(NW) - Die Zeiten, in denen Topmodels von Spezialisten mit geschultem Auge entdeckt und ins Rampenlicht gezerrt wurden, scheinen sich dem Ende zu nähern. Heute entdecken sich die Mädchen selbst und veröffentlichen Fotos, auf denen sie sich – mehr oder weniger gekonnt – selbst inszenieren, auf Instagram oder dem eigenen Blog. Ob sie sich für den Beruf eignen und ihren Job als Werbeträger gut machen, entscheidet die Gefolgschaft im Netz. Zu den aktuellen Größen im Blogger-Business zählt auch die Niederländerin Negin Mirsalehi, deren Reisen um die Welt 3,5 Millionen Fans auf Instagram (@negin_mirsalehi) folgen. Dies ist einer der Gründe, weshalb die 26-Jährige – gemeinsam mit drei weiteren Bloggerinnen – dazu auserkoren wurde, eine Sonnenbrillen-Kollektion im Vintage-Stil für das Label Linda Farrow mitzugestalten. Wir sprachen mit Negin Mirsalehi über ihren Entwurf und Ihr Leben als Social- Media-Ikone.

Negin Mirsalehi, was zeichnet das Brillen-Design aus, das Sie entworfen haben?

Die Gestelle, die ich entworfen habe, sind sehr „vintage“-inspiriert. Diesen Rückgriff auf Designs früherer Jahrzehnte sieht man derzeit in vielen Bereichen – von Mode bis Interior. Das zeigt sich in meinem Modell an den transparenten Gläsern und der Form.

Negin Mirsalehi präsentiert ein von ihr entworfenes Modell für die Frühjahr-Sommer-Kollektion des Labels Linda Farrow.

Foto: Mariano Vivanco / Linda Farrow

Sie dürfen sich als Bloggerin über großen Erfolg freuen. Was hat Sie dazu bewogen, Ihre eigene Style- Plattform zu gründen?

Den Ausschlag dafür, aus meiner Leidenschaft für Mode, Beauty und Reisen ein Business zu machen, gab eine Rede von Steve Jobs. Im Grunde erklärte er, dass man nichts zu verlieren hat, warum also sollte man nicht seinen Träumen folgen? Als ich das hörte, entschied ich, genau das zu machen.

Mit Ihrem Blog lassen Sie die Leser an Ihren Reisen durch die Welt teilhaben. Sie sind also viel unterwegs. Passen Sie Ihr Styling dem jeweiligen Ort an, den Sie besuchen?



Es macht mir Spaß, mich von verschiedenen Orten inspirieren zu lassen und mein Styling entsprechend dazu auszuwählen. Das passiert manchmal auch ganz unbewusst. Ich bemerke, dass ich mich in Paris gerne dem Pariser Schick entsprechend kleide. Die Reisen bringen mich dazu, meinen Stil an neue Locations anzupassen und ein bisschen mehr zu experimentieren, was mir immer viel Freude macht.



Mit welchem Reiseziel haben Sie bei Ihren Fans bislang das größte Interesse geweckt?



Ich habe sehr viel positive Resonanz auf meinen kürzlichen Trip nach Peru erhalten – besonders zu meinem Besuch in der Ruinenstadt Machu Picchu. Das war wirklich ein einzigartiges, fast magisches Erlebnis.



Was ist Ihr liebster Platz auf Erden?



Zurzeit ganz sicher Amsterdam. Die Stadt wird einfach niemals alt und sie hat für mich einfach die optimale Dosis an hektischem Großstadtflair. Natürlich bei weitem nicht so hektisch wie New York – aber genug, um mir diesen besonderen energetischen Kick zu geben. Das ist einzigartig an Amsterdam.



Was ist Ihr liebstes Transportmittel?



Meine Füße. Ich gehe am liebsten zu Fuß – weil es die beste Methode ist, um etwas zu entdecken. Aber ich fahre auch gerne Rad, weil man auch da schnell mal anhalten und sich etwas ansehen kann, das man gerade erspäht hat – was bei anderen Transportmitteln ja weniger einfach ist.



Gibt es etwas, das Sie auf Reisen unbedingt dabei haben müssen?



Ja, tatsächlich: eine Sonnenbrille. Aus verschiedenen Gründen. Sie gehört zu meinen Lieblingsaccessoires, sie verdeckt dunkle Schatten unter den Augen, die leider auftauchen, wenn man viel auf Reisen ist – und man weiß nie, ob die Sonne scheint, wenn man an einem neuen Ort ankommt.



Ob zu Modenschauen nach Paris, zum Frühstück ins Hotelzimmer oder an den heimischen Schminktisch: Negin nimmt ihre „Follower“ überall hin mit.

Foto: Facebook / Negin Mirsalehi

Welchen Social-Media-Kanal nutzen Sie am liebsten?



Instagram steht für mich noch immer an erster Stelle. Es ist die ideale Plattform für die moderne Gesellschaft und Kultur. Man kann seinen Feed einfach checken oder etwas posten, wenn man in Eile ist.



Wie sieht es mit Ihrem Kleiderschrank aus – fällt es Ihnen schwer, sich von Kleidungsstücken zu trennen?



Es kommt darauf an. Bei manchen Sachen fällt es mir relativ leicht – aber wenn Must-haves und zeitlose Stücke dabei sind, lasse ich nicht so gerne los. Die kann man einfach immer tragen, ohne dass es einem zu viel wird.



Sie haben schon mit vielen Beauty- Marken zusammengearbeitet – was ist der wertvollste Beauty-Tipp, den Sie je erhalten haben?



Der stammt tatsächlich von meiner Mutter, die mir viel über Haare beigebracht hat. Der beste Tipp, den ich nur weitergeben kann, ist nicht zu viel herumzuexperimentieren und sein Haar zu pflegen. Meine Mutter sagt immer: „Gesundes Haar ist schönes Haar.“ Und das stimmt.



Erinnern Sie sich an Ihren ersten „Fashion Moment“?



Ja, das war auf dem Laufsteg – zuhause vor meiner Mutter und ihren Freundinnen.



Kommen Sie aus einer modebewussten Familie?



Definitiv. Meine Mutter hat meine Kleider und die meiner Schwester immer selbst genäht. Sie hat immer hochwertige Stoffe verwendet und ich erinnere mich besonders an ein schönes Wickelkleid, das mit roten Blüten bestickt war. Ich habe dieses Kleid geliebt und immer angezogen, wenn es nur möglich war.



Wie würden Sie Ihren Look beschreiben – ist es bislang jemandem gelungen, das korrekt zu erfassen?



Relaxed, feminin, „vintage“ und cool. Das ist es auch, was viele Leute mir zuschreiben – wir sind da also gleicher Meinung.



Was ist demnächst von Negin Mirsalehi zu erwarten?



Mein nächstes Ziel ist es, meine Haarpflegeserie „Gisou“ weiter voranzubringen, weitere spannende Projekte mit verschiedenen Marken zu starten – und dabei jeden Moment dieser unglaublich schönen Reise zu genießen.