Von Sully Prud'Homme

Der neue Nissan Micra ist größer als die vorigen Generationen; trotzdem ist er ein erwachsener Kleinwagen mit allen diesbezüglichen Vorteilen geblieben. Sein expressives Design fällt auf und weiß emotional zu gefallen.

Mit seinen knapp vier Metern Außenlänge und seinen scharfen Charakterlinien präsentiert sich der neue Micra in einer athletischen Silhouette mit scharfkantiger Charakterlinie bis zum Heck mit serienmäßig integriertem Spoiler. Dabei sind die Griffe der hinteren Türen gekonnt in der C-Säule versteckt und lauern dort auf unvorsichtige Fingernägel, lassen den kleinen Japaner aber auch als eleganten Dreitürer erscheinen. Ein ausdrucksstarkes Farbportfolio mit frechen Tönen und zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten durch Folien ab Werk lassen den Micra aus der Masse hervorstechen.

Sympathisches Erscheinungsbild

Nicht nur die attraktive Karosserie des neuen Micra weiß zu gefallen, auch der Innenraum hebt sich sehr positiv hervor. Das zentrale Gestaltungsbild der Armaturentafel ist in Form einer Flügelspange geprägt. Die Materialwahl für das Interieur stand wohl an erster Stelle, und so sind die kontrastierenden Flächen mit vielfältigen Farbgestaltungsmöglichkeiten nicht nur schön anzusehen, sondern bieten zum größten Teil auch fingerschmeichelnde Soft-Touch-Struktur.

Natürlich ist die neueste Generation des NissanConnect Infotainment-Systems auf Wunsch mit an Bord und bietet zahlreiche Funktionen wie Apple CarPlay, das via „Siri“-Sprachsteuerung angewählt werden kann.

Eine im Kleinwagen-Segment mehr als vorbildliche Kombination von Assistenzsystemen bietet einen intelligenten Spurhalte-Assistenten, einen Notbrems-Assistenten mit Fußgängererkennung, Verkehrszeichenerkennung, einen Fernlicht- und Totwinkel-Assistenten und einen Rundschaumonitor, der einen 360-Grad-Rundumblick aus der Vogelperspektive bietet.

Der kleine Japaner weiß auch im Innenraum zu überzeugen.

Foto: Nissan

Sowohl im Stadtverkehr als auch auf kurvenreichen Landstraßen fährt sich der neue Micra sehr agil. Die Wankneigung wurde durch eine hohe Steifigkeit und Fahrwerksmodifikationen deutlich reduziert. Eine intelligente Fahrkomfortregelung überwacht die Fahrbahnoberfläche und gleicht Unebenheiten möglichst aus, während die Spurkontrolle Geschwindigkeit, Lenkwinkel, Drosselklappenstellung und Bremsaktivität überwacht. Durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder können so Tendenzen zum Untersteuern unterdrückt und ein sicheres Kurvenverhalten unterstützt werden.

Zur Markteinführung stehen drei Motorisierungen zur Verfügung, die allesamt laut dem Downsizing-Prinzip konzipiert wurden. Ein Dreizylinder-Turbo-benziner mit nur 0,9 Liter Hubraum ist das technische Highlight der Antriebspalette. Er liefert die gleiche Leistung wie der 1,5-LiterDiesel-Vierzylinder (66 kW/90 PS) und ist zuständig für spritzige Fahrleistungen, die der klassische 1,0-Liter-Dreizylinder-Saugbenziner mit 54 kW (73 PS) eher vermissen lässt.

Alle Triebwerke übertragen die Kraft via ein manuelles Fünf-Gang-Schaltgetriebe und sind zum Teil mit einem Start-Stopp-System ausgerüstet. Weitere Motoren und Getriebevarianten werden folgen.

Technische Daten

Motoren: ein 0,9-Liter-Dreizylinder-Benziner, ein 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner und ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel; Leistung: von 54 kW (73 PS) bis 66 kW (90 PS); Max. Drehmoment: von 95 bis 220 Nm; Kraftübertragung: Fünf-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb; L x B x H: 3 999 x 1 734 x 1 455 Millimeter; Leergewicht: 977 bis 1 242 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 300 Liter; 0-100 km/h*: 11,9 bis 12,1 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit*: 175 bis 179 km/h; ECE-Verbrauch*: 3,2 bis 4,6 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß*: 85 bis 104 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 13 528 Euro.

* Werte für den 1,0-Liter-Benziner liegen noch nicht vollständig vor