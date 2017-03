von Matthias Probst

Viva la revolución: Wenn Nintendo eine neue Spielkonsole auf den Markt bringt, dann wollen die findigen Japaner oftmals ein völlig frisches Spielerlebnis erschaffen – allen Grafik- und Rechenleistungstrends zum Trotz. Und rückblickend hatte es das Unternehmen auch fast immer geschafft, die Spielwelt umzukrempeln, indem sie auf innovative Ideen setzten.



Auch dieses Mal leistet Nintendo Pionierarbeit: Die Konsole Switch, die seit gestern weltweit im Handel erhältlich ist, ist nämlich ein Hybrid aus Home-Konsole (wie die Xbox One oder Play-Station 4) und Handheld für unterwegs (wie der 3DS oder die PS Vita). Kurz gesagt: Ein Gadget, das Spielen immer und überall möglich macht.



Kinderleichte Handhabung



Nach dem Auspacken müssen lediglich zwei Stecker eingestöpselt werden und schon kann der Spaß losgehen – sofern man denn ein passendes Spielchen für die Konsole parat hat. Nintendo verzichtet zum Start nämlich darauf, unterschiedliche Bundles anzubieten, die neben der Konsole auch noch ein Game beinhalten. Daher sollten Käufer auf den Anschaffungspreis von rund 330 Euro nochmals 70 Euro drauf rechnen, um erstmals loslegen zu können.



Herausragend ist natürlich das neue „Zelda“, das jedoch auch für die Wii U erscheint, auf der „Switch“ aber etwas hübscher aussieht. Aber keine Sorge: Nachschub in Form von „Mario Kart“, „Super Mario“ & Co. trifft in den nächsten Monaten ein.



Kommen wir zum eigentlichen Konzept, das das Gerät zu etwas Besonderem macht. Liegt das Tablet, das Ähnlichkeiten mit einem gigantischen Smartphone aufweist, in der Docking-Station, kann die Konsole am heimischen Fernsehgerät betrieben werden. Netter Nebeneffekt: Die Docking-Station lädt die Akkus des Tablets wieder auf und sorgt dadurch für mehr Rechenleistung – was allerdings immer noch kein Vergleich zu Xbox und Co. ist.



Gesteuert wird das Ganze mit den grauen oder wahlweise knallig bunten Joy-Cons. Diese Mini-Gamepads liegen erstaunlich gut in der Hand, können auf Wunsch aber auch in die mitgelieferte Halterung eingespannt werden. Kleiner Tipp an dieser Stelle: Die Anschaffung der Joy-Con-Aufladehalterung für rund 30 Euro spart Nerven. Denn sonst lassen sich die Minis lediglich an der Docking-Station aufladen, was äußerst unpraktisch beim heimischen TV-Betrieb ist. Wer darauf keine Lust hat, sollte sich einmal den Nintendo Switch Pro Controller für etwa 70 Euro anschauen.



Mobiler Spielspaß



Für unterwegs werden die Joy-cons kurzerhand an das Tablet geklippt und ab geht’s. Als mobiler Handheld macht die „Switch“ ebenfalls eine gute Figur: Ob nun auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub oder abends im Bett – für rund vier Stunden halten die Akkus, bevor es wieder an die Docking-Station geht.



Nintendo überlässt es also seinen Käufern, wie sie das Gerät nutzen wollen: Eine feine Sache, die eine breite Masse an Spielern ansprechen wird. Denn von technischer Seite gibt es keinerlei Bedenken: Das Konzept funktioniert hervorragend. Jetzt müssen lediglich die Spiele dafür sorgen, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Ausführliche Tests zu den Starttiteln folgen demnächst.

Faktencheck



Preis: rund 330 Euro



Packungsinhalt: Docking-Station, 6,2 Zoll Touchscreen, Zwei Joy-Cons (Controller), Joy-Con-Halterung, HDMI-Kabel, Handschlaufen und Netzstecker



Bisher erhältliche Spiele: „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, „Super Bomberman R“, „1-2-Switch“, „Skylanders: Imaginators“, „Just Dance 2017“, „The Binding of Isaac: Afterbirth+“



Interessante Accessoires: Nintendo Switch Joy-Con-Aufladehalterung (ca. 30 Euro), SD-Karte / microSDXC-Karte (ab 40 Euro), Nintendo Switch Pro Controller (ca. 70 Euro), Joy-Con-Lenkrad-Paar (rund 14 Euro)