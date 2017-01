Von Manon Kramp (Genf)

Uhrmacherkunst auf höchstem Niveau: Vom 16. bis zum 20. Januar waren die Fühler der Uhrenaficionados nach Genf ausgerichtet, wo in den Ausstellungshallen der Palexpo bereits zum 27. Mal der „Salon International de la Haute Horlogerie“ (SIHH) stattfand.



Für ihre Stände ließen sich einige Uhrenhäuser spektakuläre Inszenierungen einfallen:

Dass der von der „Fondation de la Haute Horlogerie“ organisierte und sehr selektive SIHH sich dem Wandel nicht verschließt zeigt die Tatsache, dass die Teilnehmerzahl im Vergleich zu 2016 nochmals gestiegen ist und mit 30 Ausstellern einen Messerekord aufstellt. 17 historische Uhrenhäuser präsentierten ihr Können: A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Greubel Forsey, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Vacheron Constantin und Van Cleef & Arpels. Dieses Jahr wieder dabei war Girard-Perregaux, während Ulysse Nardin ertsmals SIHH-Luft schnupperte.

Das 2016 eingeführte „Carré des Horlogers“, das kleinen Manufakturen und unabhängigen Uhrenateliers eine Plattform bietet, um ihre auf technischer wie auf ästethischer Ebene sehr innovativen Kreationen vorzustellen, wächst stetig, und verzeichnete neben Cristophe Claret, H. Moser & Cie., Hautlence, HYT, Laurent Ferrier, MB&F, Urwerk und Voutilainen mit den Manufakturen Grönefeld, MCT - Manufacture Contemporaine du Temps, Ressence, RJ - Romain Jerome und Speake-Marin fünf Neuzugänge.

Auch hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit gab es eine Neuerung. Waren die vorherigen Messen ausschießlich einem Fachpublikum vorbehalten, so öffnete sich 2017 der SIHH am letzten Messetag zum ersten Mal dem breiten Publikum und die Tickets mit 2 500 Besuchern schnell vergriffen.

Highend- und Einsteigermodelle

Während in der gedämpften Atmosphäre der eleganten, mit weichen Teppichen ausgelegten Messegalerien ausgiebig über die vielbeschworene Krise in der Uhrenbranche gemunkelt wurde, waren klare Aussagen und vor allem aussagekräftige Zahlen aber Mangelware. Schuld an den Einbußen sei Experten zufolge eine Anhäufung verschiedener Faktoren wie etwa die Abkopplung des Schweizer Franken vom Euro, die hohen Einfuhrzölle in China, aber auch die angespannte politische Lage in der EU. Doch meinten einige auch, dass die Uhrenbranche im Vergleich zu anderen Branchen auf hohem Niveau leide. Und so verkündeten allen Unkenrufen zum Trotz einige dementsprechend sichtlich zufriedene CEOs steigende Gewinne und eine gute Marktlage.

Auch am "Publikumstag" herrschte großer Andrang.

Foto: SIHH

Die „Connected Watch“ glänzte auch dieses Jahr durch Abwesenheit. Die Traditionshäuser setzten auf das, was sie am besten können: mechanische Wunderwerke in perfekter Form und setzten auf eine doppelte Strategie: bezahlbare Einsteigermodelle, um neue Kunden zu binden, und hochkomplizierte Exemplare, um Sammlerbegierden zu stillen.

Während Häuser wie IWC, Cartier, Montblanc und Baume & Mercier ihr Preissegment nach unten hin öffnen und attraktiver gestalten, siedelte sich das Gros der präsentierten Uhren dennoch im oberen Preissegment an, wobei manche Modelle sechs- bis siebenstellige Zahlen erreichen. Unerschwinglich für die meisten, gelten eben besonders solche Uhren als interessante Wertanlage, die mit vielen Komplikationen und einer extrem luxuriösen und technisch aufwändigen Verarbeitung aufwarten. Und auch limitierte Serien mit kleinen Stückzahlen können auf Dauer bei Sammlern Liebhaberpreise erzielen.