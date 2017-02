Von Marc Bourkel



Für den Panamera 4 E-Hybrid verspricht Porsche einen Normverbrauch von 2,5 Liter je 100 Kilometer und CO2-Emissionen von 56 Gramm pro Kilometer – Fabelwerte, die – wie bei Plug-in-Hybriden üblich – leider nur auf dem Prüfstand beziehungsweise unter idealen Bedingungen auf den ersten 100 Kilometern möglich sind.

„Unser Panamera Plug-in-Hybrid fährt jetzt 50 Kilometer rein elektrisch“, so ein Porsche-Mitarbeiter bei der Übergabe unseres Testfahrzeugs. Ganz soweit schafften wir es im Elektro-Modus nicht. Unsere E-Fahrt endete nach rund 37 Kilometern. Dann musste nämlich erstmals der 243 kW (330 PS) starke 2,9-Liter-V6-Biturbo-Benziner ran, der im Verbund mit der 100 kW (136 PS) starken E-Maschine für eine Systemleistung von immerhin 340 kW (462 PS) sorgt. Die von uns gefahrenen 37 Kilometer decken sich mit den offiziellen Porsche-Angaben. Der Sportwagenbauer aus Zuffenhausen gibt als elektrische Reichweite 25 bis 51 Kilometer an – beim Vorgänger Panamera S E-Hybrid waren es lediglich 18 bis 36 Kilometer.

Porsche nutzt beim Panamera 4 E-Hybrid eine vom 918 Spyder adaptierte Hybrid-Strategie. Wie beim 652 kW (887 PS) starken Hybrid-Supersportwagen steht auch die elektrische Leistung und Kraft des Panamera-Elektromotors bereits ab dem ersten Antippen des Fahrpedals zur Verfügung. Beim Vorgänger musste dieses noch zu mindestens 80 Prozent betätigt werden, um den zusätzlichen Schub der E-Maschine zu nutzen.

Dadurch, dass der Elektromotor und der V6-Benziner von Beginn an harmonisch zusammenspielen, entsteht laut Porsche „ein eindrucksvolles Boost-Szenario aus E-Motor und Turboladern“. Hinzu kommt, dass Porsche die elektrische Energie nutzt, um die Höchstgeschwindigkeit des Panamera 4 E-Hybrid zu steigern. Diese liegt bei 278 km/h – rein elektrisch fährt der Allrad-Porsche maximal 140 km/h. Tempo 100 erreicht er im Idealfall in 4,6 Sekunden.

Größerer Stromspeicher

Für die Kraftübertragung kommt wie bei den anderen Panamera-Modellen der zweiten Generation das Porsche-Doppelkuppungsgetriebe (PDK) mit acht Gängen zum Einsatz. Der Elektromotor wird über eine flüssigkeitsgekühlte, unter dem Kofferraumboden integrierte Lithium-Ionen-Batterie mit Strom versorgt. Deren Energiegehalt konnte von 9,4 auf 14,1 kWh gesteigert werden, und zwar ganz ohne Auswirkungen auf Gewicht und Größe. An einer Haushaltssteckdose lässt sich der Stromspeicher in 5,8 Stunden vollständig laden. Mit dem optionalen 7,2-kW-On-Board-Lader an einer 230-Volt-Steckdose mit 32 Ampere soll der Vorgang bereits nach 3,6 Stunden erledigt sein.

Am effizientesten arbeitet der Panamera 4 E-Hybrid laut Porsche im neu entwickelten Modus „Hybrid Auto“. In diesem wechselt und kombiniert der zweimotorige Gran Turismo automatisch die Antriebsquellen. Hybrid-spezifisch sind daneben noch die Modi „E-Power“, „E-Hold“ und E-Charge“.