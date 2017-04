von Marc Bourkel

Der Insignia der ersten Generation verkaufte sich zwar sehr gut und war in den vergangenen neun Jahren auch ein mehr als würdiges Aushängeschild für die Marke mit dem Blitz, an das Prestige der einstigen Opel-Größen Kapitän, Admiral und Diplomat kam der Vectra-Nachfolger aber nie heran. Das soll sich jetzt ändern, denn mit dem neuen Insignia haben die Rüsselsheimer nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ein Auto am Start, mit dem sie sich auch mit Audi und Co. messen können.

Wie die Vertreter der sogenannten KAD-Serie (Kapitän, Admiral und Diplomat) sollen auch der Insignia Grand Sport (Limousine) und der Insignia Sports Tourer (Kombi) Standards in ihrem Segment setzen, insbesondere hinsichtlich Komfort, Fahrspaß und Technologie – und das alles zu durchaus attraktiven Preisen. Der neue Insignia (ab 26 015 Euro) ist zwar kein wirkliches Schnäppchen, bei vergleichbarer Motorisierung und Ausstattung aber deutlich günstiger als die Konkurrenz aus Ingolstadt, München und Stuttgart. Für diese hat Opel Mehrkosten von immerhin bis zu 42 Prozent errechnet.

Sein neues Selbstbewusstsein trägt der große Opel – die Limousine bringt es immerhin auf knapp 4,90 Meter Länge und der Kombi sogar auf fast fünf Meter Länge – auch optisch zur Schau, ohne dabei jedoch protzig daher zu kommen. Beide Karossiervarianten orientieren sich an der viel gelobten Opel-Studie Monza Concept und wirken mit ihren eleganten Proportionen wie aus einem Guss.

Eine Feststellung, die auch auf den Innenraum zutrifft. Das edel anmutende Cockpit präsentiert sich modern und aufgeräumt und stellt den Fahrer vor keinerlei Rätsel. Punkten kann der Insignia auch in Sachen Platzangebot, was angesichts seiner doch recht stattlichen Abmessungen aber auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit sein sollte.



Das Insignia-Cockpit präsentiert sich modern und aufgeräumt.

Foto: Opel

Bis zu 200 Kilogramm leichter

Keine Selbstverständlichkeit ist dagegen die Tatsache, dass der Größenzuwachs und das Mehr an Ausstattung bei beiden Insignia-Varianten nicht auf Kosten des Leergewichts gehen. Ganz im Gegenteil: Durch umfangreiche Leichtbaumaßnahmen konnten die Opel-Ingenieure das Gewicht der Limousine um bis zu 175 Kilogramm und jenes des Kombis sogar um bis zu 200 Kilogramm reduzieren.



Von der strengen Diät profitiert nicht zuletzt die Agilität. Zu einem intensiveren und direkteren Fahrgefühl tragen zusätzlich auch das weiterentwickelte FlexRide-Fahrwerk (allerdings nicht für alle Motorisierungen und nur beim Topmodell Serie) und die tiefere Sitzposition des Fahrers bei.

Für den Grand Sport und den Sports Tourer bietet Opel leicht unterschiedliche Motorenpaletten an. An der Basis steht auf Benzinerseite für beide Karosserievarianten ein neu entwickelter 1,5-Liter-Turbo-Vierzylinder mit wahlweise 103 kW (140 PS) oder 121 kW (165 PS). Zweiter Benziner am Start und zugleich vorläufige Topmotorisierung ist ein serienmäßig mit einem adaptiven Allradantrieb und einer Acht-Stufen-Automatik kombinierter 2,0-Liter-Turbo-Vierzylinder mit 191 kW (260 PS) Leistung und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm.

Für Diesel-Fans gibt es für den Grand Sport einen 1,6-Liter-Vierzylinder in den Leistungsstufen 81 kW (110 PS) und 100 kW (136 PS) sowie für beide Karossierversionen einen 2,0-Liter-Vierzylinder mit 125 kW (170 PS) Leistung und einem Spitzendrehmoment von 400 Nm. Für die verschiedenen Motoren verspricht Opel Verbrauchswerte im realitätsnahen WLTP-Zyklus (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), die um bis zu zehn Prozent unter jenen der vergleichbaren Vorgängermodelle liegen.

Stolz ist man in Rüsselsheim auch auf einige technische Features des neuen Insignia, wie etwa die leider nur gegen Aufpreis erhältliche zweite Generation des adaptiven IntelliLux-LED-Matrix-Lichts, das nun mit 32 LED-Segmenten die verschiedenen Fernlichtfunktionen übernimmt. Als neue Optionen für den Insignia gibt es des Weiteren unter anderem ein Head-Up-Display, eine 360-Grad-Kamera, einen adaptiven Geschwindigkeitsregler mit automatischer Gefahrenbremsung und einen aktiven Spurhalte-Assistenten mit automatischer Lenkkorrektur.



Technische Daten

Motoren: zwei 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner, ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner, zwei 1,6-Liter-Vierzylinder-Diesel und ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel; Leistung: von 81 kW (110 PS) bis 191 kW (260 PS); Max. Drehmoment: 250 bis 400 Nm; Kraftübertragung: Sechs-Stufen-Schaltgetriebe oder Sechs-Gang-Automatik bzw. Acht-Gang-Automatik beim 2,0-Liter-Benziner, Frontantrieb bzw. Allradantrieb beim 2,0-Liter-Benziner; L x B x H: 4 897 x 1 863 x 1 455 (4 986 x 1 863 x 1 500) mm; Leergewicht: 1 441 bis 1 649 (1 487 bis 1 683) kg; Kofferraum: 490 bis 1 450 (560 bis 1 665) l; 0-100 km/h: 7,3 bis 11,6 (7,5 bis 10,2) Sek.; Höchstgeschwindigkeit: 203 bis 250 (207 bis 245) km/h; ECE-Verbrauch: 4,0 bis 8,6 (5,3 bis 8,7) l/100 km; CO2-Ausstoß: 105 bis 197 (139 bis 199) g/km; Preis: ab 26 015 (27 075) Euro.

*In Klammern: Werte für Sports Tourer