Von Christian Haas

Während Ischgl und Co. konzerttechnisch immer mehr aufrüsten und mit internationalen Superstars Zehntausende in ihre Skigebiete locken, setzen andere Orte verstärkt auf kleine, meist kostenlose Musik-Events.

Nicht jeder Skifahrer steht auf die gängigen Après-Ski-Hits, wenn er in oder vor der Hütte seine Skipause genießen will – erst recht nicht, wenn die Bässe der oft mit wenig niveauvollen Texten und wenig anspruchsvollen Harmonien versehenen Songs laut aus den Boxen wummern und ein Unterhalten weitgehend vereiteln. Grantige Gesichter sind die Folge. Wobei man nicht rückschließen darf, dass solche Kritiker generell etwas gegen Musik beim Skifahren hätten. Vielmehr kommt es ihnen auf Alternativen an.

Seit einigen Jahren gibt es die: in Gestalt kleiner, feiner Live-Konzerte mitten im Skigebiet. Selbst wenn hier ebenfalls nicht jedem alle Darbietungen gefallen werden – Musik ist und bleibt eben Geschmackssache – sind deren Erfolge doch überwältigend. Wir stellen die wichtigsten Musik-Veranstaltungsreihen dieser Saison vor.

Seiser Alm: Swing on Snow

Ende März ertönt auf Europas größter Hochalm Musik von überall: in den Skihütten und auf deren Terrassen, in den Restaurants und Hotels von Völs am Schlern, Kastelruth, Seis und Tiers am Rosengarten. Und das Beste: auch auf den Skipisten. Kann also gut passieren, dass man beim Warten am Lift oder mitten auf der Piste mit Banjo- und Saxofonklängen erfreut wird. Cool: Nach ein paar Songs schnallen sich die Musiker ihre Instrumente wieder auf den Rücken und düsen zum nächsten Open-Air-Gig – auf Skiern! Termin: 19. bis 26. März 2017, Infos: www.swingonsnow.com

Neukirchen am Großvenediger: Wildkogel-Musikfestival

„Mitanond, lässig, schräg“ – so lautete das Motto der Musikwoche, die 2016 mit namhaften Bands wie Django 3 000 und La Brass Banda ihre fulminante Premiere feierte. An diesen Erfolg soll diesen Winter ein lässig-schräges Programm vieler kleiner und ein paar bekannterer Bands anknüpfen. Diese treten dann in den Skihütten am Wildkogel, in den Neukirchner Lokalen und im stilvollen Festivalzelt auf. Tipp: Am meisten Spaß haben vermutlich diejenigen, die sich vom Festival-Ski-Guide leiten lassen – von Musik-Act zu Musik-Act. So können sie vor dem jeweiligen Einkehrschwung noch den einen oder anderen Parallelschwung auf der Piste machen. Termin: 1. bis 8. April 2017, Infos: www.wildkogel-arena.at

Wilder Kaiser: Skihütten-Gaudi-Wochen

Skiwelt Wilder Kaiser? Musikwelt Wilder Kaiser! Zumindest im März, wenn auf mehr als 70 Hütten, Bergrestaurants und Après-Ski-Bars eine besonders gelöste Stimmung herrscht – dank jeder Menge Live-Musik! Wer schon die letzten Male bei der „Skihütten Gaudi“ dabei war, weiß: Von uriger Volksmusik, DJs und Electro, über Jazz und Boogie, bis zu Rock-Beats ist wirklich für jeden der passende Sound dabei. Termin: 4. bis 25. März 2017, Infos: www.skiwelt.at

Dachstein-Region: Puntigamer Musikanten-Ski-WM

WM – das klingt groß. Ist es auch. Schließlich bietet das Festival alles, was der Ski- und Musikfan begehrt: neben hervorragenden Pistenbedingungen auch beste musikalische Unterhaltung. Sei es beim Eröffnungs-Open-Air-Konzert in der Rohrmooser Erlebniswelt, auf den Hütten der Planai, Hochwurzen und Reiteralm, oder beim Frühschoppen im Festzelt des WM-Parks Schladming. Ski & Musik kombinieren indessen nicht nur die Gäste, sondern auch die Bands. Die tauschen am Samstagvormittag nämlich Instrumente gegen Skier und messen sich auf der Hochwurzen 32er-Piste. Termin: 5. bis 9. April 2017, Infos: www.musikanten-ski-wm.at

Mayrhofen: Snowbombing



Wenn schweißtreibende Partys in traditionellen Berghütten und vibrierende Straßenfeste unter sternenklarem Himmel stattfinden, dann ist wieder „Snowbombing“ angesagt. Vor knapp 20 Jahren als Insidertreff von DJs aus England, Holland und Belgien ins Leben gerufen, hat es sich zu einem Event entwickelt, bei dem Musikliebhaber, Schneefans und Sonnenanbeter aus ganz Europa ins Zillertal pilgern. „Wie Ibiza im Schnee“, bringt es Brit-Award-Gewinner Dizzee Rascal auf den Punkt. Termin: 3. bis 8. April 2017, Infos: www.snowbombing.com

Gröden: Rock the Dolomites

Bereits zum sechsten Mal organisiert das Grödnertal die Konzertreihe „Rock the Dolomites“, bei der neun Bands auf neun Hütten im Skigebiet auftreten. Mitte März verwandeln regionale Künstler Grödens Berghütten in ausgefallene Konzert-Locations. Dabei präsentieren sie auf ihre Weise Folk, Funk, Pop und Rock mit Texten in ladinischer, italienischer, deutscher und englischer Sprache. Die spektakulären Berge und das italienische Flair sorgen für einen einzigartigen Rahmen und stimmungsvolles Ambiente. Alle Konzerte beginnen zwischen 11 und 17 Uhr. Der Eintritt ist mit gültigem Skipass kostenlos. Termin: 11. bis 19. März 2017, Infos: www.rockthedolomites.com

Arosa: Arosa Electronica-Festival

Elektronische Musik und traditionelle Skihütten – das muss kein Widerspruch sein. Das mittlerweile zum vierten Mal ausgetragene Arosa Electronica-Festival in Graubünden beweist es. Auch in der 2017er Auflage sind wieder mehr als 50 Acts angekündigt. Bei kleinen, feinen Partys wird sowohl tagsüber (etwa in der Hörnli-, Tschuggen- und SIT-Hütte) als auch nachts dem Publikum (teils in Skistiefeln, teils in Sneakern) eingeheizt. Termin: 12. bis 19. März 2017, Infos: www.arosaelectronica.com

Crans Montana: Caprices-Festival

Noch so ein Pilgerort für Helden der Pisten und Dancefloors ist das Caprices-Festival im Wallis. Große Namen (wie in den Vorjahren etwa Maceo Plex und Sven Väth) stehen ebenso auf dem Programm wie innovative Klangkünstler. Sie bringen unter anderem auf der Terrasse der Bergstation Violettes auf 2 208 Metern Höhe die Menge zum Tanzen. Der totale Hit ist eine zur schwebenden Tanzfläche umfunktionierte Gondelbahn – samt DJ-Pult. Da geht es dann von Electro-Beats begleitet schwungvoll abwärts zu den nächsten Club-Terminen im Ort. Termin: 6. bis 9. April 2017, Infos: www.caprices.ch srt