(kw) - Es ist Freitag kurz nach 18 Uhr, doch der Abend mit den Freunden ist noch nicht geplant. In den meisten Fällen sucht man dann einfach das Stammcafé auf, was nach einer Weile recht langweilig werden kann. Es wird also Zeit neue Bars, Cafés und Restaurants in Luxemburg zu entdecken.

Mit „Nightler“ ist Ende letzten Jahres eine App für eben diesen Fall im iOS und Android App Store veröffentlicht worden. Die App wurde von Michel Strotz, einem 26-jährigen Entwickler aus Luxemburg programmiert. Ihr Ziel ist es den Nutzern zu zeigen, wo man in Luxemburg etwas unternehmen kann. „Nightler“ bietet dafür vor allem zwei Kernfunktionen an. Auf der einen Seite zeigt eine Kartenansicht an, wo sich Freunde und Bekannte, die die App nutzen, derzeit befinden. Gleichzeitig listet „Nightler“ auch Lokale wie Restaurants und Bars auf. Diese sind in der App jeweils an ein Profil gebunden. Hier können die Nutzer Fotos hochladen, Bewertungen abgeben sowie Kommentare schreiben.

Die zweite Hauptfunktion ist eine „Heatmap“, die anzeigt, wo im Land sich die meisten „Nightly“-Benutzer derzeit befinden. So kann man beispielsweise Bars entdecken, die man selbst noch nicht kannte. Wirft man dann einen Blick auf die Fotos und Bewertungen, kann man entscheiden, ob sich ein Besuch lohnen würde. „Die App soll der ultimative Ratgeber für diejenigen werden, die etwas unternehmen wollen“, erklärt Strotz.

In den Kinderschuhen

Bevor dies aber möglich ist, hat der junge Unternehmer noch einiges zu tun: „Die App basiert auf dem Prinzip des Crowdsourcing“, erklärt er. „Je mehr Leute ,Nightler’ nutzen, desto nützlicher wird sie.“ Aus diesem Grund arbeitet er derzeit an der Kundenakquise. Unter anderem arbeitet er mit den zahlreichen Lokalen zusammen, um die App an den Mann zu bringen. „Wir stehen in Kontakt mit verschiedenen Unternehmen, die als ,Influencer’ ihren Kunden die App präsentieren können, etwa ,Group Concept+Partners’, die bekannte Lokale wie Hitch und Fabrik führen.“

„Nightly“ ist nicht das erste Projekt von Michel Strotz. Vor der Gründung des Entwicklerstudios war er Mitbegründer der Medien-agentur L-Pod. Auch hat er bereits an anderen Apps geschraubt, „deren Kernkonzepte alle in ,Nightly’ geflossen sind.“

Wer „Nightly“ testen will, kann die App kostenlos im iOS App Store und den Google Play Store herunterladen. Ein Facebook-Konto wird vorausgesetzt.