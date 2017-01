Von Guy Wolff

Den Namen Leica hat man doch schon mal gehört. War das nicht der erste Hund im All? Ja, auch, aber diese Frage erübrigt sich bei jedem Fotoamateur, denn er kennt die Leica, die Messsucherkamera schlechthin. Der Mythos dieser Kamera ist aus der Geschichte entsprungen, die diese geschrieben hat – vor allem aber aus den Bildergeschichten, den Fotografien, die die Welt nachhaltig geprägt haben.



1925 wurde die Ur-Leica von Oskar Barnack gebaut, der die Kamera für sich selbst konzipierte. Kurze Zeit später entstand in Zusammenarbeit mit der Optikfirma Leitz ein serienreifes Model der mobilen Kamera, woraus der Name Leica ensteht. Mit einem Streifen Kinofilm versehen passte sie in eine Hand. Eine fotografische Revolution, die einen neuen Berufsstand hervorbrachte: den Fotojournalismus, und befreite die Fotografen von den schweren Fieldcameras.

Kriegsbilder von Robert Cappa mit der Leica2 wurden in Magazinen wie „Vu“ veröffentlicht, die nicht nur Geschichten erzählten, sondern auch Geschichte schrieben. Nach dem Krieg, der Zeit der Trümmerfotografie, wurde die Leica maßgebend für die sogenannte Autorenfotografie von Otto Steinert, Robert Frank, William Klein oder René Burri. Der Laie wird wohl nichts mit diesen Namen anfangen können, die Bilder sind ihm aber bekannt: Che Guevara oder das kleine Mädchen Kim Phuk mit von Napalm verbrannter Haut aus dem Vietnamkrieg. Fotos, die sich tief ins Gedächtnis der Menschen gebrannt haben.

In den 50er-Jahren entstand bei Bruce Davidson, Robert Frank oder Will McBride eine neue Form der Subjektivität und Authentizität. Henri Cartier Bresson gelang es beispielsweise, Bilder von Menschen zu schießen und eine Nähe am Geschehen der Zeit im Bild festzuhalten, weil diese kleine Kamera es ihm erlaubte, nahe an die Menschen heranzugehen, ohne sie zu erschrecken.

Das ewige Ziel der perfekten Kamera, was die Marke Leica verfolgte, machte dieses Stück Technik zum Nonplusultra der langlebigen mechanischen Sucherkameras. Die Haptik dieses per Hand geschliffenen Gehäuses, die einzigartige Qualität der Objektive, die Schärfe und Brillanz, die höchste Bildqualität erlaubten, verkörperten die Inkarnation des Mythos „Made in Germany“.

Versuche der Wiederbelebung

Mythen entstehen auch durch Totgeglaubte, die immer wieder aufstehen. Mehrmals stand das Unternehmen vor der Insolvenz. „Es ist fast ein Wunder, dass es Leica heute noch gibt“, sagte einst Günter Osterloh, ehemaliger Leiter der Leica-Akademie. Und jedes Mal war es die „M“, die Leica wie den Phönix aus der Asche auferstehen ließ. Der Versuch, mit den Spiegelreflexmodellen der R-Serie mit den japanischen Herstellern zu konkurrieren, schlug fehl, als Leica sich am Autofokus versuchte. Die etwas überhebliche Einstellung, Leicakunden könnten selbst scharf stellen, war eine Vertuschung einer misslungenen Spiegelreflexinnovation, die Leica eigentlich selbst erfunden hatte.

Die erste Digitalkameras erschienen 2000, fünf Jahre später folgte der legendäre Satz des damaligen Leicachefs Mark Cohen: „Digitaltechnik passt weder zu uns noch zu unseren Kunden!“ Dies erwies sich als eine fatale Fehleinschätzung. Die analogen Kameras erwiesen sich als unverkäuflich, und das Unternehmen erlitt einen Umsatzeinsturz von 40 Prozent. Die Hermès-Gruppe übernahm den Sanierungsfall und Andreas Hartmann die Führung. Das Ziel: Der Mythos Leica soll wieder aufpoliert werden.

Die „M9“, lanciert im Jahr 2009, war es, die dem Unternehmen aus der Krise half. Doch dann folgte ein neuer Rückschlag. Die Nachfolgemodelle „M9P“ und „M Monochrom“ litten an Bildstörungen, da der Sensor nach einiger Zeit rostete. Verärgerte Kunden und das Risiko, den guten Namen aufs Spiel zu setzen, zwangen Leica dazu, alle betroffenen Sensoren umzutauschen und die Kosten zurückzuerstatten.

Die Leica „M10“

Doch nun folgt Leicas nächster Versuch: Diese Woche stellte der deutsche Hersteller die „M10“ vor. Die neue Kamera ist vier Millimeter dünner geworden und ist somit das bisher schlankste Modell der „M“-Reihe seit der Umstellung auf das Digitalsystem. Sehr angenehm und übersichtlich ist die Hinteransicht. Leica konzentriert sich hier auf drei Druckknöpfe: Liveview, Play und Menü. An der Stelle, wo man mit der „M2“ noch den Film zurückspulte, dreht man nun das Iso-Rad auf die gewünschte Empfindlichkeit von 100 bis 6400 Iso, im Menu bis 50.000 Iso.

Die „M10“ schießt bis zu fünf Bilder pro Sekunde und unterstützt WLAN. Wenn die Redaktion also schnell ein Foto benötigt, können die Bilder so an das Smartphone übertragen werden.

Der Preis von 6.500 Euro bleibt wohl für jeden Fotografen eine Hürde. Doch ob Profi oder Amateur: Auf der eigenen Wunschliste wird diese Kamera jedenfalls stehen.