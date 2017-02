Von Karsten-Thilo Raab



Nach dem Gnalp-Tunnel öffnet sich plötzlich eine ganz neue, andere Welt, voller Berggipfel und weißer Pracht. Vorbei geht es an den malerischen Holzhäusern des Weilers Steg, während die Motorengeräusche wenige Kilometer weiter zunehmend verstummen. Die Stille wird von Lachen unterbrochen, aber auch vom Knarzen zahlloser Kanten. Der Talabschnitt ist klein und doch groß genug. Drangvolle Enge ist hier ein Fremdwort.

Das Dörfchen Malbun im Fürstentum Liechtenstein gilt nicht von ungefähr als familiengerechte Wintersportregion abseits der Massen. Ein Skigebiet ohne Halligalli, ohne Schickmicki, ohne ausschweifende Apres-Ski-Parties, dafür aber mit fürstlicher Note.

Die Suche nach der Fürstenfamilie

Bei jeder Biegung, auf der Piste und an den Gondeln liegt die Frage in der Luft: Sind sie das? Oder vielleicht die dort vorne? Fakt ist, die Neugier schwingt nicht nur beim Einkehrschwung mit. Schuld ist Brosi Stelzl vom einzigen Skiverleih des beschaulichen Wintersportortes mit seinen 100, vielleicht 120 Häusern auf 1.602 Metern über dem Meeresspiegel.

Denn Stelzl hatte – vielleicht auch nur im Scherz – behauptet, dass Mitglieder der Fürstenfamilie heute einen Skitag in Malbun einlegen würden. Zugegeben, die Kenntnisse über das liechtensteinische Fürstenhaus sind rudimentär, wohl auch, weil die Familie eigentlich nie mit Skandalen und Skandälchen in den Klatschblättern auftaucht.

Vielleicht waren es die netten Menschen vorhin in der Gondel? Vielleicht die eleganten Skifahrer, die gerade talwärts sausen? Vielleicht ist es ein bisschen wie im Bestseller „Warten auf Godot“ – die Familie war schon da, nur niemand hat sie erkannt.

Schneesicher und bequem

Unabhängig davon fällt es nicht schwer, sich im Malbuner Skigebiet mit gerade einmal 23 gut präparierten, leichten bis anspruchsvollen Pistenkilometern, die bis auf 2.000 Höhenmeter führen, wohl zu fühlen und zu orientieren. Die geschützte Lage und eine Beschneiungsanlage machen es zu einem der schneesichersten in den nördlichen Alpen.

Drei Sesselbahnen und ein Doppelschlepplift sorgen für komfortable Bergfahrten. Die Sechser-Sesselbahn mit beheizten Sitzen und Windschutzhauben bringt Skifahrer und Snowboarder in knapp sechs Minuten trocken und warm zum „Vaduzer Täli“. Die Abfahrt, ob leicht oder anspruchsvoll, endet an der Malbuner Talstation. Von dort aus führt die Vierersesselbahn in knapp vier Minuten auf das Hochegg, wo sportliche Skifahrer und Boarder auf ihre Kosten kommen.

Großer Beliebtheit bei den kleinen Wintersportenthusiasten erfreut sich der „Malbi-Park“ im Herzen Malbuns. Auf 3.600 Quadratmetern Schneefläche wird unter den aufmunternden Blicken des allgegenwärtigen Maskottchens „Malbi“ das Skivergnügen zum Erlebnis.

Die ersten Gleitversuche auf den Brettern wagen künftige Pistenkönige mit dem „Malbi-Rondo“. In dem Karussell lernen sie, behutsam Kurven zu ziehen, bevor sie am Übungslift ihre ersten Fahrversuche starten. Auf dem „Malbi-Teppich“, einem Förderband der neuesten Generation, geht es langsam und sicher 40 Meter in die Höhe. Im Zentrum des Kinderparks steht der „Malbi-Hort“. Dort treffen sich Groß und Klein zum Aufwärmen, zu einem kleinen Lunch oder zu einer kurzen Pause.

Bis in die Abendstunden

Nur drei Kilometer von Malbun entfernt breitet sich im Nachbartal zwischen Steg und der Alpe Valüna ein kleines, verwunschenes Langlaufparadies aus. Dort führen 15 Kilometer gespurte Loipen durch die idyllische Abgeschiedenheit einer herrlich ruhigen Naturlandschaft. Diese eignet sich sowohl für den klassischen Langlauf als auch für die Skating-Variante.

Ungestört von Trubel oder Verkehrslärm geht es über verschneite Wiesen, durch dichte Fichtenwälder, am Valünerbach entlang, über zahlreiche Brücken hinweg. Wer nicht genug vom weiß glitzernden Schnee bekommen kann, der hat auch nach Einbruch der Dunkelheit noch Gelegenheit, entspannt zu gleiten oder ambitioniert zu trainieren: Drei Loipenkilometer sind abends bis 21.30 Uhr beleuchtet.

Wer lieber auf flotten Kufen durch die Winterlandschaft düst, der erobert eine der zwei 1.000 Meter langen Rodelbahnen im Fürstentum. Volle Fahrt voraus heißt es dabei auf dem Rodelweg von Turna nach Malbun. Die abends beleuchtete Naturbahn führt von der Alpe Sücka ins idyllische Maiensäss-Steg am Eingang des Saminatals. Kleine Rodler fühlen sich hingegen auf dem Schlittelweg bei der Malbuner Friedenskappelle gut aufgehoben. Allen, die das Gleiten auf kleinen Kufen bevorzugen, bietet der Kunsteisplatz im Zentrum Malbuns Gelegenheit. Bis in die Abendstunden drehen dort Schlittschuhläufer ihre Runden und wagen manche Pirouette, nach Einbruch der Dunkelheit auch romantisch ausgeleuchtet.

Fürstlicher Pinot Noir

Schneeschuhtouren mit oder ohne Führung durch die winterliche Landschaft sind auf den präparierten Winterwanderwegen des Fürstentums möglich. Der Schwemmiweg führt als fünf Kilometer langer Rundweg von Steg aus vorbei an einem Stausee und durch den Winterwald zur Alpe Sücka. Von dort gelangt man auf dem Gehweg für Rodler zurück zum Ausgangspunkt.

Wer vom Schneestapfen bereits genug hat, der saust mit dem Schlitten talwärts. Ab Malbun schlängelt sich der zweistündige Sassweg durch hohe Schneemauern, Legföhre und Schneemulden. Ausgangspunkt ist die Malbuner Friedenskapelle. Der höchste Punkt auf 1.725 Metern über dem Meeresspiegel wird in gut einer Stunde erreicht. Gemütlich geht es dann über die Alpe Sass hinunter zum Schneefluchtlift und von dort zurück nach Malbun. Der Wintersporttag klingt beim dezenten, individuellen Après-Ski stilecht mit einem Gläschen „Vaduzer Beerli“, dem Pinot Noir der fürstlichen Weinkellerei, aus. srt