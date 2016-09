(dpa/tmn) - Wenn draußen die Blätter von den Bäumen fallen, wird die Kleidung kuscheliger und bequemer. Der Poncho passt perfekt in diese Jahreszeit - und ist aktuell in nahezu jeder Kollektion zu finden. Er sei nicht nur äußerst praktisch, weil man ihn einfach nur überwerfen muss und genauso leicht wieder ausziehen und in der Tasche verstauen kann, erklärt Christel Wickerath von der Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“. „Er ist außerdem sowohl sportlich leger als auch elegant.“ Damit passe der südamerikanische Umhang zum aktuellen Stil, bei dem Gemütlichkeit und weiche Formen großgeschrieben werden.

In diesem Jahr sei er etwas länger geschnitten, hat die Stil- und Typberaterin Janine Katharina Pötsch aus München beobachtet. „Er wird verstärkt als Mantel getragen.“ Entsprechend seien die Materialien vielfältiger. „Wir sehen viel Samt, der Poncho als Rotkäppchenumhang sozusagen.“ Diese Variante hat aber einen Nachteil: „Der Stoff ist sehr schwer und trägt automatisch etwas auf.“

Oft seien die Ponchos in ruhigen Farben gehalten, die zu allem kombinierbar sind, erläutert Wickerath. Das könne Grau sein, Taupe, Beige, Wollweiß oder bei einem Abendponcho auch ein Denim-Blau. Der Mantel dürfe aber durchaus auch ein farbliches Statement setzen, findet Meyrose. Hierfür eignen sich Modelle in Orange, Pink, Olive- oder Tannengrün. Pötsch sieht auch Safrangelb im Kommen.



Ponchos sind praktisch und wirken leger - hier ein Modell von Sheego.

Wem einfarbige Ponchos zu schlicht sind, kann zu Varianten mit bunten Mustern greifen. Es gibt eine Tendenz zur Folklore, also starke Musterungen und kräftige Farben. Insbesondere Karos in verschiedenen Größen kommen zum Einsatz. Neben Schottenmustern und volantartigen Rändern dienen Fransen der Verzierung. „Vergangenes Jahr hatten wir edle Kaschmirponchos mit Fransen. Das wird dieses Jahr vielfach kopiert“, sagt Wickerath. Diese seien sehr lang und aus Leder oder Kordel gefertigt. Einige sind mit Perlen verziert.

„Manche Designer haben aus dem Poncho ein Hybrid genäht“, erklärt Wickerath. Gemeint sind damit etwa Ponchos mit Knöpfen oder Schließen auf der Vorderseite oder im Schulterbereich. „Dadurch kann der Poncho nicht mehr so leicht verrutschen, die typische Form bleibt dabei aber erhalten.“ Eine Alternative ist das Cape. „Es hat, anders als der Poncho, Armschlitze und ist nun auch in der typischen Poncho-Form erhältlich.“



Reicht der Poncho bis zum Knie, sollten Frauen eine eng anliegende Hose dazu kombinieren. Eine Skinny sieht super aus mit einem Poncho. Aber auch eine unten weiter geschnittene Hose könne passen. Der Poncho sollte dann aber nicht so lang sein, höchstens bis zum Schritt, damit man noch eine schöne Taillensilhouette hat.



Kombiniert werden darf der Poncho auch mit einem Rock. Er sollte aber länger sein als der Poncho, sonst sieht es komisch aus. Und weil der Poncho eine A-Form hat, sollte der Rock eine V- oder H-Form haben. Das Oberteil sollte schmal sein, damit der Oberkörper nicht wuchtig wirkt.