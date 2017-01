von Michael Juchmes

Bei der Namensfindung greifen Autohersteller gerne auf das Tierreich zurück. Nach dem Fiat Spider und dem Seat Leon geht nun auch ein Bär an den Start: der Skoda Kodiaq, benannt nach dem Braunbären, der auf der Kodiak-Insel im Süden Alaskas heimisch ist und zu den größten Landsäugetieren der Erde zählt. Der Name wurde wohl nicht ohne Hintergedanken gewählt, denn mit dem Kodiaq bringt Skoda die breit angelegte SUV-Offensive der Marke an den Start – und da kann ein wenig tierische Power nicht schaden.

Dynamisch und kraftvoll wirkt der Kodiaq, der laut Skoda-Entwickler Christian Strube „als perfekter Allrounder konzipiert wurde“, auch von außen. Für die kristallinen Strukturen, die die Scheinwerfer kennzeichnen, und die markante Linienführung ließen sich Chefdesigner Jozef Kaban und sein Team von traditioneller tschechischer Kristallglaskunst inspirieren.



Der Wagen ist in fünf Motorisierungen erhältlich.

Foto: Skoda

Starke innere Werte

Der rund 4,69 Meter lange, 1,88 Meter breite und 1,67 Meter hohe große Bruder des Yeti bietet im Inneren jede Menge Platz und kann mit großen Vertretern der Kompaktklasse, wie dem firmeneigenen Octavia, locker mithalten. Im Fond beträgt die Kniefreiheit beispielsweise bis zu 1,04 Meter. Die vorderen Sitze sind in diversen Ausstattungsformen erhältlich – und können beheizt, belüftet und elektronisch eingestellt werden. Die Rückbank ist im Verhältnis 60 zu 40 umklappbar und kann serienmäßig um 18 Zentimeter verschoben werden.

Auf Wunsch ist der Kodiaq auch mit einer dritten Sitzreihe (zwei zusätzliche Sitze) erhältlich. Der SUV ist damit der erste Siebensitzer der Marke in der jüngsten Zeit. Für sieben Erwachsene wird der Platz aber nicht ausreichen – zwei weitere Kinder werden aber kein Problem darstellen. Das Kofferraumvolumen beträgt bei umgeklappter Rücksitzbank ansonsten 2 065 Liter.



Auf Wunsch gibt's den Wagen auch als Siebensitzer.

Foto: Skoda

Unter der Motorhaube verbergen sich 125 bis 190 PS. Der TDI-Motor steht in zwei Ausführungen zur Auswahl: mit 150 oder 190 PS. Der Einsteiger-Diesel ist das sparsamste Modell – 4,9 Liter auf 100 Kilometer. Die Benziner (TSI) sind mit 125, 150 und 180 PS erhältlich – wobei vor allem die PS-stärkeren Varianten auf der Straße eine gute Figur machen und in Sachen Beschleunigung keinen Grund zur Beanstandung liefern.

Die beiden Top-Motoren – der TDI mit 190 PS und der TSI mit 180 PS – sind mit dem neuen Sieben - Gang - Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb verbunden. Für den 1,4-Liter-TSI mit 150 PS und Allradantrieb ist das manuelle Sechs-Gang-Getriebe oder ein Sechs-Gang-Direktschaltgetriebe zu haben, der Frontantrieb ist an das Sechs-Gang-Direktschaltgetriebe gekoppelt. Der Basis-Diesel mit Allradantrieb wird mit dem manuellen Sechs-Gang-Getriebe oder dem Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe angeboten, die frontangetriebene Version ausschließlich mit dem Sieben-Gang-Doppelschaltgetriebe. Der Einsteiger-TSI ist mit manuellem Sechs-Gang-Getriebe und Frontantrieb lieferbar.



Auf Wunsch ist die Fahrprofilauswahl „Driving Mode Select“ erhältlich. Sie erlaubt es dem Fahrer, die Systeme auf die Modi „Normal“, „Eco“, „Sport“ und „Individual“ umzustellen. Die Allradversion bietet zusätzlich einen Schneemodus, der Systeme wie ABS und ASR auf die Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse ausrichtet.

Hochwertige Ausstattung

Genauso wichtig wie die Motorleistungen sind vielen Fahrern mittlerweile die technischen Dienste und Ausstattungen, mit denen das Fahrzeug glänzen kann. Die Marke Skoda, die nach eigenen Aussagen zu einer „digitalen Marke“ werden will, kann hier mit dem „Skoda Connect“-Dienst punkten: Zum einen bietet der Wagen über das System, mit dem der Fahrer jederzeit online ist, Informationen und Navigation in Echtzeit an. Aktualisierungen und Streckeninformationen sorgen für einen Mehrwert.



Außerdem bietet „Skoda Connect“ verschiedene „Care“-Dienste an, etwa den automatischen Notruf oder die Benachrichtigung eines Pannenservices. Zudem ist ein Fahrzeugfernzugriff per Connect-App möglich (nur kostenlos im ersten Jahr).



Im Inneren versteckt sich viel technisches Know-how.

Foto: Skoda

Der Kodiaq ist serienmäßig mit einem 6,5-Zoll-Bildschirm ausgestattet. Weitere Spielereien, etwa eine Phonebox zum Aufladen des Smartphones, sind gegen einen Aufpreis erhältlich.



In Sachen Fahrerassistenzsysteme bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt: Ein Novum bei Skoda ist hier das System „Area View“, bei dem der Fahrer dank integrierter Kameras eine virtuelle Draufsicht und 180-Grad-Bilder von Front und Heck erhält.



Der Basis-Benziner ist zum Preis von 24 350 Euro erhältlich (Ausstattung: „Active“), die 150-PS-Version ab 29 090 Euro, der 180-PS-SUV ab 32 120 (jeweils „Ambition“ oder „Style“). Die Preise für die Dieselmodelle beginnen bei 32 270 Euro („Ambition“ oder „Style“).