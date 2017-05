de Max Hellef



Bienvenue au Zwin. Ou plutôt au nouveau Zwin puisque, après trois ans de travaux, la réserve naturelle la plus célèbre de Flandre et de Belgique a rouvert l'an dernier ses portes. Elle s'est de surcroît étendue, pour atteindre 333 hectares.

Entre-temps, le Zwin s’est débarrassé de l’attirail un peu cheap qui va souvent de pair avec le tourisme de masse, pour se consacrer plus fondamentalement à la vie sauvage. Ici, les oiseaux reconquièrent la vasière et c’est sur la pointe des pieds que l’on parcourt les différents sites d’observation en voisins curieux.

Avocette élégante, aigrette garzette et autre chevalier gambette: voici quelques-uns de ces hôtes ailés qui invitent à la découverte de la nature, le temps d’un simple passage ou d’un long hivernage.

Le Zwin, c’est toute une histoire. L’histoire d’une nature où la mer et les vents redessinent en permanence la dune, encore et encore. Une histoire d’hommes aussi. En mille ans, la lagune a vu passer d’impressionnantes tempêtes qui ont parfois emporté ses riverains.

Le Zwin fut aussi le théâtre de la Bataille de l’Ecluse qui opposa en 1340 la flotte d’Edouard III d’Angleterre à celle de Philippe VI de Valois, causant la perte de 200 navires. Bien plus tard, en 1924, il passa sous le contrôle de la Compagnie du Zoute et résista à une kyrielle de projets lourds en béton armé. Son protecteur, le comte Lippens, en fit la première réserve naturelle de Belgique. Aujourd’hui, fédéralisme oblige, il convient d'ajouter «... et de la Communauté flamande».



La plupart des écoliers belges - et beaucoup d'écoliers luxembourgeois - sont passés par le Zwin.

Photo: Max Hellef

Parcours obligé

La plupart des écoliers belges sont passés par le Zwin. La réserve faisait partie d’une sorte de parcours obligé pour potaches en mal d’oxygène où s’alignaient les grottes de Han, le parc Meli ou les charbonnages du Borinage à l'abandon.

Les gosses s’y crevaient les poches pour nourrir à qui mieux des oiseaux vite devenus obèses. Ils s’entassaient devant de vieilles cages. Sur les berges d’étangs poisseux, des échassiers blasés sombraient dans la déprime. A quelques encablures de là, la «villa royale» qui avait abrité les amours de Léopold III et de la reine Astrid, s’enfonçait dans l’indifférence d’un passé révolu.

Aujourd’hui, le Zwin a retrouvé sa superbe abrupte. La lagune a été approfondie, certains chenaux ont été comblés et un nouveau barrage a été construit. Des îlots ont été aménagés pour accueillir les oiseaux nicheurs et la couche supérieure des prés-salés a été excavée en vue de rétablir les vasières.

A la pointe de longs mâts, les cigognes font une causette bruyante en attendant l’éclosion des petits. Un mirador permet de les observer à hauteur de nid, avec une certaine discrétion. Sept cabanes thématiques organisent l’observation des oiseaux. Une «dune d’écoute» est dédiée à leurs chants.

On le regrettera peut-être: la «villa royale» reconvertie autrefois en cafétéria a été tout bonnement rasée pour faire place à une cathédrale de béton et de bois où une exposition permanente entend réconcilier la nature et le plaisir de la découverte.

Un public devenu rare

«Le Zwin, aéroport international des oiseaux» – c’est le nom de l’expo – est intégralement consacré aux hôtes de la réserve. A leur ramage, à leur plumage. A leur migration, à leur reproduction. Webcams, consoles, écrans tactiles… Une puce électronique permet d’évoluer dans cet univers qui marie la recherche de l’authenticité à la «high tech». Il est loin le temps où le nom de la réserve évoquait surtout l’image de vieux oiseaux déplumés. Rien ne semble avoir été oublié pour tenter de reconquérir un public devenu rare ces dernières années.



Dans cette cathédrale de béton et de bois une exposition permanente entend réconcilier la nature et le plaisir de la découverte.

Photo: Max Hellef

Cet effort pédagogique s’accompagne de la volonté d’accorder une plus grande surface à la nature. La Flandre et les Pays-Bas – où s’étend une partie du Zwin – viennent de créer des zones naturelles complémentaires dans l’estuaire de l’Escaut. Au niveau européen, la réserve agrandie doit former un maillon important du Réseau Natura 2000. Un des objectifs est d’y ramener les plantes et les variétés animales propres à un estuaire, en veillant à ce que l’eau puisse circuler plus facilement entre la mer et le Zwin.

La nature reprend progressivement ses droits au Zwin. C’est ainsi que les vasières retrouvent peu à peu leur flore caractéristique. Et que certaines variétés d’oiseaux nicheurs, comme l’avocette élégante et la sterne pierregarin, se réapproprient le site.

Ce morceau du Plat Pays qui est aussi le leur se parcourt à pied ou à vélo.