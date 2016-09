Von Henri Leyder

Seit drei Generationen gehört der Grandtour bezeichnete Kombi zur Mégane-Familie. Ihr war er eine solide Stütze, im Markt dieser Fahrzeuggattung ein führendes Modell. Einige Zeit hatte es ausgesehen, als ob die SUV-Welle die Kombis überrollen würde, doch seit 2013 bläst der Wind wieder in ihre Segel: seither plus zwölf Prozent europaweit. Weshalb also sollte Renault dem Mégane Grandtour an den Kragen gehen, wo er doch geradezu ein Aushängeschild für die Kombigattung ist?

Technisch basiert der Jüngste aus Boulogne-Billancourt – wie zuvor – hundertprozentig auf der Limousine ...