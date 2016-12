Von Henri Leyder



Für den Sonntagsausflug mit der Familie reiche der 96 kW (130 PS) starke 1,6-Liter-Diesel durchaus, lobte Nissan jetzt anlässlich der internationalen Pressevorstellung die aktuelle Motorisierung des seit Jahren erfolgreich vermarkteten SUV-Modells. Kehrseite der Medaille: Auf dem Feld der stärker motorisierten Diesel, auf dem sich immerhin 46 Prozent aller SUV-Vertreter tummeln, spielte Nissan aber keine Rolle mehr. Die stärkere Mittelklasse-Zugmaschine fehlte, das leistungsstarke SUV für die lange Fahrt ebenfalls.

Mit der Rückkehr der Vierzylinder-Maschine mit zwei Liter Hubraum (ab 33 224 Euro) hatte Nissan leichtes Spiel – Sie war noch nicht gänzlich ausgemustert worden, auch nicht von Renault, von wo sie stammt. Zur Wiederkehr wurde sie überarbeitet, die Leistung von zuvor 110 kW (150 PS) oder 127 kW (173 PS) auf jetzt 130 kW (177 PS) gesteigert; nur eine Version ist ins Programm gestellt worden. Das maximale Drehmoment wuchs ebenfalls, und zwar von 360 auf 380 Nm. Verbrauch und CO2-Ausstoß gehen laut Nissan trotzdem zurück.

Im Vergleich zum 1,6-Liter-Diesel, der unverändert angeboten wird, sind bei der Ausstattung keine sichtbaren Unterschiede zu erkennen. Beide sind mit Vorderradantrieb erhältlich, beim 2,0-Liter-Aggregat ein Novum. Beide bieten auch Allradantrieb, der hubraumstärkere erstmals auch mit CVT-Automatik.

Dienste eines Nutz- oder Lastesels schlägt der elegante Crossover nicht aus. Bis zu 550 Liter Gepäck schluckt der Laderaum. Als (optionaler) Siebensitzer schafft er immerhin noch 450 Liter, mit hochgestellter dritter Sitzreihe nur noch 135 Liter, mit umgeklapptem Gestühl der Reihen zwei und drei hingegen fast zwei Kubikmeter.

Mittelstarke Zugmaschine

Als mittelstarke Zugmaschine kann er einen (gebremsten) zwei Tonnen-Hänger schleppen; dem Automatikgetriebe reichen 1.650 Kilogramm. Das über einen Drehschalter aktivierte System All-Mode 4x4-i erlaubt, den Antrieb in drei verschiedenen Modi einzusetzen, erst einmal nur als Fronttriebler, dann mit automatischem Hin- und Herschalten zur bedarfsorientierten Nutzung des Antriebs und als dritte Stufe die Verriegelung der 4x4-Traktion.

Nissan verspricht sich mit dieser Angebotserweiterung eine weitere Steigerung der X-Trail-Umsatzzahlen. In Europa seien sie im Vergleich zum Vorjahr um nicht weniger als 50 Prozent gewachsen, meldet der Renault-Partner, der (kostengünstigere) Vorderradantrieb war dafür wohl ausschlaggebend.

Mit dem 2,0-Liter-Triebwerk wird der X-Trail wieder Konkurrent sogenannter Premium-SUVs oder -Crossovers, nicht zuletzt auch weil er mit so ziemlich allem ausgestattet werden kann (in der höheren Ausstattungsstufe auch ist), was es heute an Entertainment- und Sicherheits-Features gibt. Motor und CVT-Automatik (aus dem eigenen Haus) geben ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Gespann ab. Auch bei Vollgasbeschleunigungen äußern sie sich akustisch nicht gequält; die gleiche Übung aus dem Drehzahlkeller heraus fordert, konstruktionsbedingt, eine „Bedenkzeit“, sie ist aber zu verschmerzen.