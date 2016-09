Von Marc Bourkel



Zum Sportler unter den Sport Utility Vehicles aus dem Hause Mercedes-Benz sollen den GLC Coupé nicht zuletzt eine direktere Sportlenkung und ein serienmäßiges Sportfahrwerk inklusive Dynamic Select machen. Für besonders anspruchsvolle Fahrer stehen auf Wunsch zwei Fahrwerke mit kontinuierlicher Verstelldämpfung bereit. Zusammen mit dem permanenten Allradantrieb 4Matic sorgen besagte Komponenten in der Tat für ein extrem hohes Maß an Agilität – vor allem dann, wenn der Fahrer bei der Fahrdynamikregelung Dynamic Select den „Sport“- bzw. „Sport+“-Modus wählt.

Sportlich ist auch der Auftritt des GLC Coupé. Der rund 4,73 Meter lange, 1,89 Meter breite und nur 1,60 Meter hohe Fünftürer – er ist damit knapp acht Zentimeter länger und rund vier Zentimeter niedriger als der GLC – wirkt wesentlich ausgewogener und weniger protzig als das GLE Coupé.

Zum filigraneren Charakter des Stuttgarters tragen unter anderem der sogenannte Coupé-Diamantgrill mit Einzellamelle und integriertem Stern und die weich abfallende Dachlinie bei. Für den Fahrer gibt es durch letztere allerdings einen unangenehmen Nebeneffekt, da die Sicht nach hinten durch das relativ schmale Heckfenster und das hohe Heck doch eher eingeschränkt ist.

Das Cockpit wurde quasi eins zu eins aus dem GLC übernommen und gibt keinerlei Rätsel auf.

Foto: Hersteller

An Bord des GLC Coupé gibt es ansonsten kaum Anlass zu Kritik. Das Platzangebot im Fond ist trotz der Coupé-Form immer noch sehr ordentlich. Für den Rest ist im schicken Fünftürer alles sehr Mercedes-like. Das Cockpit wurde schließlich quasi eins zu eins aus dem GLC übernommen und gibt denn auch keinerlei Rätsel auf.

Auch bei den Fahrassistenzsystemen orientiert das GLC Coupé sich an seinem klassischen Bruder. Serienmäßig sind unter anderem der vorausschauende Helfer Collision Prevention Assist Plus, ein Seitenwindassistent und der Aufmerksamkeits-Assistent Attention Assist verbaut. Gegen Aufpreis gibt es beispielsweise das Fahrassistenz-Paket Plus+ mit unter anderem dem Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenkassistent und Stop-and-go-Pilot sowie Fußgängererkennung und Kreuzungs-Assistent.

Auf Wunsch auch als Teilzeitstromer

Für das GLC Coupé bietet Mercedes-Benz vorerst acht Motorisierungen an. Den Einstieg bildet das zum Jahresende lieferbare GLC 200 d Coupé mit 100 kW (136 PS) starkem Vierzylinder-Diesel und reinem Hinterradantrieb. Darüber rangieren auf Diesel-Seite das 125 (170 kW) starke GLC 220 d 4Matic Coupé, das 150 kW (204 PS) leistende GLC 250 d 4Matic Coupé und das Selbstzünder-Topmodell GLC 350 d 4Matic Coupé mit einem 190 kW (258 PS) starkem 3,0-Liter-V6 unter der Haube. Als Verbrauchswerte für die Diesel nennt Mercedes-Benz zwischen 5,0 und 6,0 Liter je 100 Kilometer.

Die Benziner-Palette umfasst zum Marktstart das GLC 250 4Matic Coupé mit 155 kW (211 PS) Spitzenleistung, das 180 kW (245 PS) starke GLC 300 4Matic Coupé und das Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé. Das besonders sportlich gezeichnete Spitzenmodell der GLC-Coupé-Familie wird von einem 3,0-Liter-V6-Biturbo angetrieben, der den 1,8-Tonner in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei elektronisch begrenzten 250 km/h.

Sparsamstes GLC Coupé – zumindest auf dem Papier – ist das Plug-in-Hybrid-Modell GLC 350 e 4Matic Coupé. Dieses kommt auf eine Systemleistung von 235 kW (320 PS) und kann laut Mercedes-Benz bis zu 34 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. In der Praxis sind 20 bis 25 Kilometer aber weitaus realistischer. Als Normverbrauch für den bis zu 235 km/h schnellen Teilzeitstromer werden 2,5 bis 2,7 Liter je 100 Kilometer genannt. Das entspricht Emissionswerten von 59 bis 64 Gramm CO2 pro Kilometer.