfeuer war doch ein anderes Spiel, oder?



Wem diese Zeilen bekannt vorkommen, der hat sicherlich schon mal eine Runde „Dark Souls“ erlebt. Zur Erinnerung: „Dark Souls“ ist dieses bockschwere Rollenspiel, das ohne Pausenfunktion, ohne Karte und ohne große Erklärungen auskommt, dabei aber umso befriedigender im Spielerlebnis ist. Und weil die Entwickler mit der Reihe nicht fortfahren, springt in diesem Jahr ein anderer in die Presche: Team Ninja. Denn „Nioh“ kopiert eigentlich exakt die Spielformel, durch die „Dark Souls“ so berühmt wurde. Doch bevor hier jemand Einwände erhebt: In diesem Fall habe ich absolut nichts dagegen. Denn Team Ninja macht seine Sache verdammt gut! Nebenbei fügen sie dem Gameplay noch die ein oder andere Feinheit hinzu, die „Nioh“ zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Japanische Geschichte

Als herrenloser Samurai William (wie es so schön in der Geschichte heißt), übernehmt ihr also die Rolle des Helden, der wieder für Recht und Ordnung im Japan des sehr frühen 17. Jahrhunderts sorgen soll. Persönlich finde ich das Setting außerordentlich erfrischend und ansprechend. Eine halbe Stunde im Spiel – zu der Zeit noch im Tower von London unterwegs – und ich bin ordentlich vom Spielkonzept angefixt. Warum? Weil es so ein tolles Gefühl vermittelt, wenn ich einem Widersacher den Garaus gemacht habe – nicht etwa, weil ich die besseren Waffen hatte, sondern weil mein Timing einfach gepasst hat. Das ist nämlich der Kern des Spiels – und auch der von „Dark Souls“: Jeder Kampf ist im Grunde recht fair gestaltet. Sterbt ihr, dann trägt nicht der Gegner daran Schuld (eigentlich schon, aber darum geht es jetzt nicht), sondern es war eure Gier oder Unfähigkeit, die euch ins virtuelle Grab befördert hat. Aus diesem Grund fühlt sich ein Erfolg noch süßer an, wie es bei anderen Spielen der Fall ist.

Was Team Ninja wirklich gut macht, ist der relativ sachte Einstieg ins Vergnügen. Im Tower of London bekommt ihr alle Werkzeuge an die Hand, die euch später in Japan auch begegnen werden. Das erste Kapitel bildet quasi einen Versuchskasten, um euren Spielstil zu finden. Denn William fängt in Japan bei Null an – und ist somit frei formbar. Sechs verschiedene Waffengattungen, die jeweils mit drei Angriffshaltungen aufwarten, Ninja-Fähigkeiten und Magie-Fähigkeiten geben dem Spiel genügend Tiefe, um seinen eigenen Stil zu erschaffen und zudem munter zu experimentieren.

Fesselndes Erlebnis

Ziel einer jeden Mission ist es stets, den fiesen Oberbösewicht aus den Socken zu hauen. Dazu muss das Areal bis zum Bosskampf penibel genau durchforstet werden. Denn wer blindlings drauf losstürmt, läuft dem Tod in die offenen Arme. Erforschen, erkunden, neue Ausrüstungsgegenstände finden, seine Fähigkeiten durch gewonnene Seelen verbessern – all das fügt sich herrlich zu einem Ganzen zusammen, das für mich auch nach etlichen Stunden immer wieder Überraschungen bereithält. Auch wenn die normalen Gegner nach ein paar Stunden nicht mehr die Angst auslösen, wie zu Beginn, so sind die Kämpfe gegen die Bosse immer wieder eine Wucht. Oftmals brauchte ich mehrere Anläufe, bis ich mir die Bewegungsabläufe und Taktiken des Obermotzes eingeprägt hatte. Die anschließende Freude über den Sieg war unbezahlbar.

Wir können es auch ganz kurz machen: Ihr mögt „Dark Souls“? Dann kauft euch „Nioh“! Ihr mögt Herausforderungen und die japanische Mythologie? Dann ist „Nioh“ euer Spiel! Ihr wollt euch stundenlang in ein wunderschön designtes Rollenspiel vertiefen, das immer wieder überraschende Spielelemente bietet? Richtig: Besorgt euch „Nioh“! Für mich persönlich zählt der Titel jetzt schon zu einem heißen Anwärter für den „Spiel des Jahres“-Titel.

Erhältlich für PlayStation 4.