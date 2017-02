Von Tinga Horny



Neues entdecken und die Welt mit all ihren Eigenheiten kennen lernen, deshalb reisen die Menschen. Sie wollen sehen und staunen über das, was andere jenseits der eigenen Grenzen so treiben. Geschmäcker sind bekanntlich sehr verschieden, deshalb ist es logisch, dass nicht alle von den gleichen Attraktionen hingerissen sind.

Weshalb überbewertet? Die Gründe!

Wenn es jedoch um Sehenswürdigkeiten geht, die auf Reiseportalen wie Tripadvisor oder Social-News-Sites wie Reddit und Reisemagazinen wie Travel Leisure oder Geo immer wieder als überbewertet auftauchen, dann muss da schon was dran sein. Die Gründe, warum bestimmte Attraktionen sich nicht lohnen, fallen in drei Kategorien: zu viele Menschen, zu hohe Erwartungen und zu wenig Attraktivität.

Wenn sich die Besucher gegenseitig auf die Füße treten, löst das bei manchen Klaustrophobie aus, bei vielen Aggressionen. Das ist eindeutig der Fall, wenn man zuerst stundenlang vor der Kasse des Louvre angestanden hat, um dann zu entdecken, dass man Leonardo da Vincis Mona Lisa nie aus der Nähe betrachten kann, denn ständig steht eine Menschentraube vor dem gar nicht so großen Bild – es misst nur 77 mal 53 Zentimeter.

Bedeutend größer, mit über 8.000 Kilometern vor allem länger, ist die Große Mauer in China. Doch fast alle neun Millionen Besucher pro Jahr steigen offensichtlich nur an einem Punkt, dem nächsten zu Peking, auf das Bauwerk und lassen sich dann von den Massen nach oben schieben.

Gerüche und Müll

Das berühmteste Grab der Welt, den Taj Mahal, besichtigen jährlich rund sieben Millionen Menschen. Das reicht für lange Schlangen. Aus Angst vor Anschlägen ist das Mausoleum schwer bewacht und mit 100 mal 100 Meter auch nicht unendlich groß. Nicht wenigen Urlaubern gefällt aber auch der Umstand nicht, dass die Anlage nicht frei von Plastikflaschen, Graffiti und Abfällen ist.

Seltsame Gerüche und Müll gehören zu den Tempeln von Angkor Wat. Dem Reiz der Anlage inmitten des Dschungels kann sich dennoch kaum einer entziehen, wobei der Schock angesichts der Besuchermassen jedoch vermutlich größer ist. Besonders groß ist das Gedränge frühmorgens, wenn Hunderte am Westtor mit ihren Fotoapparaten und Smartphones vor Angkor Wat auf den Sonnenaufgang warten. Enttäuschung überkommt viele Touristen auch bei den Pyramiden von Gizeh. Und das nicht, weil sie von Guides und Händlern bedrängt werden, die angesichts der harten Zeiten mehr denn je ihre Dienste und Waren anpreisen.

Es ist vielmehr der Unterschied zwischen den makellosen Bildern, die sie im Kopf haben, und der Realität, die diese Bauwerke in der Wüste doch viel kleiner erscheinen lässt. Zudem sind die Lichtverhältnisse wegen Smog und Sonne selten ideal fürs Fotografieren.

Verärgert in Pisa und in Stonehenge

Ähnlich ergeht es vielen beim Schiefen Turm von Pisa. Der Dom von Pisa wäre ohne diesen schrägen Glockenturm nur halb so berühmt. Doch den halten viele für überbewertet. Ja, sieht ganz skurril aus, aber angesichts der Menschentrauben, die einem ständig die freie Sicht für das Erinnerungsfoto vermasseln, lohnt der Aufwand nicht.

Geradezu verärgert sind viele Besucher, die sich auf den Weg gemacht haben, um Stonehenge zu erleben. Die Anreise ist mühsam. Es gibt kaum öffentliche Verkehrsmittel und mit dem Auto sind es etwa zwei Stunden von London aus. Die Anlage ist eingezäunt, was ihr viel von ihrem Reiz nimmt. An die großen Steine kommt niemand mehr ganz nah heran. Zudem wirken die geheimnisvollen Steinkolosse auf Fotos viel riesiger als in Wirklichkeit.

Der Walk of Fame in Los Angeles gehört zu jenen Sehenswürdigkeiten, bei deren Anblick man sich fragt, was eigentlich so toll daran war? Bei näherer Betrachtung ist er eine Erfindung der örtlichen Handelskammer, die seit Ende der 1950er-Jahre so den Hollywood Boulevard mit Sternen aus altrosafarbenen Terrazzoplatten mit berühmten Stars aufwerten soll. Ansonsten hat dieser Boulevard nicht viel zu bieten, und echte Filmgrößen lassen sich hier nur kurz blicken, wenn sie auch so einen Stern auf dem Trottoir bekommen.

An Brüssels Wahrzeichen, dem „Mannekin Pis“, laufen viele Reisende erst einmal vorbei. Denn der Nackedei misst nur 61 Zentimeter und uriniert aus erhöhter Position in einen Brunnen an der Ecke Rue de Grands Charmes und Rue de L'Etuve. Das Original stammt von 1619 und wurde mehrmals gestohlen. Besucher bestaunen heutzutage eine Kopie von 1965.

So ganz kann sich allerdings niemand erklären, warum der pinkelnde Bengel so berühmt ist. Tatsache ist, dass er über 800 verschiedene Kostüme besitzt und ein Komitee darüber entscheidet, welche Kleider er zu welchen Anlässen tragen darf. Zudem könnte der Brunnen aufgrund des geschlossenen Wassersystems jedes Getränk, auch Bier, Wein oder Limo pinkeln. srt