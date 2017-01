von Manon Kramp

Der „Salon International de la Haute Horlogerie“ (SIHH) in Genf läutet im Januar das Uhrenjahr ein. Nach einem schwierigen Markt 2016 für die Uhrenindustrie, zeigen sich vor allem die großen Häuser etwas konservativer und konzentrieren sich auf traditionelle Werte und das, was sie perfekt beherrschen: die Fertigung hochwertiger mechanischer Uhren. Viele setzen auf Neuauflagen erfolgreicher Modelle, die ein softes Facelifting erhalten und mit neuen Funktionen aufwarten. Natürlich gibt es weiterhin exklusive Stücke für Sammler, doch passen sich viele Hersteller den neuen Marktgegebenheiten an und schrauben die Preise für manche Modelle herunter. Möglich machen es Ausführungen aus Stahl und Quarzwerke, die, im Gegensatz zu aufwändigen und demnach teuren Manufakturkalibern, auch den Geschmack von Kunden befriedigen, die einfach nur eine schöne Uhr besitzen möchten, deren Innenleben sie aber nur marginal interessiert.

Und noch ein deutlicher Trend zeichnete sich ab: Stand die Domäne der Luxuszeitmesser bisher unter der Vorherrschaft der Männer und deren Verlangen nach immer komplizierteren technischen Spielereien, so ist es die wachsende Anzahl an Frauen und deren Vorliebe für elegante und modische Uhren, die sie als Kundinnen immer begehrter macht. Und so entdeckte man auf dem SIHH eine erstaunliche Vielfalt an sehr weiblichen, modischen Modellen. Wir haben für Sie einige Neuheiten herausgepickt.



Gentlemen-Sport

"Clifton Club"

Foto: Baume & Mercier

Fairplay, Kameradschaft und Teamgeist heißen bei Baume & Mercier die Tugenden einer neuen maskulinen Emotionalität. Für diese Gentlemen-Sportler steht die neue „Clifton Club“. Das Design des Modells in Stahl mit dem 42-mm- Gehäuse ist funktional und elegant. Mit einer Höhe von 10,3 mm passt es diskret unter die Hemdmanschette und kann bequem bei jeder Sportart getragen werden. Es besitzt ein mechanisches Uhrwerk sowie eine Datumsanzeige.

Die Signatur der Clifton-Kollektion sind die geschwungenen glänzenden Linien, der integrierte Kronenschutz sowie das klassische Farbschema Schwarz, Weiß und Blau. Die zwei Versionen sind mit einem Gehäuse aus poliert-satiniertem Edelstahl sowie einem schwarzen oder weißen Zifferblatt ausgestattet. Das „all roads“-Kalbslederarmband besitzt eine Segeltuch-Prägung und ist mit orangefarbenem, gummiertem Kalbsleder für extreme Widerstandsfähigkeit ausgerüstet.

Die Wiederkehr eines ikonischen Panthers

Zweifarbige "Panthère"

Foto: Cartier

Cartier stellte, wie jedes Jahr, eine wahre Fülle an Modellen vor – darunter die skelettierte Version der „Rotonde Mystérieuse“, die „Mystérieuse Double Tourbillon“, bei denen die Zeiger sich, wie von Geisterhand bewegt, in der komplett durchsichtigen Anzeige drehen, sowie Haute-Joaillerie-Kreationen, bei denen die Goldschmiede, Emailleure und Edelsteinfasser des Hauses ihr Können bewiesen. Highlights waren die limitierten Versionen der 2016 eingeführten „Drive“: die Version mit Mondphase, deren Anzeige nur alle 125 Jahre korrigiert werden muss, sowie limitierte Gelb- und Weißgoldausführungen. Das kleinere Gehäuse von 40 mm und die Höhe von nur 7 mm (40 Prozent flacher als das Initialmodell) machen diese Männeruhr auch für Frauen attraktiv, die eh schon ein Auge auf das Erfolgsmodell geworfen haben.

Doch im Rampenlicht stand vor allem das Revival der „Panthère de Cartier“, der Uhren-Ikone aus den 1980er-Jahren. Mit ihrer modischen Signatur – dem ungewohnt geformten Gehäuse und dem auffallenden Gliederarmband war dieses Modell stilweisend für eine Ära. Sie erhielt ein dezentes und gelungenes Facelifting und erfreut nun eine neue Generation von Kundinnen mit Varianten in Gelb-, Rosé- und Weißgold, zweifarbigen Ausführungen, schwarzen Pantherflecken in Lack sowie mit Joaillerie-Modellen, deren Lünetten und Armbänder über und über mit Brillanten verziert sind. Zur Auswahl stehen zwei Gehäusegrößen, in denen Quarzwerke den Takt angeben. Die neuen, eleganten Gliederarmbänder sind noch anschmiegsamer und sorgen für hohen Tragekomfort – im Alltag wie bei der schicken Party.

Cartier, das für seine Formenuhren bekannt ist, setzt mit der „Panthère“ auf Kundinnen, die ein Zuviel an Technik abschreckt, und junge Frauen, für die eine Uhr ein zwar luxuriöses, aber rein modisches Accessoire ist. Cartier sei eine feminine Marke, betonte Cyrille Vigneron, seit einem Jahr CEO von Cartier, während des SIHH im Gespräch mit der „Neue Zürcher Zeitung“. Dies gelte es, wieder herauszuschälen.



Klangvolle Töne

"Minutenrepetition Tourbillon"

Foto: Vacheron Constantin

Mit seiner „Minutenrepetition Tourbillon“ aus der „Traditionnelle“- Kollektion beruft sich das 1755 gegründete Haus Vacheron Constantin auf die Uhrmacherkunst des 18. Jahrhunderts. Das neue Uhrwerk 2755 TMR vereint zwei große Komplikationen: die Minutenrepetition, deren Schlagwerk auf Knopfdruck die Gongs zur Wiedergabe der Stunden, Viertelstunden und Minuten ertönen lässt, und ein sichtbares Tourbillon in einem Käfig in Form des Malteserkreuzes. Das mit der Genfer Punze versehene Modell gibt es mit einem handgefertigten Zifferblatt und aufwändigem Guilloché-Motiv, das bei der Roségold-Variante silberfarben und bei der Platin-Ausführung schiefergrau oder silbern ist.

Das Kaliber verfügt über eine 58-stündige Gangreserve mit Zeiger auf der Rückseite. Der Saphirglasboden der Uhr mit einem Durchmesser von 44 mm erlaubt den Blick auf das aus 471 Einzelteilen bestehende Kaliber.

Rank und schlank

Jubiläums-"Altiplano" in Blau

Foto: Piaget

Seit ihrer Geburt begeistert die „Altiplano“ von Piaget Uhrenliebhaber. 1957 präsentierte Valentin Piaget sein ultraflaches Handaufzugswerk 9P, das mit einer Höhe von nur zwei mm die Uhrenbranche revolutionierte. 1960 folgte das Automatikkaliber 12P, das nicht mehr als 2,3 mm maß und einen dezentrierten Mikro-Rotor aus 24-karätigem Gold besaß. Die geringe Höhe öffnete eine kreative Spielwiese und die größere Zifferblattöffnung bei zugleich sehr schlanken Profilen prägten eine moderne, schnörkellose Ästhetik.

Die Jubiläumsversionen in Weißgold – die Altiplano 38 mm mit Hand- und die Altiplano 43 mm mit Automatikaufzug – greifen den typischen Stil der Marke mit seinen puristischen Linien sowie schlanken Stabindexen und -zeigern wieder auf. Sie besitzen sonnenguillochierte Zifferblätter und Armbänder aus Alligatorleder in strahlendem Piaget-Blau. Im Automatik-Modell tickt das Kaliber 1200P mit 2,35 mm Höhe, das nach dreijähriger Entwicklungsarbeit zum 50. Jubiläum des legendären 12P herauskam. Durch den Saphirglasboden sieht man die Veredelungen: kreisförmige Genfer Streifen, anglierte Brücken, die perlierte Werkplatte, satinierter Stahl, gebläute Schrauben und der Mikro-Rotor.

Goldene Zeiten

"Royal Oak Frosted Gold"

Foto: Audemars Piguet

Audemars Piguet ist ein Uhrenhaus, das laut CEO François-Henri Bennahmias konstant steigende Gewinne verbucht. Auch hier setzt sich der Trend zu Damenuhren durch, und da man an einer Jahresproduktion von 40 000 Uhren festhält, wird am Kontingent der Herrenmodelle geknabbert, um die weibliche Nachfrage zu befriedigen.

Ein begehrtes Modell ist die 1976 für Damen adaptierte „Royal Oak“. Rund 40 Jahre später verzaubert die in Zusammenarbeit mit der Florentiner Schmuckgestalterin Carolina Bucci entstandene „Royal Oak Frosted Gold“-Kollektion mit einem Oberflächenfinish von Gehäuse und Armband, die gemäß einer alten Goldtechnik aus Florenz mit einem Werkzeug mit Diamantspitze gehämmert wurden. Dies erzeugt winzige Einkerbungen, die durch Lichtreflexion ein Funkeln erzeugen, das an glitzernden Raureif erinnert. Es gibt zwei Modelle in Weiß- und Roségold mit den Gehäusegrößen 33 mm (Automatikwerk) und 37 mm (Quarzwerk).

Neue Weiblichkeit

"Da Vinci" mit Brillanten-Lünette

Foto: IWC

Mit der neu aufgelegten „Da Vinci“- Modellreihe widmet sich IWC Schaffhausen – endlich – der weiblichen Kundschaft. Ob in Weiß- oder Gelbgold, in Stahl, mit Brillanten besetzter Lünette oder Mondphasenanzeige – die neue Linie inspiriert sich am Stilkodex der legendären Herrenlinie und interpretiert diesen auf sehr feminine und elegante Weise in Versionen mit einem Gehäusedurchmesser von 36 mm. Zur Auswahl stehen Gliederarmbänder aus Gold und Alligatorlederarmbänder von Santoni in verschiedenen Farben.

Neue Bandanstöße mit beweglichen Hörnern sorgen dafür, dass sich das Armband angenehm ans Handgelenk anschmiegt. Alle „Da Vinci Automatic 36“ haben auf dem Gehäuseboden die von Leonardo Da Vinci entworfene, geometrische „Blume des Lebens“ eingraviert, die seine unermüdliche Suche nach den mathematischen Regeln für Schönheit und Proportion symbolisiert und zugleich ein Brückenschlag zur Gestaltung der Uhrenkollektion sein soll.

Frischekur und ein Gehäuse aus Stahl

"Tonda Métrographe"

Foto: Parmigiani Fleurier

Das Schweizer Uhrenhaus Parmigiani Fleurier präsentierte unter anderem neue Varianten seines „Tonda Métrographe“. Dazu gehören veränderte Proportionen für Anzeigen auf dem in Schwarz oder Weiß gehaltenen Zifferblatt und eine neue Anordnung der 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler, die sich dadurch nicht mehr überschneiden. Das harmonische Gesamtdesign mit den Totalisatoren, die optisch eine Acht oder das Symbol für Unendlichkeit bilden, wurde beibehalten. Das gebogene Drei-Tage-Datumsfenster befindet sich nun unter der Zwölf, während bei drei Uhr die kleine Sekunde nun über einen Doppelzeiger angezeigt wird. Angetrieben wird der schicke Zeitmesser von dem hauseigenen Automatikkaliber PF315.

Neu bei der „Tonda 1950“ ist das Gehäuse aus Stahl, was sich auf einen attraktiveren Einstiegspreis auswirkt, denn bisher gab es, bis auf wenige Ausnahmen, nur Editionen in Weiß- und Roségold. Das flache Gehäuse wurde von 39 auf 40 mm vergrößert, und zum Facelifting gibt es ein silbernes oder schwarzes Zifferblatt sowie eine Minutenanzeige.

Die wunderbare Welt der poetischen Zeit





Die Juwelier-Uhren des Hauses Van Cleef & Arpels mögen nicht jedermanns Geschmack treffen, doch es fällt schwer, sich dem zauberhaften Charme dieser poetischen Zeitmesser zu entziehen. Auch 2017 entzückt das Haus mit einer Armbanduhr, die die Natur zum Leben erweckt. Auf der mit Brillanten, blauen, lila und violetten Saphiren sowie transparentem Email verzierten „Lady Arpels Papillon Automate“ flattert ein Schmetterling. Der Mechanismus wird in Ruhestellung alle zwei bis vier Minuten ausgelöst – öfters, wenn die Uhr getragen wird – oder auf Wunsch per Knopfdruck.

Der Bewegungsrhythmus der Trägerin bestimmt die Flügelschläge des kleinen Automaten: Je mehr diese aktiv ist, desto mehr Energie kann das gesonderte Werk aufladen, um dann den Schmetterling fliegen zu lassen. Vier der komplexen Funktionen sind zum Patent angemeldet. Der Aufbau des Gehäuses in diversen Ebenen verstärkt den 3D-Effekt dieser technischen Spielerei fürs Handgelenk. Die Zeitanzeige im Hintergrund gerät dabei fast zur Nebensache.

Elegante Verabredung

Die „Rendez-Vous“-Familie von Jaeger-LeCoultre wurde für 2017 mit neuen Funktionen, Materialien und Farben aufgepeppt. Grundlage der Kollektion ist ein hochpräzises Automatikwerk. Neu ist ein Klangwerk in der „Rendez-Vous Sonatina Large“, das eine Erinnerungsfunktion erfüllt. Die Rendez-Vous Day & Night“ mit Tag-/Nachtanzeige gibt es nun in unterschiedlichen Größen. Ein besonderes Augenmerk verdient die „Rendez-Vous Moon“ mit ihrer hochpräzisen Mondphasenanzeige, die alle 972 Jahre um nur einen Tag abweicht, und kunstvoll guillochiert ist.

Exklusive Klassiker

"1815 Jahreskalender"

Foto: A. Lange & Söhne

A. Lange & Söhne stellte gleich sieben Neuheiten vor. Darunter, die „Jahreskalender“ aus der nach dem Geburtsjahr des Firmengründers Ferdinand Adolph Lange benannten Kollektion „1815“. Sie umfasst mit Zeigeranzeigen für Datum, Wochentag und Monat sowie einer Mondphasenanzeige eine attraktive und nützliche Komplikation. Vor dem silberfarbenen Zifferblatt sind die gebläuten Stahlzeiger für die Zeit, die schwarzen Ziffern und die umlaufende Eisenbahn-Minuterie gut lesbar. Die auf 122,6 Jahre genau berechnete Mondphasenanzeige ist in die bei sechs Uhr angeordnete kleine Sekunde integriert. Das nur 1,4 Millimeter hohe Kalendermodul erlaubt eine flache Uhrwerkskonstruktion, und das neue Handaufzugskaliber hat eine Gangautonomie von 72 Stunden.

Traurige Meldung noch während der Messe: Walter Lange, Wiederbegründer des Uhrenhauses aus dem deutschen Glashütte, verstarb im Alter von 92 Jahren.

Sportliche Präzision

"Timewalker Chronograph Automatic"

Foto: Montblanc

Die rundum neu designte Time-Walker-Kollektion von Montblanc versteht sich als stilistisches Erbe der für ihre Stoppuhren berühmten und von Montblanc übernommenen Minerva-Manufaktur. Markante Materialkombinationen prägen die fünf Modelle mit den attraktiven Einsteigerpreisen: schwarze Hightech-Keramik, satinierter Stahl, Titan und Kautschuk, ein geriffeltes Finish an den Seiten, eine schwarze Keramiklünette, rauchig gefärbtes Glas im Gehäuseboden sowie Löcher im Armband als Hommage an die Lederhandschuhe der Rennfahrer.

Hightech für Taucher

"Luminor Panerai Lab-ID" - Rückseite

Foto: Officine Panerai

Mit der limitierten „Lab-ID Luminor 1950 Carbotech 3 Days 49 Millimeter“ will Panerai den Uhrmacher-Traum von der schmierungsfreien Uhr verwirklichen. Das Kaliber ist halbskelettiert und kommt ohne jede zusätzliche Schmierung und mit nur vier Steinen aus. Spezielle Uhrwerksteile nutzen die einzigartigen Eigenschaften von Carbon. Platinen, Brücken, Federhäuser, Hemmung und Stoßsicherung bestehen aus einem reibungsarmen Verbundstoff mit Selbst- oder Trockenschmierung. Dies macht ein häufiges Warten und Überholen des Kalibers unnötig, sodass Panerai glatt eine Garantie von 50 Jahren gewährt.

Die innovative Beschichtung des Zifferblatts mit Kohlenstoffnanoröhrchen verleiht ihm einen besonders tiefen schwarzen Farbton, der das Licht absorbiert und es nur minimal reflektiert. Hell fluoreszierendes Super-LumiNova sorgt für eine gute Lesbarkeit im tiefen Wasser.

Hisst die Segel!

"Marine Regatta Chronograph"

Foto: Ulysse Nardin

Ein Highlight bei Ulysse Nardin ist der „Marine Regatta Chronographe“ mit seiner patentierten Countdown-Anzeige, deren Zeiger von ein bis zehn Minuten einstellbar sind. In den Minuten vor dem Start muss man das beste Timing fürs Überqueren der Ziellinie erwischen. Am Ende des Countdowns wechselt der Sekundenzeiger die Richtung und läuft im Uhrzeigersinn weiter, um die Wettkampfzeit zu messen. An der Entwicklung war das Segelteam „Artemis Racing“ beteiligt, das als offizieller Partner beim 35. „America‘s Cup“ unterstützt wird. Das Modell mit dem bis zehn Bar druckfesten Stahlgehäuse (44 mm) gibt es in Weiß und Blau.

Markantes Design

"Laureato" in Roségold mit Brillanten

Foto: Girard Perregaux

Die „Laureato“, die 2016 als limitierte Edition zum 225. Jubiläum von Girard-Perregaux ein Comeback erlebte, wird eine umfassende Modellfamilie. Ausgestattet mit anspruchsvollen Komplikationen, Automatik- oder Quarzwerken gibt es fünf verschiedene Gehäusegrößen. Zudem werden Varianten aus Edelstahl, Gold oder in Bicolor (Edelstahl und Gold) sowie mit Titan angeboten. Markant ist die achteckige Lünette, in die das Armband ohne Hörner oder Stege direkt integriert ist und somit die natürliche Fortsetzung des Gehäuses bildet. Das Ziffernblatt ist mit dem waffelähnlichen „Clous de Paris“-Muster dekoriert.