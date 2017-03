Von Sully Prud'homme



Die vollständige Neuentwicklung des Mini Countryman macht sich – auch wenn Puristen darüber eventuell die Nase rümpfen mögen – vor allem mit deutlichen Fortschritten beim Raumangebot bemerkbar. Die Interpretation von Funktionalität und Sportlichkeit bei dieser zweiten Generation ist deutlich präziser und zweckbestimmter, trotzdem bleibt die Karosserie sehr übersichtlich. Die agilen Fahrleistungen des Countryman erreichen zwar nicht ganz das knackige Gokart-Feeling des normalen Mini, sind aber durchaus noch in dessen Spaßbereich angesiedelt.

Vor allem jenseits befestigter Straßen sorgt die aktuellste Ausführung des auf Wunsch für alle Motorvarianten verfügbaren Allradantriebs ALL4, in Verbindung mit der erweiterten Bodenfreiheit, für viel Fahrspaß in der Schlammkuhle. Der neue Countryman bewegt sich dort so souverän wie der altenglische Landlord, dessen Park für die Präsentation eigens zu diesem Zweck mit viel Fantasie umgestaltet wurde. Der Mini Country Timer registriert dabei auf Wunsch und auf sehr unterhaltsame Art und Weise die Fahrten auf unbefestigten Wegen und zeigt Art und Ausmaß der fahrerischen Herausforderung mit Grafiken auf dem Zentraldisplay an.

Erstklassiger Raumkomfort: Mehr Beinfreiheit für die Fondpassagiere gab es in einem Mini noch nie.

Foto: BMW Group

Die Karosserie des Mini Countryman ist 20 Zentimeter länger und drei Zentimeter breiter geworden, und der um 7,5 Zentimeter erweiterte Radstand trägt sein Übriges zum wesentlich verbesserten Raumkomfort für fünf Passagiere und zu entsprechender Variabilität bei, wobei ein ausfaltbarer Picknicksitz aus dem Heck mit elektrisch angetriebener Klappe auf Wunsch eine englische Parkbank macht; den nötigen Tee sollte man in einer Thermoflasche mitführen.

Die kraftvollen Proportionen des Countryman lassen das Modell besonders eigenständig erscheinen, auch wenn die Mini-typischen Designmerkmale jederzeit die Familienähnlichkeit dokumentieren. Ein markantes Helmdach mit aufgesetzter Reling aus satiniertem Aluminium, der hexagonale Kühlergrill und die aufrecht stehenden Heckleuchten betonen jedoch die Eigenständigkeit des Countryman, der auch im Innenraum zu punkten weiß.

Ein klares Plus an Raumkomfort mit erweiterter Kopf- und Schulterfreiheit ist beim Einstieg sofort ersichtlich, dazu gesellt sich ein modernes Bedienkonzept, das jetzt auch in diesem Modell einen berührungsaktiven Zentralmonitor mit Lichtinszenierung in den Mittelpunkt stellt. Die Verarbeitung und die Materialwahl zielen eindeutig auf den Premium-Anspruch des Countryman, der in seiner zweiten Auflage auch eine eindeutige Familientauglichkeit dokumentiert.

Wie es der englische Hersteller und BMW-Arm bereits bei den anderen Mini-Modellen gekonnt vormacht, ist die Aufpreisliste allerdings lang und vollständig. Die dynamische Dämpfer Control etwa ermöglicht die Auswahl der Fahrzeugabstimmung in drei verschiedenen Modi mit Beeinflussung von Pedal- und Lenkungskennlinie, Motorsound und Schaltcharakteristik.

Vier Motoren am Start

Auch die Antriebstechnologie des Countryman wurde von Grund auf erneuert und bringt wesentlich mehr Temperament unter die Haube. Zur Markteinführung stehen zwei Benziner und zwei Diesel mit bewährter TwinPower-Turbo-Technologie zur Auswahl, die ein Leistungsspektrum von 100 kW (136 PS) bis 141 kW (192 PS) aufweisen. Serienmäßig kommt der Countryman mit einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe, optional wird eine Sechs-Gang-Steptronic angeboten, für den Mini Cooper S Countryman und den Mini Cooper D Countryman sogar ein Acht-Gang-Steptronic-Getriebe.

In wenigen Monaten wird es auch eine Plug-in-Hybrid-Version des Countryman geben – mit Dreizylinder-Benziner und Synchron-Elektromotor mit einer Systemleistung von 165 kW (224 PS), die rein elektrisches Fahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h erlaubt.

Technische Daten

Motor: ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner, ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner und zwei 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel; Leistung: von 100 kW (136 PS) bis 141 kW (192 PS); Max. Drehmoment: von 220 bis 400 Nm; Kraftübertragung: Sechs-Gang-Schaltgetriebe, Sechs- oder Acht-Gang-Automatik, Front- oder Allradantrieb; L x B x H: 4.299 x 1 .822 x 1 557 Millimeter; Leergewicht: 1.365 bis 1.535 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 450 bis 1 390 Liter; 0-100 km/h: 7,3 bis 9,8 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 197 bis 222 km/h; ECE-Verbrauch: 4,3 bis 7,0 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 113 bis 159 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 24.950 Euro.