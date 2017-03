(dpa) - Einmachgläser sind der nüchterne Grundstein einer südafrikanischen Erfolgsgeschichte. Darauf kommt ein Schraubdeckel mit Solarzelle, Straßenkünstler biegen den Draht für die Aufhängung – fertig ist die einfache Solarlampe. Sie soll in Südafrika die umweltschädlichen Kerosinlampen in Townships ersetzen. Doch die Solarlampen finden sich nicht nur inmitten von Wellblechhütten und einfachen Häusern, heute fehlen sie auch in kaum einem Hipster-Restaurant in Johannesburg.

Rund 50 Township-Bewohner haben durch das Projekt aus der Arbeitslosigkeit heraus einen Job gefunden. Am Anfang stand eine etwas seltsame Stellenanzeige, die die Bewohner des Townships Alexandra ermunterte, sich zu bewerben: Wir suchen Arbeitslose, unter 25, Schulabschluss egal. „Diese Leute haben ihr Leben noch vor sich, und ein Job hat eine besonders große Wirkung“, sagt Harald Schulz, Geschäftsführer von Suntoy, dem Start-up, das den Deckel entwickelt hat.



Von Südafrika aus werden die Solarlampen mittlerweile weltweit verschickt.

Foto: solar-jar.com

Dank einer ehrenamtlichen Tätigkeit kannte sich Schulz bereits in Alexandra aus. Er wollte Leute einstellen, die sich schon kennen, anstatt von irgendwoher Mitarbeiter zusammenzuwürfeln.

Florinah gehörte vor Jahren zu den ersten elf Mitarbeitern. Die damals 18-Jährige hatte gerade ihr Abitur in der Tasche. Am liebsten hätte sie sich an einer Universität beworben. „Aber diese Chance hatte ich nicht“, sagt Florinah. Die Studiengebühren sind hoch, und die Familie brauchte ein Einkommen. Dank Schulz fand die Südafrikanerin schnell eine Anstellung, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Mutter und zwei jüngere Geschwister über Wasser hält.

Bauteile lokaler Zulieferer

Consol ist das Unternehmen, das das Glas beisteuert und das Projekt mit Suntoy initiiert hat. Die meisten Bauteile können lokale Zulieferer herstellen. Lediglich der Akku kommt aus China. Die benötigte Stückzahl ist zu gering für eine lokale Produktion. In Südafrika kostet eine der Lampen umgerechnet zwischen 11 und 18 Euro. Auch nach Europa wird geliefert – im Netz sind die Lampen für 30 Euro erhältlich.

Consol und Suntoy stellen monatlich rund 80 000 Stück her. Sie haben auch bereits Zehntausende Solar Jars an Township-Bewohner gespendet. Wenn der Absatz steige, nehme auch die Zahl der Mitarbeiter zu, erklärt Harald Schulz. Inzwischen gebe es 50 Mitarbeiter, 16 davon sind ehemalige Straßenkünstler, die die Drähte biegen. „Normalerweise stellt für so eine Arbeit keiner mehr Leute ein“, sagt Harald Schulz. „Eine Maschine ist zwar etwas billiger, aber es fehlt die Liebe.“



Firmeneigener Bildungsfonds



Mehr als jeder Vierte in Südafrika ist arbeitslos. „Viele müssen zwei oder drei Jahre ohne Job bleiben, oder noch länger“, sagt die inzwischen 24-jährige Florinah. „Ich hatte großes Glück.“ Am Anfang platzierte sie kleine Bauteile von Hand auf Platten und verdiente etwas mehr als eine Kassiererin im Supermarkt, wenige Hundert Euro. Knapp zwei Jahre später konnte sie mit Mitteln aus einem firmeneigenen Bildungsfonds doch noch studieren. Sie entschied sich für ein Fernstudium.

Heute arbeitet Florinah als Buchhalterin. Sechs Jahre nach der Einstellung hat sie ihr Gehalt vervierfacht. Mittlerweile könne sie sogar ein wenig sparen. Irgendwann hätte sie gern das komplette Finanzmanagement in ihrer Hand. Was sie von einem noch höheren Gehalt kaufen würde, weiß sie genau: „Ich möchte irgendwann ein Auto haben, ein wirklich cooles“, erklärt Florinah. „Am liebsten einen Mercedes-Benz E-Klasse in Weiß.“

