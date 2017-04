(mij) - Takashi Murakami, Cindy Sherman und Daniel Buren - das Pariser Traditionshaus arbeitete bereits häufiger mit namhaften Künstlern zusammen. Jetzt durfte sich eine weitere Größe der Szene an den gefragten Produkten des Hauses Louis Vuitton austoben: Jeff Koons.



Gemeinsam mit dem 62-jährigen US-Künstler bringt Louis Vuitton am 28. April eine Kollektion mit bunt gestalteten Taschen und Accessoires auf den Markt. Als Designvorlage wählte Koons die Motive seiner Serie "Gazing Ball" - großformatige Reproduktionen von Kunstwerken alter Meister, darunter Rubens, Van Gogh und Tizian. Auch das legendäre Louis-Vuitton-Monogramm wurde von Jeff Koons überarbeitet - eine Premiere in der Geschichte des Hauses. Jede Tasche ist mit einem hasenförmigen Etikett verziert, das an das aufblasbare Kunstwerk "Rabbit" erinnern soll.



Die Taschen- und Accessoire-Kollektion soll nur der Anfang für eine Vielzahl an Kooperationen mit dem US-Künstler sein. Die Produkte sind nur in ausgewählten Stores erhältlich, unter anderem in der Louis-Vuitton-Boutique in Brüssel.