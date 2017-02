Von Henri Leyder



Die Frage, wie der neue MX-5 mit mobilem Hartdach zu seiner Silhouette gekommen ist, beantwortet der Hersteller unumwunden. Die Not mache halt erfinderisch, so die Japaner. Als aus der Not geboren, sieht sie allerdings nicht aus. Weit davon entfernt sogar, einerseits, weil der MX-5 RF die kräftig-dynamische Front und die über die gesamte Länge wellenförmig verlaufende Charakterlinie des Cabriolets behalten hat, und andererseits, weil die vollständig neu gezeichnete Dachkonstruktion ihm ein starkes sportliches Aussehen verleiht.

Mazdas angebliche Not war genau genommen „hausgemacht“. Der MX-5 der vierten Generation sollte der leichteste MX-5 sein, der seit dem Debüt im Jahr 1989 lanciert wurde. Rund zwei Zentner hat er im Vergleich zum Vorgänger abgespeckt, sodass das Cabriolet kaum eine Tonne auf die Waage bringt, der MX-5 RF nur leicht mehr. Das mobile Hardtop verlangt einiges mehr an Material. Vollaluminium wäre zu teuer geworden, eine Kombination aus diesem Werkstoff sowie hochfestem Stahl und Kunststoff erhielt den Vorzug.

Auf Knopfdruck hebt der hintere Teil des Daches sich, um anschließend dessen vorderen und mittleren Bereich zusammen mit dem Heckfenster hinter den Sitzen verschwinden zu lassen. Das ist dort, wo auch die Textilmütze des Cabriolets untertaucht. Mazda hat es demnach geschafft, für beide Karosserievarianten einen gleich großen, mit 127 Litern eher gleich kleinen Kofferraum zu behalten. Dachteil drei mit seinen markanten Finnen kehrt sofort in seine Position zurück. Das Öffnen oder Schließen geht in jeweils 13 Sekunden über die Bühne. Dabei darf der MX-5 mit bis zu 10 km/h rollen. RF steht übrigens für „Retractable Fastback“ (einziehbares Fließheck).

Frisuren der Insassen leiden nicht

Der Mazda-Junior sieht nicht nur gut aus. Wie nicht anders zu erwarten war, fährt er sich auch so. Kein Knarzen im Gebälk, Verwindungssymptome treten keine auf. Fahrtwind und Karosserie stehen nicht auf Kriegsfuß, mit verpacktem Hardtop ändert dies sich ein wenig. Sind die Seitenfenster nämlich heruntergefahren, geht es auf Außenspiegelhöhe akustisch etwas weniger gesittet zu. Verwirbelungen treten im Innenraum nur sehr wenige auf, die Frisuren leiden nicht, die Ohren ebenso wenig. Frischluftfans wird das eine nicht stören, das andere hingegen freuen. Das serienmäßig vorhandene Windschott trägt hierzu wohl maßgeblich bei.

Mit seinem ausgewogenen Fahrverhalten weiß der elegante Roadster zu gefallen, auch und gar vor allem mit dem kleineren der beiden Motoren, dem 96 kW (131 PS) starken 1,5-Liter-Vierzylinder (ab 25.228 Euro). Die Antriebskraft reicht für den leichtgewichtigen Zweisitzer nämlich vollauf. Sein Drehmoment überträgt der Motor über ein mit kurzen Schaltwegen ausgestattetes Sechs-Gang-Getriebe auf die Hinterräder. Gleiches gilt für den 118 kW (160 PS) starken 2,0-Liter-Vierzylinder (ab 29.192 Euro), der optional mit einer Sechs-Stufen-Automatik erhältlich ist (1.450 Euro Aufpreis). Von beiden direkteinspritzenden Motoren dringt, der Sportlichkeit geschuldet, ein kerniger Sound in den Innenraum.

Der Bedienung selbst sind modische Anflüge weitgehend fremd, alles liegt übersichtlich und griffsicher angeordnet, was aber nicht heißen soll, der Hardtop-MX-5 müsse ohne modernes Sicherheits- und Entertainment-Equipment auskommen. Je nach Ausführung sind an Bord oder können über Packs unter anderem geordert werden: Spurwechsel- und Spurhalteassistent, Ausparkhilfe, dynamisches Kurvenlicht, Fernlichtassistent, Bose-Sound-System und ein Internet-fähiges Infotainment-System.

Technische Daten

Motoren: ein 1,5-Liter-Vierzylinder und ein 2,0-Liter-Vierzylinder; Leistung: 96 kW (131 PS) bzw. 118 kW (160 PS); Max. Drehmoment: 159 bzw. 200 Nm; Kraftübertragung: Sechs-Gang-Schaltgetriebe (2,0-Liter-Vierzylinder optional auch mit Sechs-Stufen-Automatik), Hinterradantrieb; L x B x H: 3 915 x 1 735 x 1 230 Millimeter; Leergewicht: 1 015 bzw. 1 045 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 127 Liter; 0-100 km/h: 8,6 bzw. 7,4 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 203 bzw. 215 km/h; ECE-Verbrauch: 6,1 bzw. 6,9 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 142 bzw. 161 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 25 228 Euro.