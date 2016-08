(dpa/tmn) - Ob Faltcaravan, integrierte Hundehütte auf Rädern oder klimatisiertes Luxusmobil mit Sportwagen-Garage: Das Geschäft mit dem mobilen Eigenheim auf Rädern boomt. Bei der weltgrößten Caravan-Messe in Düsseldorf zeigen bis zum 4. September rund 590 Aussteller die Trends der Branche. In den Messehallen sind mehr als 2100 Reisemobile, Caravans und Basisfahrzeuge zu sehen. Neben Angeboten für spezielle Zielgruppen sind auch technische Neuerungen wie digitale Steuerungen oder Leichtbaumaterialien im Angebot. Nicht nur die Oberklasse setzt auf immer mehr Komfort.

Wer dagegen auf Luxus verzichten will, kann bereits zum Preis ab rund 4900 Euro bei dem lettischen Hersteller Kulba einen Mini-Wohnwagen aus Holz und Aluminium kaufen. Neben den kompakten Maßen könne das in der Grundversion eher schlicht ausgestattete Modell mit einem besonders geringen Gewicht punkten, erklärte Sprecher Ingo Horst. Mit zusätzlicher Ausstattung wie etwa einer Küche müssen Camper für das Modell jedoch bereits knapp 8000 Euro einkalkulieren.

Neuland will der Hersteller 4pfoten-mobile mit seinem speziell für Hundebesitzer entworfenen Modell Dog-Liner T730 erobern. Zur Ausstattung gehören neben einer gepolsterten Hundematte und einem „Antischlabber-Napf“ für den Durst während der Fahrt auch ein Aussichtsfenster und eine Pfoten-Außendusche für die vierbeinigen Mitfahrer. Eine im Hundebereich installierte Kamera soll zudem einen Blick auf die tierischen Camper auch während der Fahrt ermöglichen.

Der Faltcaravan des niederländischen Unternehmens Holtkamper öffnet und schließt sich per Knopfdruck innerhalb weniger Minuten. Damit gehöre der oft mühsame Aufbau eines Zelts der Vergangenheit an, verspricht Inhaber Bert Holtkamp. Für Komfort sollen eine eingebaute Küche mit Kühlschrank, fließend Wasser und eine Toilette sorgen. Das in der Basisversion rund 10.000 Euro teure und rund 380 Kilo schwere Modell kann für Familien mit Kinderzimmern erweitert werden.



In der absoluten Luxusklasse unter den Reisemobilen gehört dagegen eine Garage für den Sportwagen ebenso dazu wie Erker, eine zusätzliche Küche im Grünen und ein mehr als 500 PS starker Motor. Das während der Messe gezeigte Modell des Wuppertaler Herstellers Volkner soll rund 1,46 Millionen Euro kosten. Wegen der hohen Nachfrage müssten Interessenten auf die Auslieferung des nur mit einem Lkw-Führerschein zu fahrenden Freizeitfahrzeugs derzeit jedoch bis zu zwei Jahre warten, erklärte Sprecher Ernst Schlaich.