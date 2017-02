Von Matthias Probst

Auch im Videospielland gibt es kein Zurück vor Darwin: Die Evolution der Pixel schreitet kontinuierlich voran. Das muss zumindest der Hauptheld dieses putzigen Abenteuers feststellen. Als ehemals pixeliger Ball verschlägt es den Helden ins Innere eines infizierten Computers. Dort bekommt er neben einem (ebenfalls pixeligen) Körper noch den Auftrag, das komplette System zu retten. Eine fordernde Reise beginnt.

Was anfangs noch nach einem netten, kinderleichten Jump’n Run ausschaut, entpuppt sich bald als eine wirkliche Herausforderung. Stimmt das Timing nicht, wartet die Vernichtung. Fair gesetzter Speicherpunkte und einer prima Steuerung sei Dank, dass dies fast nie in Frust ausartet, sondern zu einem neuen Anlauf motiviert. Ganz so knackig wie bei „Meatboy“ wird es nicht – zumindest nicht in den Hauptlevels. Aber so locker wie bei Mario & Co. lässt sich „A Pixel Story“ ebenfalls nicht herunterspielen. Für mich persönlich genau das richtige Maß an Herausforderung.

Ideenreichtum

Die Faszination und Spieltiefe schöpft der Titel aus ein paar feinen Spielmechaniken, die immer wieder für Abwechslung sorgen. So ist es dem magischen Hut zu verdanken, dass sich der Held immer dorthin teleportieren kann, wo er ihn zuletzt abgelegt hat. Dadurch entstehen interessante Rätsel, bei denen man manchmal arg um die Ecke denken muss, um auf die Lösung zu kommen – coole Sache! Noch kniffliger wird das Ganze, wenn neue Fähigkeiten hinzukommen, die das Gameplay auf die nächste Spielspaßstufe befördern.

Neben dem flotten Spielkonzept haben sich den Entwickler von Lamplight Studios ein zusätzliches Leckerli für Gamer ausgedacht: Je weiter man in seiner Mission voranschreitet, desto detaillierter wird die Optik. Seid ihr im ersten Level noch ein Pixelhaufen vor einem blauen Hintergrund, wird es am Ende von Abschnitt 6 schon verspielt bunt und detailreich. Nach jedem erfolgreichen Areal wächst also die Vorfreude auf den nächsten Einsatz, um zu sehen, wie sich die Grafik verändern wird.

Allen Gelegenheitsspielern würde ich empfehlen, sich lediglich an die Hauptstory heranzuwagen. Denn die Nebenaufgaben, die stets hinter einer Tresortür auf euch warten, werden euch jede Menge Schweiß und Geschick abfordern – nicht für schwache Nerven! Die Story ist zwar nicht weltbewegend, punktet aber mit einem nerdigen Humor. Die tolle Spielmechanik und die feinen Rätsel tun ihrerseits alles, um euch bei Laune zu halten und „A Pixel Story“ aus der Masse der Jump’n Runs hervorstechen zu lassen. Daumen hoch!

Erhältlich für Xbox One und PC