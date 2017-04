Von Sarita Rao



Die neue kostenlose App namens "Momzie", die Müttern und werdenden Müttern dabei helfen soll, Kontakte untereinander zu knüpfen, ist seit Dienstag in Luxemburg erhältlich - auf Französisch, Deutsch und Englisch. In den Nachbarländern ist die App ebenfalls herunterzuladen. In Finnland kam sie 2016 auf den Markt und stieß auf durchweg positive Kritiken.



Den Machern Hanna Lilja, Markus Eteläpelto und Esko Oramaa aus Finnland kam die Idee, als Lilja die Probleme der jungen Mütter in ihrem Freundeskreis bemerkte, vor allem während der Zeiten, in denen Freunde und Familie bei der Arbeit waren.



"Was Mütter von kleinen Kindern dringend brauchen, ist eine andere Mutter in einer ähnlichen Situation. Am Besten in räumlicher Nähe, so dass man sich auch mal treffen kann", so Hanna Lilja.



Onlinedating - für Mütter



Momzie ist für iOs und Android erhältlich. Mütter und werdende Mütter können ein Profil erstellen und nach anderen Müttern suchen. Das Ganze funktioniert nach dem bekannten "Swipe right"-prinzip, wenn man jemanden kennenlernen will. Bestätigt die andere Person das ebenfalls, kann man chatten und sich verabreden.



Neben Englisch, Französisch und Deutsch lässt sich die App auf Finnisch und Schwedisch einstellen, weitere Sprachen sind in Planung.



Jazmin Milliken lebt in Oberanven und ist momentan in Elternzeit. "Es ist nicht immer einfach, zu Treffen zu gehen, wenn die Termine nicht in den Tagesablauf Deines Baby passen. Momzie ist da eine gute Möglichkeit, andere Mütter kennenzulernen und sich zu verabreden", sagt sie und fügt hinzu: "Mir gefallen vor allem die Filter-Möglichkeiten. Wenn man nur werdende Mütter oder welche mit Kindern im gleichen Alter kontaktieren will, findet man die ganz einfach."

A propos Filter: Momzie ist nur für Frauen gedacht - Männer müssen draußen bleiben. Kontrolliert wird das über die Verknüpfung zum eigenen Facebook-Profil. In der App läuft zielgruppenspezifische Werbung.



Starke Nachfrage bei den "Expats" erwartet



“Luxemburg ist wegen seiner Lage und seiner kulturellen Diversität ein interessanter Markt. Wir rechnen mit einer starken Nachfrage innerhalb der englischsprachigen Gemeinde. Die Leute ziehen nach Luxemburg, um hier zu arbeiten und geben dafür ihre Netzwerke und sozialen Kontakte in ihren Heimatländern auf. Wir sind gespannt, wie die App von Luxemburgern und nicht-Luxemburgern angenommen wird", sagt Lilja.



Für den Anfang rechnen die Macher mit mehreren Hundert Müttern, die sich die App von Luxemburg aus aufs Handy laden werden. Am Ende sollen es mehrere Tausend sein.



Die Momzie-App gibt es im Google Play Store und im AppStore. mehr Infos gibt es unter www.momzieapp.net

