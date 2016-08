Wer seine Telefonnummer nicht in den Händen von Facebooks Werbekunden sehen will, schaltet die Weitergabe der Daten von Whatsapp am besten aus. Das geht entweder über den Kontrollkasten beim Lesen der neuen Nutzungsbedingungen (Screenshot links und Mitte) oder nachträglich in den Einstellungen (rechts).

Screenshot: dpa/tmn